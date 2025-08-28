Đừng nói 3 câu 'chết người' này khi đi phỏng vấn: CEO cảnh báo chúng đủ để loại bạn ngay lập tức!

Trong bối cảnh thị trường tuyển dụng ngày càng khốc liệt, một câu trả lời thiếu tinh tế trong buổi phỏng vấn có thể khiến ứng viên đánh mất cơ hội ngay lập tức. Trên CNBC, một CEO đã thẳng thắn chỉ ra rằng có những câu nói tưởng vô hại nhưng đủ để nhà tuyển dụng gạch tên bạn khỏi danh sách chỉ trong vài giây.

1. “Một ngày nào đó tôi muốn tự mình khởi nghiệp”

Khi đi xin việc, việc buột miệng nói “Một ngày nào đó tôi muốn tự mình khởi nghiệp” thường là một sai lầm, dù câu nói này có vẻ thành thật và thể hiện tham vọng cá nhân. Trong mắt nhà tuyển dụng, câu trả lời ấy đồng nghĩa với việc bạn không có ý định gắn bó lâu dài, mà chỉ xem công việc hiện tại như một bước đệm để học hỏi rồi sớm rời đi. Điều đó tạo ra lo ngại rằng công ty sẽ phải bỏ thời gian và chi phí đào tạo cho một nhân sự không cam kết, thậm chí còn có nguy cơ mang theo bí mật kinh doanh hoặc kinh nghiệm tích lũy để phục vụ dự án riêng.

Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm sự ổn định và cống hiến, đặc biệt trong những vị trí đòi hỏi đầu tư nhiều cho phát triển kỹ năng. Khi nghe một ứng viên thẳng thắn tuyên bố muốn khởi nghiệp, họ dễ kết luận rằng người này thiếu sự trung thành và có thể rời bỏ bất cứ lúc nào. Trong một thị trường lao động cạnh tranh, chỉ riêng tín hiệu ấy đã đủ để bạn bị loại ngay từ vòng phỏng vấn, bất kể hồ sơ có ấn tượng đến đâu.

Thay vào đó, bạn có thể bày tỏ tinh thần cầu tiến theo cách khéo léo hơn, chẳng hạn: “Tôi muốn tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để trở thành một nhân sự có giá trị, có thể đóng góp ngày càng nhiều cho tổ chức và phát triển sự nghiệp lâu dài” . Cách diễn đạt này vẫn cho thấy bạn có tham vọng, nhưng đặt trọng tâm vào sự phát triển cùng công ty thay vì để lộ ý định sớm rời đi.

2. “Tôi coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống”

Khi đi phỏng vấn, việc nói thẳng “Tôi coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống” nghe qua có vẻ tích cực, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khiến nhà tuyển dụng dè dặt. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các công ty thường muốn tìm ứng viên thể hiện sự nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến và linh hoạt trong công việc. Nếu bạn nhấn mạnh quá nhiều vào “work–life balance” ngay trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng có thể lo ngại rằng bạn không sẵn sàng làm thêm khi cần, khó chịu được áp lực deadline, hoặc không thể thích ứng với môi trường tốc độ cao.

Thực tế, hầu hết doanh nghiệp đều hiểu tầm quan trọng của cân bằng cuộc sống, nhưng họ muốn nghe điều đó từ chính sách của mình, chứ không phải từ ưu tiên hàng đầu của ứng viên. Một người vừa mới xin việc mà đã đặt trọng tâm vào “thời gian cho bản thân” dễ bị đánh giá là thiếu tham vọng, thiếu cam kết lâu dài và thậm chí có phần “chọn nhàn” thay vì “chọn thử thách”.

3. “Tôi đã bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự gần đây”

Khi đi phỏng vấn, việc thẳng thắn nói “Tôi đã bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự gần đây” có thể gây bất lợi lớn, dù thực tế nhiều trường hợp cắt giảm là vì lý do khách quan, không liên quan đến năng lực cá nhân. Vấn đề nằm ở cách nhà tuyển dụng tiếp nhận thông tin: thay vì đi sâu tìm hiểu bối cảnh, họ dễ hình thành ấn tượng tiêu cực ngay lập tức. Cụm từ “bị sa thải” gợi cảm giác bạn là người không được đánh giá cao, không đủ quan trọng để giữ lại.

Ngoài ra, khi bạn nhắc đến chuyện cắt giảm, cuộc trò chuyện có thể bị kéo sang hướng tiêu cực, biến buổi phỏng vấn vốn dĩ là cơ hội tỏa sáng thành một buổi “giải trình”. Nhà tuyển dụng có thể đặt ra hàng loạt câu hỏi khó: vì sao bạn bị cắt giảm, hiệu quả công việc trước đó thế nào, tại sao công ty chọn loại bỏ bạn chứ không phải người khác. Đây là những chi tiết rất dễ khiến bạn lúng túng và mất tự tin.

Thực tế, nhà tuyển dụng thường chỉ cần vài giây đầu để hình thành ấn tượng về ứng viên. Và những câu trả lời kiểu đó chính là tín hiệu đỏ, cho thấy người được phỏng vấn không dám làm chủ tình huống, không đủ cam kết và cũng không mang đến sự tin cậy. Thay vì rơi vào cái bẫy “tự loại mình”, các chuyên gia khuyên rằng hãy chủ động mở rộng câu trả lời, đưa ra giải pháp thay cho sự im lặng. Quan trọng nhất, hãy chứng minh rằng bạn sẵn sàng đối diện với thách thức chứ không phải né tránh nó.

Trong một cuộc phỏng vấn, điều khiến ứng viên nổi bật không chỉ là kỹ năng chuyên môn mà còn là thái độ, sự linh hoạt và tinh thần chủ động. Nói đúng điều cần nói, tránh những câu trả lời “chết người” và biến mỗi cơ hội trở thành khoảnh khắc khẳng định bản thân.

Theo: CNBC, Business Insider﻿