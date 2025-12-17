Thanh khoản chứng khoán liên tục sụt giảm, Dragon Capital chỉ ra thông điệp quan trọng

Dữ liệu kinh tế tháng 11 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trên diện rộng, dù thời tiết bất lợi đã gây gián đoạn nguồn cung tại một số khu vực. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng phục hồi rõ nét khi chỉ số IIP tăng 10,8% so với cùng kỳ, phản ánh sức bật bền vững của khu vực công nghiệp. Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong 11 tháng tăng 9,1% so với cùng kỳ, cho thấy sức cầu nội địa vẫn được giữ vững.

Ở khía cạnh đầu tư, giải ngân đầu tư công đạt 28 tỷ USD lũy kế từ đầu năm, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Dòng vốn FDI tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với vốn đăng ký đạt 33,7 tỷ USD và vốn giải ngân đạt 23,6 tỷ USD, đều tăng so với năm trước. Đáng chú ý, Chính phủ đã công bố chương trình đầu tư trị giá 37,4 tỷ USD, bao gồm 198 dự án trọng điểm dự kiến triển khai trong tháng 12, với nguồn vốn kết hợp giữa ngân sách Nhà nước và khu vực tư nhân trong nước.

Theo Dragon Capital, những diễn biến này tiếp tục thúc đẩy động lực đầu tư, đồng thời cho thấy sự tập trung ngày càng rõ vào việc nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế và mở rộng vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Hoạt động thương mại trong tháng giảm nhẹ, một phần do gián đoạn cung ứng bởi bão lũ. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lũy kế 11 tháng vẫn tăng lần lượt 16,1% và 18,4% so với cùng kỳ, đưa tổng kim ngạch thương mại lên mức kỷ lục 839,8 tỷ USD.

Chỉ số PMI đạt 53,8 điểm, duy trì vững chắc trong vùng tăng trưởng và cho thấy doanh nghiệp tiếp tục giữ kỳ vọng tích cực trong tháng thứ năm liên tiếp, với gần một nửa số doanh nghiệp khảo sát dự báo sản lượng sẽ tăng trong năm tới.

Lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới ngưỡng mục tiêu 4,5%, với CPI bình quân 11 tháng ở mức 3,3%. Dù giá lương thực chịu tác động từ yếu tố thời tiết, Dragon Capital cho rằng đà tăng trưởng của sản xuất, tiêu dùng, đầu tư cùng với sự phục hồi của du lịch đang tạo nền tảng tích cực cho giai đoạn cuối năm 2025.

Môi trường lạm phát ổn định là yếu tố then chốt để duy trì chính sách tiền tệ hỗ trợ, dù lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu giải ngân mạnh của các dự án đầu tư công vào cuối năm, nên khó tạo ra thay đổi đáng kể trong định hướng chính sách vĩ mô chung.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục trong tháng 11. Chỉ số VN-Index tăng 3,0% so với tháng trước (tính theo USD), dù giá trị giao dịch bình quân ngày giảm xuống còn khoảng 960 triệu USD, thấp hơn so với mức 1,4 tỷ USD của hai tháng trước đó.

Theo Dragon Capital, thanh khoản giảm chủ yếu phản ánh việc nhà đầu tư không thay đổi nhiều vị thế, hạn chế mua đuổi và thị trường đang ở trạng thái hấp thụ bớt đà tăng, hơn là xuất phát từ những thay đổi về yếu tố cơ bản .

Nhà đầu tư trong nước tiếp tục là lực đỡ quan trọng của thị trường, với 237.000 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 11, nâng tổng số lên 11,6 triệu tài khoản và vượt sớm mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 của Chính phủ. Sự tham gia ngày càng rộng rãi của nhà đầu tư nội địa đang góp phần gia tăng chiều sâu thanh khoản và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nhóm nhà đầu tư nào.

Dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng khoảng 260 triệu USD trong tháng, đưa tổng mức bán ròng lũy kế từ đầu năm lên xấp xỉ 5,2 tỷ USD. Tuy vậy, áp lực bán đã có dấu hiệu hạ nhiệt và xuất hiện những giai đoạn mua ròng chọn lọc. Dù còn quá sớm để đưa ra kết luận, Dragon Capital cho rằng diễn biến này có thể cho thấy áp lực bán từ khối ngoại đang dịu lại và có khả năng cải thiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hoạt động thị trường sơ cấp vẫn duy trì tích cực, với nhiều thương vụ niêm yết và chuyển sàn dự kiến diễn ra liên tục từ cuối năm nay sang đầu năm sau, trong đó có kế hoạch niêm yết của Công ty Chứng khoán VPS.

Nhìn chung, Việt Nam đang bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô thuận lợi khi tăng trưởng duy trì ở mức cao, lạm phát được kiểm soát và khu vực tư nhân giữ vai trò ngày càng nổi bật. Chi tiêu cho hạ tầng, dòng vốn FDI cùng lực lượng nhà đầu tư trong nước ngày càng lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình tích lũy vốn và nâng cao hiệu quả cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.