Cổ đông MBS chốt 2 phương án tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS, sàn HNX) diễn ra vào ngày 16/12 đã thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.



Thứ nhất, HĐQT trình đại hội phê duyệt tiếp tục Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 và phê duyệt Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình.

Cụ thể, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

Trước đó, tại Nghị quyết số 85 ngày 29/9/2025, HĐQT MBS đã phê duyệt danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này.

Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh dự mua 528.194 cổ phiếu; Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...

Thứ hai, MBS trình phương án chào bán thêm tối đa 333,6 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức cổ đông thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 01 lần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, MBS dự kiến thu về tối đa 3.336,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin.

Nếu hoàn thành cả 2 phương án nêu trên, MBS sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng.

Trong 2 tháng gần đây, MBS đã liên tiếp hoàn thành 2 phương án tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngày 25/9/2025, công ty hoàn tất phân phối 17,18 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đến ngày 13/11/2025, MBS tiếp tục hoàn tất chào bán 68,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Do đó, vốn điều lệ của Chứng khoán MB hiện ở mức 6.587,2 tỷ đồng.



