Bán nhà 114 m² giá 42 tỷ đồng để mua căn hộ 44 m² gần trường học giá 49 tỷ đồng, cặp vợ chồng hối hận: “Con được vào trường điểm nhưng vẫn mất ăn mất ngủ”

Bán nhà lớn mua căn hộ nhỏ để “giữ chỗ trường học”

Theo 163, vợ chồng anh Hoàng đều làm trong lĩnh vực tài chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau nhiều năm làm việc, họ mua được căn hộ 3 phòng ngủ rộng 114 m² ở quận Phúc Điền với giá hơn 4,3 triệu NDT (hơn 15,8 tỷ đồng) vào năm 2013. Căn nhà này đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, gần nơi làm việc và môi trường sống tốt.

Mọi chuyện thay đổi khi năm 2016, con trai họ chào đời. Áp lực “con phải vào trường tốt” khiến hai vợ chồng này bắt đầu nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà trong khu học chính. Ở Trung Quốc, nếu gia đình nào sở hữu một ngôi nhà ở khu học chính thì con cái của họ sẽ được nhập học ở ngôi trường gần nhất mà không cần thi.

Vợ chồng anh Hoàng cũng từng chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp nhờ mua được nhà trong khu học chính mà con cái đỗ vào các trường danh tiếng, thậm chí giành được suất vào các đại học hàng đầu 985, 211.

Ảnh minh hoạ: 163.com

“Nếu không chuẩn bị từ sớm, con mình sẽ tụt hậu ngay từ vạch xuất phát”, anh Hoàng thuyết phục vợ. Cuối cùng, năm 2021, cả hai quyết định bán căn hộ 114 m² đang ở để gom tiền mua một căn nhỏ trong khu học chính nổi tiếng trong vùng.

Tiền bán căn nhà được 11,5 triệu NDT (hơn 43 tỷ đồng). Sau khi trả nợ ngân hàng, họ còn lại hơn 10 triệu NDT. Số tiền này cộng với khoản tích lũy trước đó đủ cho vợ chồng anh Hoàng mua một căn hộ chỉ 44 m² trong khu phức hợp có cả trường tiểu học lẫn trung học cơ sở hàng đầu Thâm Quyến, với giá 13,5 triệu NDT (hơn 49 tỷ đồng).

“Chúng tôi thanh toán toàn bộ vì nghĩ sẽ giữ nhà ít nhất 7-8 năm. Nếu thế chấp, số tiền lãi cũng lên tới vài triệu NDT”, anh Hoàng chia sẻ.

Kế hoạch của họ khá rõ ràng: dùng căn hộ 44 m² làm “vé nhập học” cho con trai, đồng thời cho thuê lại căn hộ trên với giá 6.000 NDT/tháng (hơn 22 triệu đồng). Trong khi đó, cả gia đình họ chuyển sang thuê một căn hộ 3 phòng ngủ khác với giá 12.000 NDT/tháng (hơn 44 triệu đồng) để sinh hoạt.

Đúng như dự tính, năm 2022, con trai họ được nhận vào một trường tiểu học trọng điểm. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài.

Cú sốc khi thị trường đảo chiều

Từ cuối năm 2023, thị trường bất động sản Thâm Quyến trầm lắng, đặc biệt là phân khúc nhà trong khu học chính. Lúc đó, thông tin một số căn trong cùng khu vực được rao bán chỉ 9 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng) mà vẫn không có người mua càng khiến gia đình anh Hoàng lo lắng.

Thậm chí, theo bảng giá tham khảo của chính quyền sở tại cho những căn nhà cũ, căn hộ 44 m² của họ chỉ được định giá khoảng 5,76 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng) – tức lỗ gần 8 triệu NDT so với mức họ bỏ ra cách đó 2 năm.

Điều khiến họ lo sợ hơn cả là thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Nhà trong khu học chính từng được coi là “bảo chứng giá trị” nay trở thành gánh nặng.

“Không còn ai dám mua với mức giá chúng tôi bỏ ra. Giờ chúng tôimất ăn mất ngủ, không biết than khóc với ai”, vợ anh Hoàng thở dài.

Ảnh minh hoạ: 163.com

Câu chuyện của gia đình anh Hoàng phản ánh một thực tế ở các đô thị lớn Trung Quốc: nhiều phụ huynh sẵn sàng đánh đổi tài sản, thậm chí chấp nhận sống chật chội, để con cái được vào trường tốt. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản biến động, khoản đầu tư tưởng chừng “an toàn” lại biến thành rủi ro khổng lồ.

Các chuyên gia bất động sản tại Thâm Quyến cho rằng, nhà trong khu học chính vốn được định giá cao bất thường so với diện tích và tiện ích thực tế. Khi nguồn cung tăng hoặc chính sách thay đổi, giá loại hình này dễ dàng sụt giảm mạnh. Người mua cần cân nhắc kỹ, bởi không phải lúc nào con đường vào trường điểm cũng chỉ phụ thuộc vào bất động sản.

Đối với vợ chồng anh Hoàng, họ vẫn còn 7-8 năm nữa trước khi con trai vào cấp 3 – thời điểm dự tính bán lại căn hộ để mua một căn lớn hơn. Nhưng với tình hình trước mắt, giấc mơ “đầu tư cho con” của họ đang trở thành gánh nặng tài chính, và chưa ai biết khi nào thị trường mới phục hồi.