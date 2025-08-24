Bán nhà phố lấy hơn 22 tỷ đồng về quê mở homestay, sau 5 năm, người đàn ông thừa nhận lãi đậm hơn 8 tỷ nhưng vẫn “đứng ngồi không yên”

Năm 2019, ông Trương Vĩ, 46 tuổi, Thượng Hải, khiến nhiều bạn bè ngỡ ngàng khi quyết định bán căn hộ trung tâm thành phố trị giá 6 triệu NDT ( hơn 22 tỷ đồng) để về quê An Huy mở homestay. Thời điểm ấy, khi giá bất động sản Thượng Hải liên tục tăng, quyết định rời bỏ “mảnh đất vàng” của ông Trương bị nhiều người cho là liều lĩnh, thậm chí dại dột.

“Ở Thượng Hải, dù có nhà nhưng cuộc sống luôn căng thẳng, bon chen. Tôi nghĩ về quê mở homestay, vừa nắm bắt xu hướng du lịch nội địa, vừa được hít thở không khí trong lành, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn”, ông Trương kể lại.

Về quê, ông Trương dùng toàn bộ số tiền bán nhà thuê một khu đất rộng 1,5 ha gần Hoàng Sơn - địa danh nổi tiếng. Tại đây, người đàn ông này xây dựng 14 căn nhà gỗ, khu nhà sàn cộng đồng và vườn cây ăn quả, kỳ vọng đón du khách thành phố tìm về trải nghiệm “làng quê thanh bình”.

Chỉ sau 2 năm, homestay của ông Trương nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều nhóm du lịch lựa chọn. Năm 2021, mô hình kinh doanh này giúp ông nhận lãi khoảng 1,7 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng).

“So với làm việc công sở, đây là con số mà trước kia tôi không dám nghĩ đến”, ông Trương chia sẻ.

Nhưng trái với hình dung ban đầu, cuộc sống về quê không hề “thảnh thơi”. Ông Trương cho biết, những dịp cao điểm lễ tết, lượng khách tăng gấp ba lần, toàn bộ gia đình cùng 30 nhân viên làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí xuyên đêm.

“Làm công ăn lương ở Thượng Hải, hết giờ là về nghỉ. Còn làm homestay, khách đến lúc nào cũng phải tiếp, sự cố nào cũng phải đứng ra giải quyết. Có những hôm nửa đêm tôi vẫn phải dậy sửa hệ thống nước hay dọn dẹp phòng. Tiền kiếm được nhiều, nhưng sức lực và tinh thần cũng bị bào mòn ít nhiều”, ông kể.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cú sốc lớn nhất đến vào năm 2022, khi Trung Quốc áp dụng chính sách kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Du lịch nội địa gần như đóng băng, homestay của ông Trương không có khách suốt nhiều tháng. Kết quả, ông lỗ gần 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) chỉ trong một năm vì vẫn phải duy trì cơ sở vật chất và trả lương nhân viên.

“Khi ấy, tôi mới thấy sự an toàn của căn hộ Thượng Hải đáng giá đến mức nào”, ông thở dài.

Giai đoạn 2018–2021, làn sóng “bỏ phố về quê” mở homestay lan rộng tại nhiều tỉnh Trung Quốc. Những điểm đến nổi tiếng như Quý Châu, Vân Nam, An Huy, Tứ Xuyên chứng kiến hàng loạt mô hình homestay mọc lên, được hậu thuẫn bởi nhu cầu du lịch trải nghiệm của giới trẻ thành thị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, kinh doanh homestay không phải con đường trải hoa hồng vì cần vốn lớn, chi phí duy trì cao, chịu ảnh hưởng nặng nề từ yếu tố mùa vụ, dịch bệnh và xu hướng du khách. Nhiều người tưởng rằng về quê là nhẹ nhàng, nhưng thực tế áp lực còn lớn hơn người làm công ăn lương.

2 năm trở lại đây, lượng khách du lịch đến bùng nổ trở lại, không chỉ khách nội địa mà cả khách quốc tế cũng tăng mạnh. Hoàng Sơn trở thành “điểm nóng” du lịch ở An Huy, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống và trải nghiệm địa phương tăng vọt. Homestay của ông Trương nhờ vị trí thuận lợi và cách đầu tư bài bản đã đón trọn làn sóng này.

Doanh thu năm 2024 lập đỉnh, sau khi trừ chi phí, ông bỏ túi hơn 2,3 triệu NDT (hơn 8 tỷ đồng) lãi ròng, con số cao hơn nhiều so với những năm trước dịch. Tuy nhiên, người đàn ông này thừa nhận: “Tiền lời thì có, nhưng áp lực nhiều hơn 100 lần. Ở thành phố làm thuê, tôi chỉ lo KPI và báo cáo. Còn ở quê, từ việc đón khách, sửa điện nước đến quản lý nhân viên, tất cả đều dồn lên vai tôi. Chưa kể thêm rủi ro tài chính hay dịch bệnh dễ khiến người thiếu vốn gục ngã, phá sản”.

Dù vậy, ông Trương không cho rằng mình đã sai lầm. Ông cho biết từ khi làm chủ homestay, ông học được cách làm chủ công việc, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương và có thêm thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, nếu hỏi có nên bỏ phố về quê mở homestay hay không, ông Trương đưa ra lời khuyên:

“Nếu ai định bỏ phố về quê làm homestay, hãy chuẩn bị tinh thần. Đây không phải con đường để tìm sự an nhàn, mà là hành trình đầy áp lực, đổi lại là cơ hội kiếm tiền và trải nghiệm mới”.

(Theo Toutiao)






