Cổ phiếu DGC có thể thay thế BVH trong rổ VN30, các quỹ ETF quy mô gần 9.000 tỷ sẽ giao dịch ra sao?

Trong kỳ cơ cấu quý 3/2025, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond , VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với chỉ số VN30 , theo ước tính từ SSI Research cập nhật đến ngày 25/6/2025 , cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) nhiều khả năng sẽ được thêm vào VN30, thay thế cho BVH (Bảo Việt) do không đạt yêu cầu về thanh khoản.

Tính đến thời điểm báo cáo, giá trị giao dịch trung bình 12 tháng gần nhất của BVH chỉ đạt khoảng 26 tỷ đồng, thấp hơn ngưỡng yêu cầu 30 tỷ đồng theo quy tắc bộ chỉ số HOSE phiên bản 4.0. Trong khi đó, DGC đã đáp ứng toàn bộ tiêu chí về thanh khoản, vốn hóa và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), mở đường để được đưa vào rổ chỉ số VN30 kỳ này.

Ngoài ra, nhóm Vingroup là VIC và VHM nhiều khả năng cũng sẽ bị giảm tỷ trọng trong VN30 do đang vượt ngưỡng giới hạn vốn hóa cho phép (lần lượt 10% cho một cổ phiếu, 15% cho nhóm có liên quan) do cổ phiếu tăng mạnh. Trongkhi đó, VRE đã không còn được xếp vào nhóm liên quan với VIC trong tính toán chỉ số, do tỷ lệ sở hữu của Vingroup tại VRE hiện dưới 20%.

Hiện tại, có 4 quỹ ETF đang theo dõi chỉ số VN30, bao gồm: DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, và MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản quản lý (AUM) ước tính khoảng 8.910 tỷ đồng (341 triệu USD) tính đến ngày 25/6/2025. Theo ước tính của SSI Research, các quỹ ETF này có thể bán bớt 1,8 triệu cổ phiếu VIC; 1,5 triệu cổ phiếu VHM và bán toàn bộ 310.000 cổ phiếu BVH trong khi mua vào 2 triệu cổ phiếu DGC.

Một điểm đáng chú ý là trường hợp của BSR (Lọc hoá dầu Bình Sơn) – cổ phiếu có vốn hóa lớn vừa chuyển niêm yết lên HoSE từ ngày 17/1/2025. Dù đã đáp ứng các điều kiện về quy mô, thanh khoản và kết quả kinh doanh, BSR vẫn chưa đáp ứng tiêu chí về thời gian niêm yết tối thiểu (6 tháng) để được xét vào VN30 kỳ này. Theo đó, cổ phiếu này sẽ được theo dõi thêm và có thể trở thành ứng viên sáng giá trong kỳ cơ cấu tiếp theo.

Còn với cổ phiếuVPL (Vinpearl) mới niêm yết trên HOSE vào ngày 13/5/2025. VPL đã đáp ứng các tiêu chí cơ bản về vốn hóa, tỷ lệ free-float và kết quả kinh doanh nhưng chưa đáp ứng được điều kiện thời gian niêm yết tối thiểu (6 tháng) và thanh khoản. Cụ thể, khối lượng và giá trị giao dịch trung bình 12 tháng lần lượt đạt 245.000 cổ phiếu và 22,7 tỷ đồng, thấp hơn mức yêu cầu là 300.000 cổ phiếu và 30 tỷ đồng.

Với chỉ số VN-Finlead , SSI Research dự báo LPB có thể bị loại khỏi danh mục và sẽ không thêm mới cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu này. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện đang quản lý tổng tài sản (AUM) khoảng 398 tỷ đồng (khoảng 15 triệu USD) tại ngày 25/6. Theo ước tính, quỹ có thể bán toàn bộ hơn 741.000 cổ phiếu LPB, trong khi mua vào gần 806.000 cổ phiếu SHB, hơn 376.000 cổ phiếu MBB và nhiều mã ngân hàng khác như VPB, STB, ACB, HDB, VCB, CTG,…