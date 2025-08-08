Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ"

08-08-2025 - 10:10 AM | Sống

Môn thể thao này rất phổ biến, cũng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ đột tử rất cao - nhất là nếu tập không đúng cách.

Trong các môn thể thao được yêu thích nhất hiện nay, chạy bộ là cái tên không thể vắng mặt. Thậm chí nó còn tạo ra các trào lưu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Bởi từ người trẻ đến người lớn tuổi, nam hay nữ - ai cũng có thể chạy. Nó đơn giản, không tốn kém, tập ở bất cứ đâu và mang lại vô vàn lợi ích. Từ cải thiện sức bền, tăng tuần hoàn, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tâm trạng và nâng cao sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, đằng sau môn thể thao “quốc dân” này lại tiềm ẩn nguy cơ đột tử nếu không hiểu đúng và tập đúng cách. Theo Tiến sĩ Hoàng Xuân - Chuyên gia Tim mạch và Phẫu thuật lồng ngực tại Đài Loan (Trung Quốc), một nghiên cứu tại đây cho thấy chạy bộ chiếm đến gần 34% các trường hợp đột tử khi chơi thể thao, xếp trên cả bóng đá (10,7%) và bóng rổ (8,6%). Đáng nói, đây lại là môn thể thao phổ biến nhất ở mọi độ tuổi.

Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạp chí Y học New England từng công bố số liệu gây chú ý: Trong hơn 10 triệu người chạy marathon/bán marathon tại Mỹ giai đoạn 2000-2010, có 59 người bị ngừng tim đột ngột, và 42 người trong số đó tử vong. Độ tuổi trung bình là 42, trong đó 86% là nam giới.

Vì sao chạy bộ dễ gây đột tử?

Tiến sĩ Hoàng Xuân phân tích có 2 nhóm nguyên nhân chính khiến chạy bộ, nhất là trong mùa hè, trở thành “con dao hai lưỡi” nếu không cẩn trọng:

1. Mất nước và rối loạn điện giải

Trong thời tiết nóng bức, việc chạy bộ khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi. Nếu không bù kịp, tình trạng mất natri, kali, magie... có thể xảy ra. Điều này dễ gây rối loạn nhịp tim, ngưng tim, và từ đó dẫn đến đột tử.

Tình trạng tăng kali máu, thiếu magie, thiếu canxi... có thể khiến tim đập loạn nhịp, gây co rút cơ, tụt huyết áp, thậm chí ngưng tim. Ngoài ra, mất nước còn khiến máu đặc lại, cản trở lưu thông và làm tăng nguy cơ huyết khối.

2. Bùng phát bệnh lý tim mạch tiềm ẩn

Nhiều người có bệnh lý tim mạch bẩm sinh hoặc bất thường điện học ở tim mà không hay biết. Khi vận động mạnh dưới nắng nóng, tim và hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh, dễ gây rối loạn nhịp tim, ngưng tim, đột tử ngay tại chỗ.

Ngoài ra, sự tích tụ axit lactic - một sản phẩm chuyển hóa trong quá trình vận động cường độ cao - có thể ức chế hoạt động tim, gây chậm nhịp tim và ngừng tim nếu vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Cảnh báo 3 dấu hiệu sớm của đột tử khi chạy bộ

Tiến sĩ Hoàng Xuân khuyến cáo, nếu đang chạy mà gặp 1 trong 3 dấu hiệu sau, cần dừng lại ngay lập tức:

- Khát nước cực độ: Khô miệng đến mức phải thè lưỡi liếm môi, cổ họng nóng rát.

- Choáng váng, không tỉnh táo: Cảm giác quay cuồng, lảo đảo, mờ mắt, mất thăng bằng.

- Tim đập bất thường: Đập thình thịch, hụt nhịp, cảm giác như “ngực bị bóp nghẹt”, đau tức ngực hoặc khó thở.

Dù có rủi ro, nhưng chạy bộ vẫn là môn thể thao mang lại lợi ích vượt trội nếu thực hiện đúng cách. Đặc biệt trong mùa hè - khi nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và đột tử tăng cao, cần ghi nhớ 5 nguyên tắc sau:

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu có tiền sử bệnh tim.

- Tránh chạy khi trời nắng gắt, nên chọn sáng sớm hoặc chiều muộn.

Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

- Uống nước đầy đủ, đừng đợi đến khi quá khát mới uống.

- Không ăn quá no hoặc uống cà phê, rượu bia trước khi chạy.

- Dừng lại nếu cơ thể phát tín hiệu bất thường - đừng cố vượt ngưỡng.

Giới trẻ và nguy cơ đột tử tim: Không còn là chuyện của tuổi già

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phân tích 63.000 tin tuyển dụng, bóc trần loạt kỹ năng quyết định lương cao hay lẹt đẹt: Giỏi mà thiếu coi như bỏ!

Phân tích 63.000 tin tuyển dụng, bóc trần loạt kỹ năng quyết định lương cao hay lẹt đẹt: Giỏi mà thiếu coi như bỏ! Nổi bật

Đây là chuyên ngành mà con nhà giàu thường theo học: Tưởng mơ mộng, phù phiếm, hoá ra lại thực tế đến phũ phàng!

Đây là chuyên ngành mà con nhà giàu thường theo học: Tưởng mơ mộng, phù phiếm, hoá ra lại thực tế đến phũ phàng! Nổi bật

Kích thước bắp chân tiết lộ bạn có thể sống được bao lâu: 1 tỉ lệ trên cơ thể cho biết nguy cơ bệnh tật của bạn

Kích thước bắp chân tiết lộ bạn có thể sống được bao lâu: 1 tỉ lệ trên cơ thể cho biết nguy cơ bệnh tật của bạn

09:50 , 08/08/2025
EQ thấp xin đừng làm dịch vụ

EQ thấp xin đừng làm dịch vụ

09:45 , 08/08/2025
Sở Y tế TP HCM cảnh báo "nóng" về một hành vi lừa đảo tinh vi

Sở Y tế TP HCM cảnh báo "nóng" về một hành vi lừa đảo tinh vi

09:29 , 08/08/2025
Ve sầu sừng: Giải mã nguồn gốc kỳ dị của một trong những sinh vật lạ nhất hành tinh!

Ve sầu sừng: Giải mã nguồn gốc kỳ dị của một trong những sinh vật lạ nhất hành tinh!

09:26 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên