Cùng với gia tộc họ Tống, Tống Mỹ Linh là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Bà sinh năm 1897 tại Thượng Hải và qua đời năm 2003 tại Mỹ, hưởng thọ 106 tuổi. Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là dù từng phát hiện ung thư vú từ tuổi 40, bà Tống vẫn duy trì được sức khỏe, nhan sắc và sống thọ hơn một thế kỷ.

Trước khi qua đời, Tống Mỹ Linh cũng đã nhiều lần nói rằng: "Sự sống chết của một người là do tự nhiên quyết định, còn sức khỏe của cơ thể phần lớn liên quan đến chế độ ăn uống có hợp lý hay không".

Theo đó, để cơ thể nhanh chóng phục hồi và khỏe mạnh, bà Tống thường giữ những thói quen ăn uống lành mạnh sau:

Uống 2 loại nước hằng ngày

1. Trà xanh

Uống trà xanh là một trong những bí quyết làm đẹp, sống thọ của bà Tống Mỹ Linh. Bà thường nhờ nhân viên giúp bà làm đủ nước trà xanh uống cho cả ngày. Tống Mỹ Linh xem trọng lá trà xanh vì nó có hiệu quả dưỡng sinh: giúp phòng chống ung thư, điều hòa tinh thần khi tâm trạng không tốt, giảm thiểu nguy cơ mạch máu não bị tắc hoặc vỡ.

2. Nước chanh

Từ năm 40 tuổi, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú, Tống Mỹ Linh bắt đầu duy trì thói quen uống nước chanh. Loại nước này giúp trừ độc, thanh lọc đường ruột và cải biến tính axit trong cơ thể. Vì thế, đến năm 70 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn rất đẹp và khỏe mạnh. Năm 106 tuổi, bà qua đời một cách tự nhiên chứ hoàn toàn không phải do bệnh ung thư.

Ăn nhiều 1 loại rau “trường thọ”

Trong chế độ ăn, Tống Mỹ Linh luôn chú trọng cân bằng giữa thịt và rau. Khi chia sẻ những bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bà Tống từng nhấn mạnh đến việc ăn rau cần tây – loại rau được ví như “rau trường thọ.”

Đây là thực phẩm chứa nhiều flavonoid, một hoạt tính sinh học có tác dụng chống lại các gốc tự do trong cơ thể và tiêu diệt tế bào ung thư. Bên cạnh đó, hợp chất polyacetylenes trong cần tây có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm thiểu các tế bào đột biến tăng sinh và gây hình thành khối u. Theo các nghiên cứu, rau cần tây có thể giúp cơ thể chống lại 6 căn bệnh ung thư thường gặp nhất: ung thư vú, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tụy và bệnh bạch cầu.

Ngoài khả năng ngăn ngừa ung thư, cần tây còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như:

- Dưỡng huyết: Cần tây có chứa hàm lượng chất sắt cao, có thể bổ sung lượng sắt bị mất trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, giúp mắt sáng, tóc đen bóng, tránh tình trạng da xanh xao, khô ráp, sạm da.

- Thanh nhiệt và giải độc: Cần tây tốt cho gan, những người dễ bị khô miệng, khó thở, khó chịu, thường xuyên ăn cần tây có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ cơ thể.

- Ngăn ngừa bệnh vẩy nến: Cần tây có chứa psoralen, có thể ngăn ngừa bệnh vẩy nến.

- Tốt cho dạ dày: Cần tây là một loại thực phẩm giàu chất xơ, có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và đào thải trong dạ dày, sau đó thông qua chức năng lợi tiểu của cần tây, các chất độc sẽ được bài tiết qua nước tiểu, làm giảm áp lực cho dạ dày và bảo vệ dạ dày.

Bằng thói quen uống trà xanh, nước chanh và duy trì chế độ ăn nhiều rau – trong đó cần tây đóng vai trò then chốt, Tống Mỹ Linh không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn sống khỏe mạnh, minh mẫn đến cuối đời. Những nguyên tắc dinh dưỡng mà bà áp dụng vẫn được các chuyên gia y tế ngày nay khuyến khích như một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sức khỏe lâu dài.

