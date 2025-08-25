Chi 2,5 tỷ đồng mua nhà cho mẹ, người đàn ông “ngã ngửa” vì chủ cũ dựng lều chắn cổng đòi thêm 700 triệu đồng: “Tôi bán nhà chứ không bán đường”

Mua nhà đấu giá nhưng không thể vào ở

Theo Baidu, ông Tăng – 1 doanh nhân tại Vũ Hán (Trung Quốc), đã cùng anh em trong gia đình góp tiền mua 1 căn nhà khang trang ở quê cho mẹ dưỡng già. Thông qua sàn đấu giá tư pháp, ông đã trúng đấu giá căn nhà tại thôn Đặng Nguyên, xã Xích Đông, huyện Kỳ Xuân với mức giá 703.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Căn nhà ông Tăng đã mua

Được biết, căn nhà này bị đưa ra đấu giá là do tranh chấp vay mượn dân sự giữa nguyên đơn họ Lý và bị đơn họ Tào – chủ nhân ngôi nhà. Ngày 4/9/2018, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Xuân ủy quyền cho sàn đấu giá tiến hành bán đấu giá căn nhà của bà Tào. Đến ngày 21/9/2018, ông Tăng trả giá cao nhất và chính thức trúng đấu giá. Theo quy định pháp luật, quyền sở hữu ngôi nhà đã thuộc về ông.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán và cầm quyết định thi hành án trong tay, ông Tăng đến nhận nhà thì hoàn toàn “ngã ngửa”: toàn bộ lối ra vào đã bị chủ cũ xây tường bít kín.

Đến tháng 4/2020, khi quay lại, ông càng bất ngờ hơn khi ngay giữa hai cột cổng cũ, bà Tào đã dựng một căn nhà tạm bằng lều sắt để sinh sống, với mục đích “giữ đường”.

Khi được hỏi, bà Tào thẳng thừng tuyên bố: “Tôi chỉ bán nhà, không bán đường.”

Mâu thuẫn kéo dài, yêu cầu vô lý

Sau nhiều lần chính quyền xã, tòa án và các cơ quan liên quan đứng ra hòa giải, bà Tào buộc phải bàn giao lại căn nhà. Tưởng rằng mọi việc đã xong, bà Tào lại cắt toàn bộ điện nước của nhà, nhất quyết không nhượng bộ về “quyền đi lại”.

Thậm chí, bà còn đưa ra điều kiện: nếu ông Tăng muốn ra vào thoải mái thì phải trả thêm 200.000 NDT (khoảng 733 triệu đồng). Trước yêu cầu vô lý này, ông Tăng chỉ biết dở khóc dở cười, bởi lẽ căn nhà và cả con đường dẫn vào đều nằm trên đất tập thể của thôn, không phải tài sản cá nhân. Ông bức xúc: “Mua nhà mà còn phải mua cả đường đi, chuyện nực cười này tôi mới nghe thấy lần đầu. Hơn nữa, cho dù có cái gọi là ‘tiền mua đường’ thì bà Tào liệu có quyền bán đất công hay không?”

Kết quả là, dù đã mua nhà hợp pháp qua đấu giá, suốt nhiều năm nay ông Tăng vẫn không thể dọn vào ở. Trong thời gian này, mẹ ông nhiều lần tìm đến ông Trần – Chánh tòa Thi hành án dân sự Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Xuân để cầu cứu, mong được hỗ trợ giải quyết. Bà nhiều lần nhấn mạnh: “Nếu không bàn giao nhà thì hoàn tiền cũng được.”

Có giai đoạn, bà gần như ngày nào cũng đến Tòa án huyện chờ đợi, thúc giục, nhưng vấn đề vẫn không được xử lý.

Căn lều sắt bà Tào dựng lên

Ý kiến luật sư

Luật sư Diêu Phi – luật sư Công ty Luật Hồ Lạc (Hồ Bắc), cho rằng vụ việc này nổi bật ở 2 vấn đề pháp lý chính:

Thứ nhất, về việc bà Tào có còn “quyền đi lại” tại căn nhà sau khi bị đem bán đấu giá hay không.

Luật sư nhận định: ngôi nhà vốn là công trình xây dựng trên đất ở nông thôn, một khi đã bị bán đấu giá thì bà Tào không còn quyền lợi liên quan. Ngay cả trong trường hợp đặc biệt phát sinh quan hệ liền kề, bà cũng phải tôn trọng quyền thông hành hợp pháp đã hình thành từ trước. Nếu liên quan đến đất tập thể của thôn, bà Tào hoàn toàn không có quyền đại diện tập thể để thu phí.

Thứ hai, căn cứ Điều 30 Quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc về việc bán đấu giá, chuyển nhượng tài sản trong thi hành án dân sự: sau khi tòa tuyên đấu giá thành công hoặc dùng tài sản để cấn trừ nợ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được bàn giao, thì trong vòng 15 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, tòa án phải chuyển giao tài sản cho người mua hoặc người nhận. Nếu bị người thi hành án hoặc người thứ ba cố tình chiếm giữ, không chịu giao tài sản thì tòa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Do đó, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Xuân có nghĩa vụ bàn giao căn nhà đã bán đấu giá cho ông Tăng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua.

Theo Sohu