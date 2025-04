Chân dung Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - người chiến sĩ hi sinh khi truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Quảng Ninh

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án truy bắt các đối tượng

Đối tượng Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông (phải) bị lực lượng chức năng bắt giữ

Sự hy sinh củaThượng úy Nguyễn Đăng Khải là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, lòng trung thành và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân. Hình ảnh của anh – một người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, không quản hiểm nguy vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia – sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí và niềm tin cho thế hệ công an tiếp nối.