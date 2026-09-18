Chân dung Phó TGĐ tập đoàn 4.660 tỷ đồng: Kiếm tiền từ năm 10 tuổi, làm thu ngân khi du học Mỹ

Đó là Phillip Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Phi Long, sinh năm 1986) - con trai của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, nay là IPPG.

Vợ chồng Phillip Nguyễn và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Phillip Nguyễn đang đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc phát triển dự án tại IPPG. Trong báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội của IPPG ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 3.953 tỷ đồng, tổng tài sản của công ty đạt 4.660 tỷ đồng.

Phillip Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Philippines. Phillip Nguyễn có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh và Tanalog (một trong những ngôn ngữ chính được sử dụng ở Philippines). Trong thời gian ở Philippines, anh học tại một trường nam sinh. Là người yêu thể thao, Phillip từng chơi cho 4 đội thể thao của trường với các môn bóng đá, tennis, bóng chày và điền kinh.

Song từ thời điểm còn là một cậu bé, Phillip Nguyễn đã ấp ủ suy nghĩ mình sẽ trở thành doanh nhân. Anh chia sẻ trên Tri thức trẻ vào năm 2018: “Năm 10 tuổi, tôi bắt đầu bán kẹo cho bạn học bởi tôi có thể mua được những loại kẹo khác nhau khi đi du lịch nước ngoài và kiếm thêm từ việc này. Khi 15 tuổi, tôi kinh doanh điện thoại Nokia cũ để có nhiều tiền hơn. Tôi mua điện thoại từ người thân và bạn bè, tân trang lại chúng và bán với giá gấp đôi, gấp ba so với giá mua”.

Sau đó Phillip Nguyễn sang San Francisco (Mỹ) du học, ngành Quan hệ quốc tế. Tại đây, anh vừa học vừa làm thêm với nhiều công việc khác nhau như nhân viên bán hàng, trợ lý phòng mạch, thu ngân trong nhà hàng,...

“Ý nghĩ trở thành một doanh nhân đã giúp tôi biết tự học hỏi và trau dồi kiến thức cho bản thân; nhưng chính những việc làm thêm ở San Francisco mang đến cho tôi sự khiêm nhường và tính kiên nhẫn. Nó có ý nghĩa lớn hơn là kiếm tiền. Với công việc đầu tiên, tôi được trả 9 USD/giờ (khoảng 234 nghìn đồng, theo tỷ giá hiện tại - PV)” - Phillip Nguyễn nói.

Phillip Nguyễn khi đi học ở Mỹ

Sau khi tốt nghiệp, Phillip Nguyễn tham gia khóa thực tập của Tập đoàn DFS, chịu trách nhiệm quản lý các gian hàng đồng hồ cao cấp. Năm 2009, ông Johnathan Hạnh Nguyễn gọi cho con trai về làm cho công ty của gia đình nên anh chuyển về Việt Nam.

Theo thông tin của Phillip Nguyễn trên LinkedIn, từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2011, anh đảm nhận vị trí Chuyên viên mua hàng ngành hàng xa xỉ tại IPP Group Vietnam. Trong thời gian này, anh phụ trách ngân sách mua hàng (OTB - Open to Buy) cho danh mục các thương hiệu cao cấp và phân khúc trung cấp, đồng thời phối hợp với các đối tác thương hiệu trong việc triển khai hoạt động trưng bày và kinh doanh tại Việt Nam.

Từ tháng 5/2011 đến tháng 6/2012, anh giữ vị trí Giám đốc Nike Việt Nam. Công việc của Phillip Nguyễn khi đó bao gồm hợp nhất các kênh phân phối hiện có để xây dựng mô hình phân phối độc quyền tại Việt Nam, chuyển đổi từ đội ngũ Nike tại Việt Nam sang mô hình quản lý thông qua nhà phân phối trong nước, đồng thời quản lý quá trình thành lập đội ngũ Nike Việt Nam của ACFC/CMFC.

Tháng 10/2013, Phillip Nguyễn cùng với một đối tác sáng lập công ty riêng - Pulse Active và vẫn đảm nhận vai trò này cho đến nay. Phillip Nguyễn cho biết anh quyết định tự mở công ty để chứng minh năng lực và sự am hiểu thị trường Việt Nam, thay vì chỉ được biết đến với tư cách con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Cùng đối tác Bady Pham, anh thành lập Pulse Active dựa trên niềm yêu thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ, với mong muốn lan tỏa lợi ích của môn thể thao này đến nhiều người.

Từ tháng 3/2015 - khi 29 tuổi, anh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Phát triển dự án tại IPPG. Phillip Nguyễn phụ trách đội ngũ Chiến lược và Hoạch định, tập trung tìm kiếm và xây dựng các cơ hội kinh doanh trong tương lai, đồng thời tham gia vào quá trình tập trung hóa hoạt động của IPPG.

Từ tháng 4/2020, Phillip Nguyễn đảm nhận vị trí CEO của IPP Travel Retail. Ở vai trò này, anh phụ trách mảng Kinh doanh Dịch vụ phi hàng không, bao gồm các hoạt động như cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán lẻ và quảng cáo thương mại tại các sân bay.

Về cuộc sống riêng, Phillip Nguyễn hiện đang có cuộc hôn nhân ngọt ngào với Linh Rin (Ngô Phương Linh, sinh năm 1993).

Linh Rin và Phillip Nguyễn quen biết nhau khi vô tình chạm mặt trên đường. Từ mối quan hệ bạn bè, hai người trở nên thân thiết và dần tiến tới mối quan hệ yêu đương. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào năm 2019, Phillip Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm của hai người và luôn dành cho bạn gái những lời có cánh trên mạng xã hội.

Chuyện tình của cặp đôi từng có lúc gặp trục trặc. Đầu tháng 4/2020, Linh Rin bất ngờ xóa những hình ảnh tình cảm của hai người trên trang cá nhân và tạm ngừng hoạt động mạng xã hội. Sau đó, cả hai hàn gắn và tiếp tục đồng hành bên nhau.

Phillip Nguyễn và Linh Rin

Sau 3 năm gắn bó, đầu năm 2022, Phillip Nguyễn cầu hôn Linh Rin. Khoảng 1 năm sau - tháng 3/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà, sống tại biệt thự ở TP.HCM.

Tháng 11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Hai vợ chồng đặt tên con là Caroline, tên thân mật là Cà Rốt. Từ đó đến nay, cuộc sống của cặp đôi càng thêm viên mãn, đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như chăm lo gia đình con cái.