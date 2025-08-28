Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ tiền tỷ mua căn hộ tầng thượng view phố thị, dù ai cũng bảo lãi nhưng tôi vẫn "mất ăn mất ngủ": 3 điều sống rồi mới biết "không sướng tí nào"

28-08-2025 - 22:56 PM | Sống

Bỏ tiền tỷ mua căn hộ tầng thượng view phố thị, dù ai cũng bảo lãi nhưng tôi vẫn “mất ăn mất ngủ”: 3 điều sống rồi mới biết “không sướng tí nào”

Nên cân nhắc kỹ về những vấn đề sau đây để chuẩn bị cách giải quyết hợp lý, tránh hối hận sau khi xuống tiền.

*Dưới đây là chia sẻ trải nghiệm mang tính cá nhân của anh Trung (42 tuổi, Trung Quốc) được đăng tải trên diễn đàn NetEasy.

Ngày dọn về nhà mới: Cảm giác thỏa mãn đến khó tả

Khi ký hợp đồng mua căn hộ tầng thượng có sân thượng riêng, tôi nghĩ mình đã chạm tay vào giấc mơ. Không phải penthouse xa xỉ, nhưng đủ để gia đình tôi có một khoảng trời riêng giữa lòng thành phố. Ngày chuyển về, cảm giác sung sướng đến mức chỉ cần đứng ở ban công nhìn xuống dòng xe tấp nập là đã thấy “đáng đồng tiền bát gạo”.

Bỏ tiền tỷ mua căn hộ tầng thượng view phố thị, dù ai cũng bảo lãi nhưng tôi vẫn “mất ăn mất ngủ”: 3 điều sống rồi mới biết “không sướng tí nào”- Ảnh 1.

Không gian trên cao thoáng đãng, sáng sớm mở mắt ra là ngập tràn ánh nắng, tối đến lại có thể ngồi ngắm trăng sao mà không bị che chắn bởi những tòa nhà xung quanh. Đó là thứ mà người sống ở tầng thấp hiếm khi nào có được.

Tôi bắt đầu mơ về một khu vườn nhỏ của riêng mình: vài chậu hoa giấy, một chiếc bàn gỗ để đọc sách và uống trà, thi thoảng bạn bè đến thì tổ chức một buổi BBQ ấm cúng. Ai đến thăm cũng khen “chỗ này đáng giá lắm, vừa đẹp vừa phong cách”. Thực sự, những ngày đầu tiên, tôi tin rằng mình đã chọn đúng.

Hóa ra giấc mơ không màu hồng

Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, những bất tiện bắt đầu lộ diện, khiến tôi nhiều lần mất ngủ.

Đầu tiên là những quy định ngặt nghèo từ ban quản lý. Lúc mua, nhân viên bán hàng nói muốn trồng cây, đặt bàn ghế thế nào cũng được. Nhưng khi dọn vào, mọi chuyện khác hẳn. Tôi bị nhắc nhở không được cải tạo sân thượng, thậm chí mang vài chậu cây lớn lên cũng bị bảo vệ soi xét kỹ lưỡng. Cái “thiên đường xanh” tôi từng vẽ ra bỗng dưng dang dở.

Tiếp đó là tiếng ồn. Tôi từng nghĩ ở tầng thượng sẽ yên tĩnh tuyệt đối, nhưng hóa ra không hẳn. Ban ngày, cư dân các tầng dưới vẫn lên phơi đồ, trò chuyện rôm rả; cuối tuần có gia đình còn tổ chức tiệc nướng ngoài trời, kèm theo tiếng cười nói và trẻ con chạy nhảy. Nhiều khi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc tập trung làm việc cũng không được.

Bỏ tiền tỷ mua căn hộ tầng thượng view phố thị, dù ai cũng bảo lãi nhưng tôi vẫn “mất ăn mất ngủ”: 3 điều sống rồi mới biết “không sướng tí nào”- Ảnh 2.

Nhiệt độ cũng là một yếu tố phải cân nhắc. Mùa hè, căn hộ hứng trọn ánh mặt trời, nhiệt độ cao hơn các tầng khác tới 5–6 độ C. Điều hòa cần phải chạy suốt ngày đêm để tránh cảm giác oi bức. Đến mùa đông thì ngược lại, gió thổi lạnh buốt, không gian trở nên khắc nghiệt khiến máy sưởi cũng phải hoạt động sớm hơn nhà khác. Chi phí điện mỗi tháng khiến tôi giật mình.

Chưa kể, khu vườn nhỏ mà tôi từng ao ước cũng nhanh chóng trở thành gánh nặng. Trồng vài loại cây đã thấy tốn kém và mất công chăm sóc, mùa hè thì muỗi vo ve đến mức ngồi ngoài không nổi. Có lúc tôi phải bỏ mặc, để cây cối khô héo vì không kham nổi việc chăm nom.

Đôi lúc tôi cũng thường xuyên trăn trở, tự hỏi liệu mình có quá vội vàng khi xuống tiền hay không.

Nếu vẫn yêu thích nhà trên tầng thượng, cần giải quyết vấn đề thế nào?

Nếu bạn vẫn quyết định mua nhà tầng thượng với sân thượng, dưới đây là một số gợi ý để bạn “đối phó” với các phiền toái:

1. Chống thấm: Hãy đầu tư vào vật liệu chống thấm tốt, bao phủ kỹ toàn bộ sân thượng, đặc biệt là các khe tường, khu vực quanh lỗ thoát nước.

2. Cách nhiệt: Để giảm nhiệt độ trong nhà, bạn nên lắp đặt lớp cách nhiệt trên tường và trần nhà. Nếu có điều kiện, hãy làm mái che hoặc kéo lưới che nắng cho sân thượng.

3. Quản lý chi phí và công sức: Trước khi quyết định xây dựng khu vườn trên sân thượng, hãy cân nhắc khả năng tài chính và thời gian của mình. Nếu không có thời gian chăm sóc, bạn có thể chọn các loại cây dễ sống hoặc giảm quy mô khu vườn.

4. Quy định ban quản lý: Kiểm tra kỹ các quy định của ban quản lý tòa nhà về việc cải tạo và sử dụng sân thượng để tránh rắc rối sau này.

5. Cách âm: Nếu cảm thấy cần yên tĩnh, bạn nên trang bị thêm các biện pháp cách âm để không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của cư dân sống cùng tòa nhà.

Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ tài chính, thời gian và sự kiên nhẫn để biến không gian sống của mình trở nên thực sự đáng mơ ước.

*Theo 163

Ông bà dạy: Nhà có 3 cây này may mắn kéo dài, vừa sang vừa hút tài lộc, bảo sao người giàu thích mê

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

