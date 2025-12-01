Những ngọn hải đăng dẫn vốn ngoại cập bến thị trường chứng khoán Việt Nam

Hơn 128.000 tỷ đồng (4,8 tỷ USD) là giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE tính từ đầu năm 2025 đến nay. Con số này thậm chí còn vượt xa mức kỷ lục ghi nhận trong năm 2024. Tuy nhiên, điểm tích cực là áp lực bán đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với cao điểm giai đoạn tháng 8-9-10. Giá trị bán ròng đã giảm mạnh trong tháng 11 và còn gần như không đáng kể tính từ đầu tháng 12.

Đây là một tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam bởi hành động của khối ngoại vẫn luôn có tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư dù tỷ trọng trong giao dịch hàng ngày không còn lớn như trước kia. Sự trở lại của khối ngoại có đóng góp không nhỏ đến từ các định chế tài chính lớn trên thị trường như Dragon Capital và SSI.

Dragon Capital là một trong những tổ chức quản lý quỹ nước ngoài có vai trò tiên phong và bền bỉ nhất trong việc dẫn dắt dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ qua. Không chỉ là nhà đầu tư tài chính thuần túy, Dragon Capital là “cầu nối” giữa Việt Nam và cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Dragon Capital xuất hiện sớm (từ năm 1994), gắn bó lâu dài và liên tục mở rộng quy mô đầu tư đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Một trong những đóng góp nổi bật của Dragon Capital là khả năng huy động và duy trì dòng vốn ngoại quy mô lớn, ổn định và mang tính dài hạn.

Hiện tại, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý khối tài sản khoảng 5 tỷ USD, bao gồm các quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đại chúng và các tài khoản uỷ thác đầu tư khác dành cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong số các quỹ ngoại do Dragon Capital quản lý, VEIL là cái tên đáng chú ý nhất với quy mô lên đến 1,9 tỷ USD. Ngoài ra còn nhiều quỹ hàng trăm triệu USD khác đang uỷ thác Dragon Capital như Norges Bank, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Amersham Industries Limited...

Chưa dừng lại, KraneShares - nhà quản lý tài sản hàng đầu thế giới với các quỹ ETF sáng tạo, mới đây đã chính thức ra mắt Quỹ ETF KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index (KPHO), niêm yết trên NYSE. Dragon Capital đóng vai trò là đối tác quản lý được chỉ định của quỹ. Sự kiện góp phần nâng tầm hình ảnh chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế.

KPHO mang đến cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận các công ty Việt Nam - một trong những nền kinh tế được đánh giá năng động và triển vọng nhất Đông Nam Á. “Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang trở thành động lực tăng trưởng then chốt trong các thị trường mới nổi toàn cầu”, ông Jonathan Krane, Tổng Giám đốc của KraneShares cho biết.

Đáng chú ý, Dragon Capital còn là đơn vị tiên phong niêm yết ETF VFMVN30 (E1VFVN30) và ETF VFMVNDiamond (FUEVFVND) dưới dạng Chứng chỉ Lưu ký (DR) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) thông qua hợp tác với Bualuang Securities. Đây là bước đột phá cho quỹ Việt Nam trên thị trường quốc tế, giúp nhà đầu tư Thái Lan tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam một cách dễ dàng hơn.

Mới nhất vào ngày 9/12 vừa qua, DR của Quỹ ETF VNFINLEAD (FUESSVFL) do SSIAM quản lý, đã chính thức giao dịch trên SET, trở thành ETF thứ 3 của Việt Nam được niêm yết tại nước ngoài. Động thái góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và gia tăng sức ảnh hưởng của thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến lớn cho thương hiệu Việt trên bản đồ ETF khu vực.

Cấu trúc DR giúp né một số hạn chế (room, pre-funding,…) nhưng cũng tồn tại một số rủi ro về pháp lý, tính minh bạch và thanh khoản khi dòng vốn lớn đổ vào, đặc biệt nếu có đợt rút vốn nhanh hoặc thay đổi chính sách. Do đó, vai trò của các định chế tài chính như SSI hay Dragon Capital không chỉ là thu hút vốn, mà còn là ổn định thông qua minh bạch hóa, quản trị danh mục và tư vấn chính sách cho các bên liên quan.

SSI còn là nhà tư vấn phát hành và thu xếp vốn quan trọng cho nhiều doanh nghiệp lớn, qua đó gián tiếp dẫn vốn ngoại vào thị trường. Nhiều thương vụ IPO, phát hành riêng lẻ, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có dấu ấn rõ nét của SSI. Mối quan hệ giữa SSI với các tổ chức quốc tế như FTSE Russell, MSCI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình nâng hạng.

Ngoài ra, SSI cũng trực tiếp huy động vốn từ nước ngoài, mới nhất là vay hợp vốn tín chấp quốc tế trị giá lên đến 300 triệu USD. Đây là mức huy động vốn quốc tế lớn nhất mà một công ty chứng khoán Việt Nam từng thực hiện, cho thấy mức độ tín nhiệm của các định chế tài chính nước ngoài đối với thị trường Việt Nam đang tăng lên rõ rệt. Bên cạnh SSI, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán khác như VPBank, HDBank, Vietcap, TCBS,… cũng tích cực vay vốn quốc tế.

Nhìn chung, sau khi nâng hạng, vai trò của các định chế tài chính lớn như SSI hay Dragon Capital sẽ ngày càng quan trọng trong việc dẫn dắt dòng vốn ngoại hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài là rất quan trọng, quyết định tính bền vững của dòng vốn ngoại qua đó giúp chứng khoán Việt Nam giữ vị thế “Mới nổi” và hướng đến những mục tiêu xa hơn.