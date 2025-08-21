Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Đà Nẵng truy tìm đối tượng người Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng

21-08-2025 - 16:40 PM | Sống

Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát thông báo truy tìm nghi phạm người Trung Quốc còn lại liên quan vụ trộm 600 triệu đồng tại phường Ngũ Hành Sơn.

Ngày 21/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) ra quyết định truy tìm Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng này được xác định là một trong ba nghi phạm liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, ngày 16/8/2025.

Trước đó, hai đồng phạm của Wang Meng đã bị bắt giữ khi chuẩn bị xuất cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h35 ngày 16/8, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị Thùy Tr. (SN 2000, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) cùng bạn trai là Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc). Cả hai cho biết căn nhà trên đường Lê Quang Đạo của họ bị kẻ gian đột nhập, lấy đi tiền mặt và trang sức với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường, triển khai lực lượng truy xét. Sau 6 giờ điều tra, đến 21h cùng ngày, trinh sát đã xác định 3 nghi phạm gồm Xia Feiyang (SN 2006), Zhang Haoran (SN 2008) và Wang Meng (SN 1990), đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Công an Đà Nẵng truy tìm đối tượng người Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng- Ảnh 1.

Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sau khi thực hiện xong vụ trộm, Wang Meng đã đặt vé máy bay cho Zhang Haoran và Xia Feiyang mang theo toàn bộ tài sản về Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 21h tối 16/8, khi cả hai đang làm thủ tục tại sân bay, lực lượng công an kịp thời phát hiện, bắt giữ và thu giữ toàn bộ tang vật. Riêng Wang Meng đã bỏ trốn.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm Wang Meng. Các cơ quan, đơn vị khi phát hiện thông tin liên quan đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

(Theo Công an TP Đà Nẵng)

Người đàn ông chuyển khoản nhầm hơn 146 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không nhận được, cảnh sát tuyên bố: "Anh ta chối là đúng"

Ánh Lê

