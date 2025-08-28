Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý

28-08-2025

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý

Sau 19 năm, mọi diễn biến khiến công chúng ngỡ ngàng.

Thông tin Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TPHCM, vẫn làm tâm điểm chú ý. Nhiều người bất ngờ, thất vọng vì một cựu hot girl đình đám như Ngọc Anh lại bước vào con đường phạm pháp. 

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý- Ảnh 1.

Công an xác định Miss Audition Ngọc Anh (đứng giữa) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép cung cấp khí cười tại Lava.

Trong vài năm trở lại đây Miss Audition Ngọc Anh sống kín tiếng, hầu như chỉ đăng tải hình ảnh, chia sẻ về cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Khi thông tin chấn động nổ ra, những tấm ảnh cũ của cô - thời vẫn còn ở đỉnh cao, bắt đầu được chia sẻ trở lại.

Một trong số đó chính là khoảnh khắc cô nhận giải cao nhất cuộc thi Miss Audition 2006. Nhưng khi xem kỹ, nhiều người giật mình bởi người trao giải cho cô năm đó chính là Phan Sào Nam. Sau gần 1 thập kỷ đứng chung tại một sân khấu, cả người trao giải và người nhận giải đều vướng vòng lao lý.

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý- Ảnh 2.

Sau 19 năm, cả người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng vòng lao lý.

Thời điểm này, Phan Sào Nam (SN 1973) đảm nhận vị trí Phó Giám đốc, đứng sau tổ chức cuộc thi Miss Audition 2006, nhằm quảng bá cho game online Audition. Đến năm 2017, Phan Sào Nam bị bắt vì giữ vai trò chủ mưu, chỉ huy đường dây đánh bạc trực tuyến với doanh thu gần 10.000 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời phải nộp lại và bị tịch thu tổng cộng gần 1.475 tỷ đồng.

Ban đầu, Nam được giảm án và ra tù sớm vào đầu năm 2021, song sau đó Tòa Cấp cao tại Hà Nội hủy bỏ quyết định giảm án, buộc ông phải quay lại trại giam để chấp hành nốt hơn 20 tháng tù còn lại.

Về phần Ngọc Anh, sau khi đăng quang Miss Audition 2006, cô lấn sân làm mẫu ảnh và thử sức diễn xuất. Đến khoảng năm 2008, cô kết hôn, từ đó dần rút lui khỏi làng giải trí. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 10 năm, và cô hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019, và làm mẹ đơn thân.

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý- Ảnh 3.

Miss Audition năm 2006 Ngọc Anh vào thời điểm đăng quang.

Sau sóng gió, cô bắt đầu xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, hiện đại và chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống, thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng.

Nói thêm về Miss Audition năm 2006. Đây cũng là mùa đầu tiên được tổ chức, chỉ sau một tháng phát động, sân chơi này đã thu hút gần 500 hồ sơ đăng ký và gần 100.000 lượt bình chọn từ cộng đồng game thủ. Đêm chung kết diễn ra ngày 24/11/2006. Lúc này, Ngọc Anh (18 tuổi, Hà Nội) đăng quang. Miss Audition trở thành hiện tượng văn hóa teen của hàng chục năm về trước.

(Tổng hợp)

