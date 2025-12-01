Thông tin mới nhất về Quốc Cường Gia Lai và Novaland

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỉ lệ tán thành 61,742%.

Theo đó, các nội dung trọng tâm bao gồm chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư và tìm kiếm đối tác cho các dự án bất động sản

Thời gian thực hiện ngay trong năm 2025. Giá trị chuyển nhượng cam kết không thấp hơn giá vốn đầu tư. Công ty sẽ thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để xác định giá chuyển nhượng chính xác. Đối tượng nhận chuyển nhượng.

Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai

Việc hợp tác đầu tư kinh doanh dự án công ty sẽ mở rộng cửa cho các nhà đầu tư cùng hợp tác phát triển các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty. Mục tiêu nhằm tận dụng năng lực tài chính của đối tác để đẩy nhanh tiến độ dự án. HĐQT tiếp tục ủy quyền cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường thực hiện các thủ tục liên quan trong quá trình triển khai phương án tài chính này.

Công ty có vốn điều lệ 2.751 tỉ đồng, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 4.544 cổ đông. Số phiếu lấy ý kiến gửi về 32 phiếu (chiếm 61,743% tổng số phiếu có quyền biểu quyết); số phiếu hợp lệ tán thành 30 phiếu (đại diện cho 169.869.653 cổ phần).

Việc thông qua các nội dung này được xem là bước đi chiến lược của Quốc Cường Gia Lai nhằm tối ưu hóa dòng tiền và khơi thông nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong bối cảnh thị trường bất động sản đang cần sự đột phá.

Trong phiên giao dịch ngày 17-12, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giảm sàn, còn 16.300 đồng/cổ phiếu, sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, bị cơ quan công an đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan dự án 39 Bến Vân Đồng (quận 4 cũ).

Gia đình ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục hoán đổi nợ cho Novaland.

Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) cũng vừa công bố thông tin chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ đối với các bên liên quan. Cụ thể, công ty phát hành khoảng 163,6 triệu cổ phiếu, giá phát hành (tỉ lệ hoán đổi 15.747 đồng/cổ phiếu). Tổng giá trị nợ được xóa là hơn 2.577 tỉ đồng.

Hai "chủ nợ" lớn là NovaGroup và Diamond Properties, dự kiến lần lượt nhận 156,5 triệu cổ phiếu và 7,1 triệu cổ phiếu. Cả hai đơn vị này đều liên quan đến gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026.

Ngày 17-12, cổ phiếu của Novaland giảm nhẹ, còn 13.200 đồng/cổ phiếu.