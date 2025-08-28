Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong

Tuổi Mão

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là con giáp không thích đao to búa lớn, nhưng lại sở hữu những tố chất đặc biệt. Họ mềm mỏng nhưng không yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, thậm chí còn rất kiên trì theo đuổi mục tiêu. Tuổi Mão cũng rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, từ đó gặt hái nhiều thành công trong cả cuộc sống và sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tháng 7 âm, tuổi Mão nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất, nếu không biết tận dụng sẽ là một sự lãng phí. Tử vi học có nói, đây là lúc cát tinh hỗ trợ, tuổi Mão sẽ có mọi điều kiện thiên thời - địa lợi - nhân hòa để làm tốt nhất công việc của mình và thu về thành công. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất, có thể tích cóp được một khoản lớn để đầu tư cho tương lai.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp sở hữu tài năng nổi bật, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn cũng luôn sống với sự hào sảng, nhân hậu và tử tế nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tháng 7 âm hiện tại là thời điểm may mắn thứ 2 trong năm mà người tuổi Thìn cần phải nắm bắt vì đây là cơ hội làm giàu hiếm có. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, con giáp này chỉ cần phát huy hết năng lực là sẽ dễ dàng gặt hái thành tựu lớn. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi Thìn sẽ là con giáp có sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Họ có trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, không ngừng thay đổi và luôn biết cách sáng tạo để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Thìn nên tận dụng hết sức những cơ hội trời cho trong tháng 7 âm này để làm giàu thì ngược lại, tuổi Thân lại là con giáp cần hết sức thận trọng, đặc biệt là trong chuyện công việc, tiền nong. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi nếu không cẩn thận trong chuyện đầu tư làm ăn, tuổi Thân sẽ phải đối mặt với rủi ro thất thoát tài chính. Ngoài ra, họ cũng nên chăm sóc sức khỏe thật tốt để phòng ngừa đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.