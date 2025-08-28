Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi

28-08-2025 - 22:31 PM | Lifestyle

Yoona mang tới những ý tưởng diện đồ tinh giản dành cho chị em ở độ tuổi U40.

Nếu hỏi bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đang được quan tâm nhất ở hiện tại, thì câu trả lời là phim "Ngự trù của bạo chúa". Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Yoona trên màn ảnh nhỏ, sau phim "King the Land" từng gây sốt một khoảng thời gian.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 1.

Trong "Ngự trù của bạo chúa", diễn xuất của Yoona được đánh giá là lên tay. Ngoài ra, nhan sắc của cô cũng gây rung động trong từng khung hình, dù là ở tạo hình cổ trang hay hiện đại. Yoona là một trong những nhan sắc huyền thoại của làng nhạc Kpop, là "idol của các idol" thế hệ mới.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 2.
Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 3.
Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 4.

Dù là siêu sao nhưng Yoona lại chọn phong cách thời trang không quá cầu kỳ. Các công thức diện đồ của Yoona có sự tinh giản, dễ ứng dụng nhưng cũng không kém phần cuốn hút.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 5.

Công thức áo trễ vai và quần họa tiết của Yoona rất thích hợp để áp dụng vào mùa thu. Bộ đôi trang phục này có sự nữ tính, mềm mại nhưng không kém phần tươi trẻ. Vẻ ngoài của Yoona càng thêm yêu kiều nhờ kiểu tóc buộc nửa.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 6.

Khi đi quảng bá cho phim, Yoona diện một set đồ nổi bật nhưng không bị rối mắt. Cô kết hợp áo thun in hình với quần ống suông họa tiết da động vật, từ đó hack tuổi hiệu quả. Thao tác sơ vin nửa vạt đảm bảo sự phóng khoáng, đồng thời góp phần tôn dáng cao ráo hơn.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 7.

Tâm điểm của bộ cánh Yoona đang diện là chiếc áo corset quyến rũ, nữ tính. Dẫu vậy, Yoona đã cân bằng sự kín đáo, thanh lịch cho bộ đồ bằng cách kết hợp áo corset với blazer màu đen, quần jeans ống suông rồi đi giày mũi nhọn. Bộ cánh trên vẫn toát lên sự trẻ trung nhờ chiếc quần jeans ống suông, tông màu xanh.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 8.

Áo blouse trắng và quần short giả chân váy đã tạo nên bộ cánh tươi trẻ, ngọt ngào, đồng thời toát lên nét thanh lịch. Để đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể, túi xách màu trắng, giày màu đen là những mảnh ghép phù hợp.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 9.

Yoona toát lên nét thanh lịch, trang nhã nhưng vẫn yêu kiều như tiểu thư khi diện mẫu váy ngắn màu đen, xếp diềm trắng. Chi tiết nhấn eo của mẫu váy giúp tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn, thanh thoát, đồng thời hack chiều cao tối ưu.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 10.

Công thức áo họa tiết hoa nhí, quần jeans và áo cardigan mỏng gây ấn tượng ở nét nữ tính, phóng khoáng. Đặc biệt, chiếc áo dáng lửng giúp tôn dáng cao ráo mà không cần sơ vin. Yoona đã tinh tế tô điểm một sợi dây chuyền mảnh để tăng vẻ long lanh mà không làm giảm sự hài hòa của tổng thể outfit.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 11.

Chị em hãy ghim bộ cánh trên cho mùa lạnh. Công thức áo thun trắng và quần jeans xanh vốn đã trẻ trung, năng động nhưng tổng thể sẽ càng thêm nổi bật, ấn tượng nhờ chiếc cardigan màu xanh khoác ngoài. Thao tác sơ vin là không nên thiếu vì sẽ giúp bộ cánh trông gọn gàng, chỉn chu hơn và còn cải thiện chiều cao hiệu quả.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 12.

Trong những buổi tiệc, chị em có thể áp dụng công thức gồm váy ngắn màu đen và áo blazer trên. Tổng thể trang phục ghi điểm nữ tính, sang trọng nhưng vẫn giúp người mặc trở nên nổi bật. Quần tất đen là món phụ kiện nhỏ nhưng góp phần tôn lên nét quyến rũ, đồng thời giúp vẻ ngoài thêm chỉn chu.

Nữ chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Là huyền thoại nhan sắc, thời trang đơn giản mà tinh tế mọi lúc mọi nơi- Ảnh 13.

Bộ cánh trên có sự kết hợp màu sắc vô cùng khéo léo. Nếu như áo len gile họa tiết tạo sự trẻ trung, nổi bật cho người mặc thì áo sơ mi màu xanh pastel, quần ống đứng, boots đen sẽ hoàn thiện tổng thể trang phục thanh lịch, chỉn chu. Ngoài ra, bộ cánh trên còn mang tới hiệu quả hack dáng tối ưu nhờ mẫu áo lửng, đôi boots cao gót. Để không phá vỡ sự hài hòa của tổng thể, một chiếc túi xách màu trung tính là mảnh ghép phù hợp.

Ảnh: Sưu tầm

Theo Nguyệt Anh

Thanh niên Việt

