Miền Bắc oi nóng trước khi chuyển mưa lớn

07-09-2025 - 08:10 AM | Sống

Hôm nay và ngày mai (7/9), miền Bắc tiếp tục oi nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Từ ngày 9/9, nền nhiệt dịu dần, từ chiều tối và đêm, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục mưa dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (8/9), miền Bắc tiếp tục oi nóng, ít mưa. Từ chiều tối và đêm 9/9, miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng do tàn dư của bão số 7, trọng tâm mưa là trung du, vùng núi Đông Bắc Bộ.

Miền Bắc oi nóng trước khi chuyển mưa lớn- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (7/9).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ đêm 9/9 đến ngày 11/9 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay ở duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

