2.000 người sẽ được nhận tin vui từ KDL Đại Nam của vợ chồng bà Phương Hằng

28-08-2025 - 21:01 PM | Lifestyle

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết, đây không chỉ là hoạt động tri ân du khách mà còn là cách để lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) thông báo sẽ dành tặng 2.000 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cho 2.000 du khách đầu tiên đến tham quan vào ngày 2/9 tới.

Theo hướng dẫn từ ban tổ chức, du khách nhận áo tại Trung tâm Dịch vụ Du lịch sau khi mua vé xe điện (20.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/trẻ em) theo số lượng vé. Du khách được khuyến khích mặc áo ngay tại khuôn viên để check-in và bắt đầu hành trình trải nghiệm các điểm vui chơi tại Đại Nam.

“Tập thể Ban Giám đốc và đội ngũ nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam - Khu du lịch Đại Nam vô cùng tự hào khi được mang trong mình dòng máu Việt! Hân hạnh được trao những chiếc áo ý nghĩa đến tay Quý du khách, hạnh phúc khi được đón tiếp và phục vụ Quý du khách vào ngày kỷ niệm trọng đại của Tổ quốc,” fanpage KDL Đại Nam chia sẻ.

2.000 người sẽ được nhận tin vui từ KDL Đại Nam của vợ chồng bà Phương Hằng- Ảnh 1.

Trước đó, khu du lịch Đại Nam đã công bố hàng loạt chương trình khuyến mãi và giải trí kéo dài trong 4 ngày (30/8-2/9) để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, khu du lịch công bố các khuyến mãi đặc biệt bao gồm:

- Miễn phí vé cổng tham quan

- Ưu đãi vé vườn thú mở: Trẻ em chỉ 50.000 đồng

- Ưu đãi vé biển: Trẻ em chỉ 50.000 đồng

- Đặt phòng khách sạn tặng vé biển/vườn thú

- Đặt villa Đại Nam tặng vé biển + vườn thú

- Combo biển + vườn thú (200.000 đồng) và các combo trò chơi (120k-200k) áp dụng vào 2 ngày 30-31/8/2025.

Song song với khuyến mãi, khu du lịch Đại Nam cũng tổ chức các chương trình vui chơi giải trí xuyên suốt 4 ngày.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

2.000 người sẽ được nhận tin vui từ KDL Đại Nam của vợ chồng bà Phương Hằng- Ảnh 2.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

