Hơn 83 triệu cổ phiếu của Shark sắp rời sàn chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC) trên UPCoM.

Cụ thể, toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu IBC sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM vào 19/12/2025 và chính thức hủy đăng ký giao dịch vào ngày 22/12/2025.

Lý do vì Apax Holdings bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp bắt buộc hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Trước đó, ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings.

Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty chào sàn năm 2017, với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu. Tới giai đoạn 2022, thị giá IBC lao dốc, giảm sàn hàng chục phiên trong bối cảnh Shark Thủy vướng lùm xùm huy động vốn từ nhiều người và bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản với con số ước tính đến 7.600 tỉ đồng. Sau đó công ty liên tục vi phạm công bố thông tin và chuyển sàn UpCom, rơi về mức trà đá 1.700 đòng/cp.