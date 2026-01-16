Đồng loạt khám xét ở nhiều tỉnh thành trong chuyên án lớn, bắt Giám đốc Trần Thị Vạn Phước và 7 người

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở, truy vết kho lạnh và nhà hàng tiêu thụ

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, nhiều tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm bị nghi liên quan đến hoạt động sản xuất – tiêu thụ thực phẩm giả.

Theo Vietnamnet, các địa điểm bị kiểm tra gồm: một cơ sở chế biến thực phẩm tại nhà không số ở ấp 29, xã Bà Điểm do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG tại địa chỉ 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông do bà Trần Thị Vạn Phước làm Giám đốc; Công ty TNHH thực phẩm Đại Lộc Phát tại 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn do Nguyễn Phi Long làm Giám đốc.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng mở rộng truy xét các kho lạnh, nhà hàng là nơi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk…

Hình ảnh khám xét các kho đông lạnh. Ảnh: CA TP.HCM Hình ảnh khám xét các kho đông lạnh. Ảnh: CA TP.HCM

Bắt 8 đối tượng, làm giả “thịt đà điểu, thịt nai, bắp dê Úc” từ thịt heo

Báo Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan. Công an xác định từ cuối năm 2024 đến nay, nhóm này đã sản xuất, đưa ra thị trường hơn 50 tấn hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh: CA TP.HCM

Các đối tượng bên tang vật. Ảnh: CA TP.HCM

Trong đó, 2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây thịt giả là Nguyễn Phi Long và Trần Thị Vạn Phước.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được làm giả dưới dạng “đặc sản” như sản phẩm từ đà điểu, sản phẩm từ dê (trong đó có bắp dê Úc), thịt nhím cắt lát, thịt nai… Tuy nhiên, các loại thực phẩm này bị làm giả chủ yếu từ thịt heo.

Ước tính tổng giá trị hàng hóa tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng truy xét, làm rõ các mắt xích liên quan, đặc biệt là nguồn cung nguyên liệu và hệ thống tiêu thụ sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khuyến cáo người dân thận trọng khi mua thực phẩm dịp Tết

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khuyến cáo, thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường thực phẩm thường sôi động, nhu cầu mua sắm tăng cao nên nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc cũng gia tăng.

Người tiêu dùng được khuyến nghị chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thay đổi thói quen mua – chế biến – bảo quản thực phẩm theo hướng bảo đảm vệ sinh, an toàn.

Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cần chủ động bảo vệ sản phẩm bằng việc đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế; ứng dụng công nghệ số để định danh, xác thực và mã hóa thông tin sản phẩm. Đồng thời, cam kết không buôn bán hàng giả, không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong truy xuất, xác minh nguồn gốc thực phẩm, góp phần ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường.