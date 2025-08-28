1 trường đại học mở xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu với toàn ngành hot: Điểm chuẩn cao nhất chỉ 17 điểm

Từ nay đến 10/9/2025, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) mở đợt xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu cho 31 ngành đào tạo đại học chính quy ở 5 phương thức. Đây là cơ hội cuối cùng để thí sinh lựa chọn ngành học mơ ước và nhập học ngay. Với chính sách học phí minh bạch cùng các gói học bổng giá trị, phụ huynh và thí sinh yên tâm lên kế hoạch cho chặng đường đại học tại HSU.

Học phí minh bạch, ổn định, nhiều cơ hội học bổng suốt toàn khóa

Học phí của HSU được được tính theo ngành và theo tín chỉ, công bố rõ ràng ngay từ đầu kèm bảng học phí từng năm và toàn khóa. Đặc biệt, Nhà trường cũng cam kết giữ nguyên mức học phí đó trong suốt toàn khóa học, giúp phụ huynh, thí sinh yên tâm lên kế hoạch tài chính trong suốt bốn năm.

Trung bình, học phí tại HSU dao động từ 45-85 triệu đồng/năm tùy ngành. Việc đóng theo từng học kỳ (4 kỳ/năm) giúp sinh viên dễ cân đối ngân sách và tiến độ học tập. Chính sách minh bạch này được xem là điểm khác biệt, giảm bớt gánh lo cho gia đình trong bối cảnh nhiều trường đại học thường xuyên điều chỉnh học phí theo từng năm.

Mùa tuyển sinh năm 2025, HSU công bố quỹ học bổng lên tới 60 tỷ đồng với đa dạng tiêu chí. Thời gian xét học bổng đến ngày 31/8/2025. Trong đó, nhiều suất trị giá 50% học phí học kỳ đầu tiên (số lượng có hạn, áp dụng cho hệ đào tạo chính quy, chưa bao gồm các học phần tiếng Anh hội nhập 1,2,3) gồm: học bổng Thí sinh Xuất sắc, Tài năng tiếng Anh và Tài năng Đặc biệt.

Các thí sinh có tài năng đặc biệt nhập học tại HSU có cơ hội nhận nhiều suất học bổng giá trị từ Nhà trường và doanh nghiệp.

Hơn nữa, thí sinh còn có cơ hội cộng dồn học bổng ngành trị giá 10% học phí học kỳ 1, học bổng trường TOP, nâng tổng giá trị lên đến 70% học phí học kỳ đầu tiên (chưa bao gồm các học phần tiếng Anh hội nhập 1,2,3). Học bổng ngành áp dụng cho thí sinh xét tuyển ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Khách sạn, Marketing, Quan hệ Công chúng, Truyền thông Đa phương tiện, Digital Marketing, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

Cặp song sinh ở Hà Nội cùng nhập học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng HSU, nhận 2 suất học bổng 60% và 70% học phí học kỳ 1.

Đáng chú ý, học bổng tại HSU không chỉ áp dụng cho học kỳ đầu mà còn được duy trì ở các năm tiếp theo để khích lệ sinh viên giữ vững phong độ trong suốt quá trình học tập. Điển hình là Học bổng Sen Ưu Tú được xét theo từng năm học dựa trên kết quả học tập, rèn luyện và minh chứng hoạt động của sinh viên. Ở các chương trình quốc tế/liên kết, sinh viên còn có cơ hội học bổng duy trì theo GPA và mức độ đóng góp trong các hoạt động, phong trào.

Cơ hội cuối cùng để thí sinh được học ngành học yêu thích

Đợt xét tuyển bổ sung năm 2025 Trường Đại học Hoa Sen đang áp dụng cho 31 ngành đào tạo chuẩn quốc tế thuộc 9 nhóm lĩnh vực như Kinh tế - Quản trị, Marketing - Truyền thông, Logistics - Thương mại Quốc tế, Công nghệ Thông tin, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Thiết kế - Nghệ thuật, Ngôn ngữ - Văn hoá Quốc tế, Luật - Tâm lý, Tài chính - Ngân hàng.

Theo đó, từ nay đến 17h00 ngày 10/9/2025 những thí sinh đáp ứng điểm chuẩn của một trong 5 phương thức xét tuyển sẽ có cơ hội cuối cùng để lựa chọn ngành học yêu thích và trở thành tân sinh viên HSU. Cụ thể, điểm chuẩn theo phương thức 1 (xét điểm thi THPT) trong khoảng từ 15-17 điểm. Đối với phương thức 2 xét bằng điểm học bạ THPT, điểm chuẩn các ngành đào tạo từ 18-19,45 điểm. Phương thức xét tuyển bằng điểm ĐGNL TP.HCM (APT) từ 600 điểm, ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) từ 67 điểm.

Phụ huynh và thí sinh hào hứng làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Hoa Sen.

Ngoài ra, thí sinh phỏng vấn trực tiếp với HSU đạt 18 điểm trở lên hoặc đáp ứng các tiêu chí theo phương thức xét tuyển thẳng của trường cũng đủ điều kiện xét tuyển bổ sung và làm thủ tục nhập học.