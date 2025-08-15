3 môn thể thao này giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả không kém đi bộ hay bơi lội nhưng thường bị đánh giá thấp: Kiên trì tập luyện, cơ thể sẽ thay đổi ngoạn mục

Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách phổ biến và hiệu quả nhất để rèn luyện, nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Trong đó, chạy bộ và bơi lội là 2 bộ môn được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì dễ thực hiện và ít tốn kém tiền bạc mà mang lại hiệu quả tích cực cho cơ thể.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chạy bộ và bơi lội thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, rèn luyện sức mạnh cơ bắp của, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ đột quỵ, giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vẫn còn 3 môn thể thao khác mang lại hiệu quả không kém nhưng thường bị đánh giá thấp. Nếu kiên trì tập luyện những bộ môn này, sức khỏe có thể cải thiện rõ rệt và tuổi thọ cũng được nâng cao.

1. Cầu lông và quần vợt

Năm 2016, các nhà nghiên cứu tại Anh đã thực hiện một nghiên cứu để tìm kiếm mối quan hệ giữa các môn tập thể dục khác nhau và tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Trong nghiên cứu này, họ tiến hành theo dõi 80.000 người trong 10 năm. Kết quả cho thấy môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất là các môn thể thao dùng vợt, trong đó có quần vợt và cầu lông. Xếp sau các môn thể thao dùng vợt là bơi lội và đi bộ.

Theo nghiên cứu, các môn thể thao dùng vợt có thể giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đạt mức giảm 47% ở 80.000 người tham gia nghiên cứu. Trong khi đó, con số này ở những người thường xuyên bơi lội và chạy bộ thấp hơn.

Một nghiên cứu của CHS (Cardiovascular Health Study) cũng đã chứng minh điều đó. Theo đó, để tìm ra bộ môn thể thao nào giúp gia tăng tuổi thọ nhiều nhất, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên khoảng 8.600 người trong vòng 27 năm, kể từ năm 1990-2017.

Những cá nhân tham gia khảo sát sẽ tham gia các bộ môn thể thao như quần vợt, cầu lông, bóng đá, chạy bộ, aerobic, đạp xe, bơi lội... Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận chơi quần vợt sẽ giúp bạn có thể tăng đến 9,7 năm tuổi thọ, chơi cầu lông sẽ giúp sống thọ thêm 6,2 năm. Người chơi các bộ môn khác cũng giúp tăng tuổi thọ nhưng hiệu quả thấp hơn.

2. Yoga

Yoga không chỉ là bộ môn rèn luyện thể chất mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa thân – tâm – trí, mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe và tinh thần, góp phần kéo dài tuổi thọ.

Theo các nghiên cứu, yoga kích hoạt mọi bộ phận trên cơ thể, từ tay, chân, bụng, ngực cho đến các cơ quan nội tạng thông qua nhiều tư thế đa dạng, giúp cân đối phát triển cơ bắp và thúc đẩy lưu thông máu, trao đổi chất hiệu quả.

Không giống các môn thể thao khác chỉ tập trung phát triển thể chất, yoga đặc biệt chú trọng đến sự tĩnh tâm và cân bằng nội tại. Việc đồng bộ hóa các chuyển động chậm rãi với hơi thở sâu sẽ xoa dịu tâm trí, giải tỏa lo âu, giúp tinh thần trở nên nhẹ nhàng, lạc quan sau mỗi buổi tập.

Yoga còn là bộ môn “đa năng”, phù hợp với mọi lứa tuổi và thể trạng. Từ trẻ em đến người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý, đều có thể tập luyện với các động tác phù hợp, mà không cần đến sự vận động mạnh mẽ hay đổ mồ hôi quá nhiều như nhiều môn thể thao khác. Tập yoga còn giúp bạn gìn giữ vóc, thư giãn tâm trí và giải tỏa căng thẳng. Đây cũng là chìa khóa giúp kéo dài tuổi thọ.

3. Khiêu vũ

Tập khiêu vũ mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy khiêu vũ với mức độ vừa phải là cách hiệu quả để vận động và kiểm soát lượng glucose, đồng thời cũng là một trong những hình thức vận động để, cải thiện tâm trạng và mức năng lượng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị suy tim mãn tính nếu tập luyện bộ môn này thường xuyên sẽ giúp cải thiện chức năng tim, mạch máu và tổng thể chất lượng cuộc sống lên rất nhiều.

Dù là môn thể thao nhẹ nhàng nhưng khiêu vũ mang lại những hiệu quả không ngờ cho sức khỏe. Vì vậy, mọi người nên duy trì tập luyện bộ môn này để tăng cường sức khỏe cho bản thân và kéo dài thêm tuổi thọ.

