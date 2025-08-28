Chủ nhân bản hit Gangnam Style PSY đang mắc phải bệnh gì?

PSY bị mắc rối loạn giấc ngủ mạn tính: Căn bệnh tưởng nhẹ nhưng nguy hiểm khó lường

Mới đây, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước thông tin PSY, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style, bị bắt gặp nhận đơn thuốc hướng thần mà không qua thăm khám trực tiếp.

Theo báo cáo từ cảnh sát, từ năm 2022 đến gần đây, nam ca sĩ được cho là đã nhận Xanax (thuốc điều trị rối loạn lo âu) và Stilnox (thuốc ngủ kê đơn) từ một bệnh viện đa khoa tại Seoul thông qua quản lý của mình, thay vì trực tiếp đi khám. Đây đều là thuốc hướng thần có khả năng gây nghiện cao, chỉ được phép dùng khi có chỉ định nghiêm ngặt từ bác sĩ.

PSY bị mắc rối loạn giấc ngủ mạn tính.

Ngày 28/8, công ty quản lý P NATION chính thức lên tiếng, thừa nhận một phần cáo buộc:

"Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mạn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ. Việc điều trị luôn có sự giám sát y tế, liều lượng được kê đơn phù hợp. Tuy nhiên, đúng là đã có trường hợp quản lý của Psy nhận thuốc thay".

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Từ câu chuyện của Psy, dư luận một lần nữa chú ý đến căn bệnh tưởng chừng "nhỏ nhặt" nhưng thực tế lại ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống - rối loạn giấc ngủ mạn tính.

Rối loạn giấc ngủ mạn tính là gì?

Rối loạn giấc ngủ mạn tính không đơn thuần là một vài đêm mất ngủ. Đây là tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Người bệnh thường phải phụ thuộc vào thuốc hoặc các biện pháp hỗ trợ mà vẫn không cải thiện đáng kể.

Theo Hiệp hội Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM), để được chẩn đoán mắc rối loạn giấc ngủ mạn tính, các triệu chứng mất ngủ hoặc ngủ kém phải kéo dài ít nhất 3 lần/tuần trong vòng 3 tháng và gây ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.

Những ai dễ mắc rối loạn giấc ngủ mạn tính?

Một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn, bao gồm:

- Người làm việc trong ngành giải trí, nghệ thuật: Áp lực, lịch trình thất thường, thường xuyên di chuyển và chịu stress giống như trường hợp của PSY.

- Người cao tuổi: Do thay đổi sinh lý và các bệnh nền.

- Người mắc bệnh lý tâm thần: Lo âu, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực.

- Người làm việc ca kíp hoặc thường xuyên thay đổi múi giờ.

- Người sử dụng chất kích thích: Cà phê, rượu, thuốc lá, thuốc hướng thần.

Dấu hiệu nhận biết rối loạn giấc ngủ mạn tính

Bạn có thể nghi ngờ bản thân mắc tình trạng này nếu thường xuyên gặp phải:

- Khó đi vào giấc ngủ, mất hơn 30 phút mới ngủ được.

- Thức giấc nhiều lần trong đêm hoặc tỉnh dậy sớm và không ngủ lại được.

- Ban ngày luôn mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu tập trung.

- Dễ cáu gắt, tâm trạng thất thường.

- Hiệu suất làm việc giảm rõ rệt, trí nhớ kém đi.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài trên 2 tuần, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và sức khỏe tinh thần, bạn cần đi khám ngay. Đặc biệt, khi mất ngủ đi kèm lo âu, trầm cảm, đau đầu, tim đập nhanh hoặc đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ, việc thăm khám chuyên khoa là vô cùng cần thiết.

Làm sao phòng tránh rối loạn giấc ngủ mạn tính?

Các chuyên gia giấc ngủ khuyến nghị một số giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả:

- Duy trì giờ ngủ - giờ thức cố định, kể cả cuối tuần.

- Tạo không gian ngủ lý tưởng: Yên tĩnh, mát mẻ, hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính.

- Tránh chất kích thích: Không uống cà phê, trà đậm, rượu bia trước khi ngủ.

- Tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, thiền.

- Thư giãn tinh thần: Đọc sách, nghe nhạc nhẹ, tắm nước ấm.

- Tham khảo bác sĩ trước khi dùng thuốc ngủ, tuyệt đối không tự ý lạm dụng.

Câu chuyện của PSY là lời nhắc nhở rằng, ngay cả những ngôi sao nổi tiếng cũng không tránh khỏi hệ lụy từ rối loạn giấc ngủ mạn tính. Đây không chỉ là vấn đề "khó ngủ" thông thường, mà là bệnh lý cần được theo dõi và điều trị y khoa đúng cách.

Nếu bạn thường xuyên mất ngủ, đừng coi thường. Việc tìm gặp bác sĩ sớm, thay đổi lối sống và xây dựng giấc ngủ khoa học có thể giúp bạn lấy lại những đêm ngon giấc - nền tảng quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc.