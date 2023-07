Chân dung ông chủ siêu dự án ở Cam Ranh có tới 6 lần xin điều chỉnh chủ trương đầu tư

Hình ảnh dự án The Arena

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) tỉnh Khánh Hòa mới đây có Báo cáo tình hình thực hiện giải quyết và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Trong số 91 kiến nghị gỡ vướng, nhiều doanh nghiệp đã mong muốn được điều chỉnh dự án.

Trong đó, đáng chú ý là đề nghị điều chỉnh Dự án The Arena của CTCP Trần Thái Cam Ranh. Đây là một trong những dự án có số lần điều chỉnh nhiều nhất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

Liên quan đến nội dung này, Sở KHĐT cho biết đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án.

“Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án The Arena, do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư, đã được nộp vào ngày 08/9/2020 theo quy định và biểu mẫu của Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Hồ sơ đã được Sở KHĐT thẩm định và có báo cáo. Tuy nhiên, hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã có hiệu lực thi hành. Do đó, nhà đầu tư cần lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành.”, Sở KHĐT cho biết.

Cũng theo Sở KHĐT, trong trường hợp UBND tỉnh cho phép tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án The Arena, Sở sẽ hướng dẫn nhà đầu tư lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án với các thành phần hồ sơ và tài liệu để đảm bảo quá trình xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư. Sở KHĐT cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh rà soát dự án.

Siêu dự án có số lần điều chỉnh nhiều nhất Cam Ranh

Dự án The Arena là tổ hợp khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất Cam Ranh do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư khởi công xây dựng từ năm 2017.

Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2009 cho Công ty CP Đầu tư du lịch và Thể thao Trần Thái Nam Long với thời gian hoạt động 50 năm. Dự án này có mục tiêu đầu tư, xây dựng khu du lịch, dịch vụ thương mại và khu biệt thự du lịch, căn hộ du lịch với quy mô 26,3ha đất, tổng vốn đầu tư 710 tỷ đồng.

Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trên cho Công ty CP Trần Thái Cam Ranh tại dự án này với quy mô 27,5 ha với nội dung thuê đất trả tiền hàng năm (thời hạn 50 năm), để xây dựng khu biệt thự và căn hộ để bán và cho thuê. Đồng thời, yêu cầu sau 4 năm, dự án phải xây dựng và đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, sau đó dự án liên tục được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong suốt từ năm 2012 đến cuối năm 2017. Trong khoảng thời gian này, dự án đã 5 lần được UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Đặc biệt, ở lần điều chỉnh thứ 5 ngày 15/12/2017, ngoài điều chỉnh chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã điều chỉnh tăng thêm hơn 2ha đất trong tổng số hơn 29ha đất cho dự án này. Điều đáng nói, tại lô đất A1-A4 diện tích 25.920m2 được quy hoạch xây căn hộ du lịch đất ở không hình thành đơn vị ở cao từ 9 đến 25 tầng, cụ thể A1 là 25 tầng; A2 là 23 tầng; A3 và A4 là 9 tầng.

Chủ của siêu dự án The Arena là ai?

CTCP Trần Thái Cam Ranh thành lập vào tháng 7/2009, có trụ sở chính tại Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, phường Cam Ranh, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vốn điều lệ ban đầu ghi nhận 212 tỷ đồng do 3 cổ đông sáng lập là Công ty BĐS Phú An (46%), Công ty Bất động sản Trần Thái (44%) và bà Thái Ngọc Dung (10%). Tuy nhiên, đến năm 2017, cả ba cổ đông sáng lập đều không còn sở hữu cổ phần tại công ty này.

Tại thay đổi gần nhất vào tháng 10/2022 CTCP Trần Thái Cam Ranh đã tăng vốn từ 770 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng. Đại diện pháp luật khi này gồm 2 người là Lê Anh Trứ (SN 1978) và bà Hà Thị Phương Thảo (SN 1982). Bà Thảo còn kiêm chức Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

Bà Hà Thị Phương Thảo được biết là vợ của của đại gia Lê Anh Đức (Đức "cá tầm") - ông chủ CTCP Cá tầm Việt Nam (Tập đoàn Cá Tầm). Trong hệ sinh thái của ông Lê Anh Đức còn có các công ty bất động sản sở hữu các dự án "khủng" như: CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, CTCP Trần Thái Cam Ranh, CTCP CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh....

Trong đó, CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh được biết đến là chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate quy mô 40ha đất và 7ha mặt nước nằm cạnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Về dự án này, công ty cũng có kiến nghị tới Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Sở KHĐT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức cuộc họp làm việc với nhà đầu tư về rà soát nội dung liên quan đến quốc phòng đối với dự án Cam Ranh City Gate. Theo đó, dự án đang có một số tồn tại keo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ (liên quan đến số tiền miễn giảm tiền thuê đất), vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Cuộc họp kết luận đề nghị nhà đầu tư có văn bản gửi Sở KHĐT báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện dự án, khó khăn, vướng mắc; các đề xuất, kiến nghị để Sở KHĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.