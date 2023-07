Chân dung gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An

Theo thông tin từ Bloomberg, gia tộc tỷ phú Cheng đã mua lại Hoiana Resort&Golf - khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An, Việt Nam từ "Vua sòng bạc Macau" Alvin Chau (Châu Trác Hoa).

Được biết, Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574, chứng nhận lần đầu ngày 10/12/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Hiện Hoiana có sòng bạc với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân gôn, các khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình Cheng. Nhiều cơ sở khác đang được xây dựng để hoàn thiện khu nghỉ dưỡng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD.

Gia tộc Cheng là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỷ USD (theo số liệu chốt ngày 22/2/2023 của Forbes).

Theo Bloomberg, ông Cheng là chủ tịch của Chow Tai Fook Jewellery - một công ty kim hoàn có trụ sở tại Hồng Kông với 69% cổ phần. Ông cũng kiểm soát 35% cổ phần của New World Development - một công ty bất động sản và cơ sở hạ tầng, theo báo cáo thường niên 2022 của công ty này.

Henry Cheng sinh năm 1946 tại Hong Kong, là con cả của tỷ phú Cheng Yu-Tung. Ông Cheng Yu-Tung sinh năm 1925, vốn là một lao động nghèo đến Macau vào năm 1940. Cheng Yu-Tung xin vào làm việc cho một cửa hàng vàng bạc và sau đó kết hôn cùng con gái của chủ tiệm vàng.

Năm 1946, vợ chồng tỷ phú Cheng Yu-Tung đến Hong Kong lập nghiệp và mở rộng hoạt động kinh doanh của cửa hàng trang sức Chow Tai Fook - vốn được sáng lập bởi ông ngoại của Henry năm 1929.

Cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, ông Cheng Yu-Tung dùng lợi nhuận từ buôn bán trang sức mở rộng sang hoạt động bất động sản.

Năm 1970, gia tộc Cheng thành lập công ty bất động sản New World Development và niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong 2 năm sau đó.

Henry Cheng được chỉ định vào vị trí giám đốc vào năm 1972 và trở thành giám đốc điều hành vào năm 1989. Sau đó, Henry Cheng bắt đầu mở rộng quy mô bằng các thương vụ thâu tóm. Năm 2012, ông Cheng Yu-Tung rút khỏi vị trí chủ tịch khi ở tuổi 86. Và Henry Cheng thay cha làm chủ tịch tập đoàn.

Hiện nay, New World Development hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khách sạn. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của tập đoàn này ghi nhận 621,9 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 1,88 triệu tỷ đồng).

Trong khi đó, Chow Tai Fook từ một cửa hàng được mở tại Bắc Kinh năm 1998 đến nay trở thành chuỗi bán lẻ trang sức lớn nhất Trung Quốc với khoảng 7.269 cửa hàng.