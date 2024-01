Chân dung Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải vừa bị bắt

Khám xét nơi làm việc của Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Hải (46 tuổi, ngụ TP Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam) và các đồng phạm.

Ông Hải bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do liên quan các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục Đăng kiểm trên cả nước.

Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm đã có những sai phạm trong hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Cùng với quyết định kởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, cơ quan công an còn thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Vũ Hải và các đồng phạm.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam: Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp

Chân dung Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Nguyễn Vũ Hải sinh năm 1978; nơi ở hiện nay ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ông là Thạc sĩ - Kỹ sư chuyên ngành Vỏ tàu thủy, lĩnh vực phụ trách chính tại Cục Đăng kiểm Việt Nam là hoạt động đăng kiểm đường thuỷ nội địa.

Chiều 16/1/2023, ông Nguyễn Vũ Hải đã được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm giai đoạn đó bị bắt vì nghi án nhận hối lộ.

Khi nhận quyết định, ông Nguyễn Vũ Hải từng cam kết lãnh đạo toàn thể cán bộ, nhân viên của Cục Đăng kiểm với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, từ đó nhận ra những khuyết điểm để có kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Hải trả lời PV khi làm Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm. Ảnh: Việt Hùng

Ông Hải chia sẻ việc được giao điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa là vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của ngành.



Sau đó, ngày 2/2/2023, Đảng ủy Bộ GTVT cũng đã có quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục - Phó Cục trưởng phụ trách Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến ngày 11/3/2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam có tân Cục trưởng Nguyễn Chiến Thắng nên ông Nguyễn Vũ Hải thôi phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của Cục.

Vụ án liên quan đến hoạt động Đăng Kiểm được công an các địa phương và Bộ Công an điều tra diện rộng hơn một năm qua, tính đến nay, công an 49 địa phương đã khởi tố 114 vụ án, hơn 800 bị can liên quan đến nhiều tội danh như: Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua, bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc mạng điện tử của người khác; Che giấu tội phạm. Nhà chức trách cho rằng vụ án có điểm chung là ăn chia "có tổ chức, kéo dài nhiều năm, liên tục, nhiều cấp độ".

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an từng nhấn mạnh, "vụ án này có thể coi như vụ Việt Á và số bị can sẽ không dừng lại ở con số hàng trăm vì các tỉnh đang tiếp tục kiểm tra".

Đến nay, trong số hơn 800 bị can bị bắt, khởi tố, riêng tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, hai nguyên Cục trưởng đang bị điều tra nhận hối lộ là ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Tính đến tháng 8/2023, Đảng ủy Cục Đăng kiểm đã kỷ luật cảnh cáo 10 chi bộ, khai trừ Đảng 47 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 24 đảng viên sai phạm trong hoạt động đăng kiểm.