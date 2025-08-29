Tuổi 36 của Phó Chủ tịch ngân hàng vừa đón loạt phiên “tím lịm”: Bản lĩnh F2 với loạt dấu ấn mạnh mẽ

‏Đầu tháng 8, giữa muôn vàn tin tức thị trường, cộng đồng đầu tư bất ngờ xôn xao bởi một bức ảnh selfie cùng dòng trạng thái ngắn gọn của Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). “Hello my August” - anh viết, kèm theo biểu tượng tám trái tim màu tím. Và tháng 8 cũng chính là tháng sinh nhật của anh.‏

‏Doanh nhân Đỗ Vinh Quang, em trai anh, đã nhanh chóng dành tặng lời chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân của mình: “Brothers are the best gift. Happy Birthday My Big Bro”.‏

‏Còn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - em dâu của anh - cũng để lại tin nhắn dí dỏm trong phần bình luận: “8 trái tim màu tím là 8 phiên nữa hả anh?”.

‏Và rồi sự trùng hợp khiến mọi thứ thêm phần thú vị: thị trường chứng khoán trong tuần đầu tiên của tháng 8 khởi sắc, VN-Index bứt phá trở lại vùng đỉnh lịch sử, tăng gần 33 điểm và chạm mốc 1.528 điểm. Trong nhịp sóng hứng khởi đó, SHB và SHS - hai cổ phiếu gắn liền với tên tuổi gia đình bầu Hiển - cũng kịp chuyển mình mạnh mẽ.‏

‏Suốt thời gian ấy, thanh khoản của SHB duy trì dồi dào, được dòng tiền trong và ngoài nước săn đón. Khả năng cao kết quả kinh doanh tăng trưởng là yếu tố chính hỗ trợ đà tăng của bộ đôi cổ phiếu SHB - SHS trong thời gian gần đây. Năm 2025, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 25% lên mức 14.500 tỷ đồng. Nhìn lại 10 năm, SHB đạt tăng trưởng luỹ kế hàng năm (CAGR) hơn 30% và năm 2025 nếu đạt kế hoạch đề ra thì sẽ là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất của Ngân hàng kể từ khi thành lập.‏

‏Đỗ Quang Vinh là “F2” của một trong những tập đoàn tư nhân giàu có bậc nhất Việt Nam. Nhưng ít ai biết, con đường trưởng thành của anh không hề được trải sẵn hoa hồng.‏

‏Trong những năm du học ở Anh, thay vì chọn sự an nhàn, Đỗ Quang Vinh quyết định thử thách bản thân bằng những công việc lao động phổ thông. Anh từng làm phục vụ bàn tại một nhà hàng, nhận mức thù lao ít ỏi cho mỗi ca làm. Trải nghiệm ấy cũng trở thành một trong những bài học đầu đời, dạy anh cách xử lý tình huống và giữ bình tĩnh trước áp lực.‏

‏Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính, anh từng có thời gian làm việc tại một ngân hàng quốc tế ở Anh trước khi đảm nhận vị trí CEO của T&T chi nhánh tại Mỹ. Con đường ấy giúp anh rèn luyện kinh nghiệm quản trị, thay vì lập tức về nước tiếp quản công việc tại trụ sở chính.‏

‏Trong chương trình “Bước Ngoặt Cuộc Đời”, Đỗ Quang Vinh từng kể về những ngày đầu du học: “Ngày đó, tôi quyết định đi du học chỉ trong hai tháng, không hề chuẩn bị về ngoại ngữ mà bước thẳng vào việc học tất cả các môn bằng tiếng Anh. Tôi từng có khoảng thời gian không dám nói chuyện với ai, phải ngồi ngoài thư viện ăn cơm một mình mỗi buổi trưa. Nhưng nhờ động viên từ gia đình, tôi đã vượt qua sau hai tháng”.‏

‏Điều thú vị là, chính bản thân anh cũng không ý thức rõ gia đình mình giàu có đến mức nào. “Rất nhiều người nghĩ tôi ngậm thìa vàng từ nhỏ, nhưng thật ra mãi đến khi học thạc sĩ tôi mới nhận ra gia đình mình có điều kiện ra sao. Ngay từ nhỏ, hai anh em tôi đã được dạy sống tiết kiệm, trân trọng đồng tiền. Bố mẹ tôi vốn rất giản dị nên tôi không coi mình sinh ra đã ở vạch đích”, anh chia sẻ.‏

