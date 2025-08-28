Được hỏi “làm thế nào nếu cuộc họp có 6 lãnh đạo nhưng chỉ có 4 cái ghế”, người thường bối rối, người EQ cao ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng bằng câu này

Trong môi trường làm việc hiện đại, khả năng chuyên môn chỉ là một phần, yếu tố quyết định để một ứng viên tạo được dấu ấn mạnh mẽ với nhà tuyển dụng còn nằm ở EQ (trí tuệ cảm xúc). EQ thể hiện khả năng ứng biến, cách xử lý tình huống khéo léo, và thái độ trách nhiệm trong công việc. Chính vì thế, trong nhiều buổi phỏng vấn, các công ty thường đưa ra những câu hỏi giả định bất ngờ để kiểm tra năng lực này của ứng viên.

Một câu chuyện tuyển dụng ở Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại “đánh đố” khả năng ứng biến của ứng viên là: “Trong cuộc họp có 6 lãnh đạo nhưng chỉ có 4 cái ghế, nếu bạn là người chuẩn bị, bạn sẽ xử lý thế nào?”

Nhân vật chính trong câu chuyện là một nữ sinh viên họ Triệu mới tốt nghiệp đại học chưa lâu. Khi biết một công ty đang tuyển trợ lý Tổng giám đốc, vị trí đúng chuyên ngành mình theo học, cô nhanh chóng nộp đơn và được mời phỏng vấn. Do tính chất đặc thù của công việc, vòng phỏng vấn chỉ có 3 ứng viên tham gia.

Sau phần đánh giá chuyên môn, đại diện nhà tuyển dụng bất ngờ đưa ra câu hỏi giả định kể trên. Cả 3 ứng viên đều tỏ ra ngạc nhiên, bởi đây rõ ràng không phải bài toán về chiếc ghế, mà là phép thử về sự nhạy bén và khả năng kiểm soát tình huống.

Ứng viên đầu tiên, cũng là một tân cử nhân, tỏ ra khá lúng túng. Cô cho rằng, vì tình huống xảy ra quá bất ngờ nên lựa chọn duy nhất là… cất cả 4 chiếc ghế đi. Sau đó sẽ báo cáo có sự cố để hoãn cuộc họp, nhằm tránh cảnh lãnh đạo người ngồi, người đứng gây phật ý nhau.

Ứng viên thứ 2 là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Anh đưa ra giải pháp quyết liệt hơn rằng ngay lập tức đặt mua ghế mới và yêu cầu giao cấp tốc, bởi “không thể để bất kỳ lãnh đạo nào phải đứng trong cuộc họp quan trọng”.

Khi đến lượt mình, cô Triệu lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô trả lời dứt khoát:

“Nếu tôi là người phụ trách chuẩn bị cho cuộc họp, tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Là trợ lý của Tổng giám đốc, nếu ngay cả việc sắp xếp ghế tôi cũng không làm tốt, thì công ty cũng không cần giữ tôi lại. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chủ động xin từ chức vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên, tôi luôn đảm bảo kiểm soát mọi chi tiết để không bao giờ rơi vào tình huống như thế ngay từ đầu.”

Câu trả lời khiến ban tuyển dụng vô cùng hài lòng. Họ đánh giá cao sự bình tĩnh, khả năng ứng biến nhanh nhạy và tinh thần kỷ luật mà cô Triệu thể hiện. Đây cũng chính là những phẩm chất cần có của một trợ lý Tổng giám đốc, vị trí đòi hỏi sự cẩn trọng, trách nhiệm và khả năng kiểm soát tình huống đến từng chi tiết nhỏ.

Kết quả, ngay sau buổi phỏng vấn, cô Triệu được thông báo trúng tuyển. Công ty thậm chí còn đề nghị cô sắp xếp để có thể nhận việc sớm nhất có thể.

Câu chuyện của ứng viên họ Triệu một lần nữa cho thấy vì sao EQ ngày càng được coi trọng trong tuyển dụng. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ có thể được đào tạo, nhưng khả năng giữ bình tĩnh, xử lý khủng hoảng và chủ động chịu trách nhiệm lại phản ánh bản lĩnh cá nhân. Đây là điều khó có thể rèn luyện trong thời gian ngắn.

Trong câu chuyện này, các câu trả lời của hai ứng viên đầu tiên đều chỉ tập trung vào giải pháp tình thế: hoặc né tránh bằng cách giấu ghế và hoãn họp, hoặc tìm cách “chữa cháy” bằng việc mua thêm ghế. Ngược lại, Tiểu Triệu cho thấy tầm nhìn bao quát hơn: ngăn chặn sự cố ngay từ đầu và đặt trách nhiệm cá nhân lên hàng đầu. Chính sự khác biệt này đã giúp cô vượt qua các ứng viên còn lại.

Các chuyên gia nhân sự nhận định, trong những câu hỏi dạng tình huống, nhà tuyển dụng thường không tìm kiếm một đáp án duy nhất đúng. Điều họ cần là cách tư duy của ứng viên, để xem xét bạn có biết dự phòng rủi ro, có khả năng ứng biến linh hoạt và quan trọng là có tinh thần chịu trách nhiệm hay không.

(Theo Baijiahao)