‏Trở về Việt Nam, Đỗ Quang Vinh lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái của gia đình, từ chứng khoán đến ngân hàng. Ở vị trí Chủ tịch HĐQT SHS và Phó Chủ tịch HĐQT SHB, anh ngày càng khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực tài chính - một sân chơi khốc liệt vốn không dành cho những ai chỉ biết dựa vào hào quang gia tộc. ‏ ‏Hiện anh đang dẫn dắt chuyển đổi toàn diện của SHB, phụ trách 6 khối và một ban quan trọng của Ngân hàng kiêm việc phụ trách toàn bộ các ĐVKD khu vực Hà Nội...‏

‏Mới đây, Đỗ Quang Vinh còn phát biểu tại Hội nghị KOL toàn quốc về “kiến tạo bản đồ niềm tin số”. Với tư cách vừa là một nhà quản trị, vừa là một gương mặt có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, anh đưa ra thông điệp: “Thông điệp chỉ bền khi đi cùng hành động. Công chúng không chỉ tìm mỹ từ; họ tìm sự chân thực và kết quả có thể kiểm chứng”.‏

‏Qua đó, vị lãnh đạo trẻ tuổi cho thấy sự kết hợp giữa hình ảnh doanh nhân và “KOL” xã hội, biến ảnh hưởng thành tác động, lan tỏa giá trị thay vì dừng lại ở vỏ ngoài hào nhoáng.‏

‏Quan điểm này được thể hiện rõ rệt trong phong cách sống của anh. Dù sở hữu bộ sưu tập xe sang, giày hiệu và những món đồ xa xỉ, doanh nhân trẻ hiếm khi phô trương. ‏

‏Trong một video đăng tải lên mạng xã hội, tủ giày hàng trăm đôi và dàn quần áo hàng hiệu của anh mới vô tình lộ ra khiến cộng đồng mạng “choáng ngợp”. Nhưng bản thân anh lại chọn lối sống kín đáo, khẳng định: “Đẳng cấp không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở tư duy và cách thể hiện”.‏

‏Phía sau hào quang của một doanh nhân trẻ với khối tài sản nghìn tỷ, Đỗ Quang Vinh còn được biết đến như một “ông bố nghìn tỷ” đầy mẫu mực. Chỉ trong vài năm, anh đã trở thành cha của ba đứa trẻ.‏

‏Trên mạng xã hội, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên con. Khi thì cùng con đi dạo, lúc ngồi dạy con học tiếng Anh, khi khác lại cùng con tham gia những chuyến đi chơi gia đình. Không ít hình ảnh khiến công chúng bất ngờ: một Phó Chủ tịch ngân hàng bận rộn vẫn có thể kiên nhẫn cặm cụi cùng con học bài, ăn uống, khám phá khắp nơi.‏

‏Qua đó, cái tên Đỗ Quang Vinh không chỉ được biết đến là “con cả bầu Hiển”, “thiếu gia nghìn tỷ” hay “doanh nhân trẻ tuổi”, mà còn là người đàn ông giàu tình yêu thương của gia đình.‏

‏Việc đón người con thứ ba đã từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhưng thay vì phô bày đời tư, anh vẫn giữ sự kín đáo cần thiết. Cách anh bảo vệ gia đình nhỏ, dành sự riêng tư cho các con được nhiều người đánh giá cao.‏

‏Trong một xã hội nơi nhiều người trẻ thành đạt thường bị cuốn vào vòng xoáy công việc, hình ảnh Đỗ Quang Vinh dành thời gian quý giá cho con, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt, thật giản dị và trân trọng.‏

‏Có lẽ, đó cũng là bài học mà anh tiếp nhận từ cha mình - bầu Hiển - người đã gầy dựng một sự nghiệp khổng lồ nhưng luôn được biết đến như người đàn ông coi trọng gia đình.

Và ở thế hệ kế cận, Đỗ Quang Vinh đang bước tiếp con đường ấy theo cách riêng: vẫn giữ được vai trò của một nhà quản trị doanh nghiệp, nhưng không bỏ quên vai trò quan trọng nhất - làm cha.