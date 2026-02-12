Chân dung tứ đại nghề nghiệp hot nhất Việt Nam sau 25 Tết

Những công việc tưởng chừng rất quen thuộc nhưng đến mùa Tết lại trở thành quan trọng, quyết định sự trọn vẹn của kỳ nghỉ. Shipper, thợ làm đẹp, giúp việc và tài xế xe công nghệ - bốn nhóm nghề này đang bước vào “mùa vàng” với thu nhập tăng vọt, thậm chí kiếm tiền chỉ tính bằng… giờ.

Shipper - người quyết định Tết có đến đúng hẹn hay không

Nếu hỏi ai là người được mong ngóng nhất những ngày cuối năm, câu trả lời chắc chắn là shipper. Hàng nghìn đơn hàng từ quần áo, bánh kẹo, đồ biếu Tết đến cây cảnh, thực phẩm tươi sống đều phụ thuộc vào những chuyến giao, vận chuyển hàng. Với nhiều người, niềm vui Tết đến sớm hay muộn đôi khi chỉ cách nhau một cuộc gọi: “Shipper tới rồi, chị xuống nhận hàng nhé!”.

"Ăn Tết vui hay không là phụ thuộc đơn hàng có giao kịp không" (Ảnh: Di Anh)

Khối lượng đơn tăng đột biến khiến shipper phải chạy gần như không có thời gian nghỉ. Có người xuất phát từ 6 giờ sáng, đến chập tối mới có thể hoàn thành xong một phần công việc.Bù lại, thu nhập những ngày này có phần cao hơn bình thường. Một shipper tại Hà Nội chia sẻ anh có thể kiếm 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày, thậm chí hơn nếu nhận thêm đơn ngoài giờ cao điểm.

Tuy nhiên để có thu nhập đó cũng không hề dễ dàng. Kẹt xe triền miên, thời tiết thất thường, áp lực giao đúng giờ, đúng hẹn… là những “đặc sản” của nghề. Nhiều người ví von vui rằng: “Tết ngon hay không, phải hỏi shipper”. Bởi chỉ cần họ trễ một chuyến, cả kế hoạch biếu quà, gói bánh, sắm sửa của nhiều gia đình cũng bị xáo trộn.

Dịch vụ làm đẹp quá tải từ sáng tới khuya

Không khí Tết bắt đầu rõ rệt nhất ở các tiệm làm móng, nối mi, gội đầu, tạo kiểu tóc. Từ đầu tháng Chạp, các salon đã kín lịch, khách muốn đặt phải chờ vài ngày, thậm chí một tuần. Nhiều cơ sở treo biển “không nhận khách mới” vì nhân viên làm không xuể.

Với hội chị em, làm đẹp dịp cuối năm gần như là “thủ tục bắt buộc”. Ai cũng muốn xuất hiện rạng rỡ trong những bữa tiệc tất niên, hay trong những ngày đầu xuân năm mới. Chính vì thế, giá dịch vụ thường tăng 20 - 40% nhưng khách vẫn chấp nhận. Một bộ móng bình thường 180 nghìn có thể lên 250 - 300 nghìn, thậm chí 400 - 500 nghìn tùy theo mẫu lựa chọn.

Đặt lịch trước cả tháng vẫn phải ngồi đợi, cả thợ làm đẹp và khách đôi khi tới đêm mới về nhà (Ảnh: NVCC)

Tương tự, thợ nối mi, gội đầu, uốn tóc cũng làm không xuể vào dịp Tết. Cửa hàng lúc nào cũng đông đúc người ra vào liên tục. Nhiều chủ các cửa tiệm làm đẹp còn phải tìm thuê thêm thợ thời vụ mùa Tết để kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thu nhập của ngành dịch vụ làm đẹp này cũng vì vậy mà tăng đáng kể. Chị T. chủ tiệm nail tại Hà Nội chia sẻ: “Khoảng 2 tuần trở lại đây có thể kiếm bằng 2 tháng trước đó. Tiệm của mình có đủ dịch vụ nail, nối mi, gội đầu nên mình cũng đã phải thuê thêm nhân viên để phục vụ khách hàng. Dịp Tết thường phải đến 11h - 12h đêm mình mới có thể đóng cửa, thậm chí ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Dù mệt nhưng đây là dịp quan trọng để có thu nhập tốt hơn nên mình cũng như nhân viên đều cố gắng”.

Giúp việc, dọn nhà: Không có người làm dù giá cao gấp đôi

Dọn nhà đón Tết là nỗi ám ảnh với không ít gia đình, nhất là ở thành phố khi ai cũng bận rộn. Nhu cầu thuê giúp việc theo giờ, tổng vệ sinh, giặt rèm, lau kính tăng đột biến. Thế nhưng nghịch lý là càng gần Tết càng… khó tìm người.

Nhiều lao động về quê sớm, số còn lại kín lịch từ đầu tháng. Giá thuê vì thế leo thang từng ngày. Nếu ngày thường chỉ 50 - 70 nghìn/giờ thì cận Tết có thể lên 120 - 150 nghìn/giờ. Trên một số ứng dụng thuê người dọn nhà, mức giá tính theo tiếng cũng đã lên tới 200 nghìn/giờ cho những ngày Tết. Nếu thuê trọn gói dọn nhà 2 - 3 triệu đồng là chuyện bình thường. Dù vậy, nhiều gia đình vẫn phải “xếp hàng”, thậm chí chấp nhận trả thêm để giữ chỗ.

Giá dịch vụ dọn nhà tăng cao dịp Tết

Nhiều người sẵn sàng trả từ 1 - 2 triệu đồng/ngày để thuê giúp việc nhưng vẫn không có người nhận (Ảnh minh họa)

Với người làm nghề giúp việc, đây là giai đoạn “cày hết công suất”. Chị Thư (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Ngày thường mình nhận làm toàn thời gian tại một số gia đình nhưng Tết thì mình chỉ nhận dọn theo giờ. Một ngày mình có thể làm 3 - 4 ca, thu nhập 2 triệu/ngày. Mình cũng từ chối khá nhiều khách vì không làm kịp”.

Nhiều người cũng bày tỏ rằng, Tết muốn thuê người chăm sóc gia đình, dọn nhà trong 1 ngày với mức giá 1 - 2 triệu/ngày nhưng cũng không ai nhận vì không có đủ người. Trong các hội nhóm, nhu cầu thuê tăng mạnh khi có liên tục các bài đăng tìm người dọn nhà, giúp việc.

Song người trong nghề như chị Thư bày tỏ: “Thu nhập dịp này tốt hơn thật nhưng cũng khá vất vả. Nhiều căn nhà tổng vệ sinh sau cả năm, ban công ám bụi, bếp bám dầu mỡ,... nên cũng đòi hỏi nhiều sức lực và sự kiên nhẫn. Mình cũng muốn đảm bảo chất lượng nên chỉ nhận vừa đủ với sức mình, không làm cố để tránh sai sót”.

Tài xế xe công nghệ quay cuồng cùng dòng người về Tết

Càng về cuối năm, nhu cầu di chuyển càng tăng mạnh: Đi mua sắm, về quê, gặp gỡ bạn bè, tiệc tất niên… Đường phố đông nghẹt biến mỗi cuốc xe thành một thử thách. Nhưng cũng chính vì thế, tài xế xe công nghệ bước vào mùa kiếm tiền “khủng” nhất.

Giá cước giờ cao điểm liên tục nhân hệ số, nhiều tài xế cho biết doanh thu mỗi ngày có thể đạt 1,5 - 2 triệu đồng. Còn số quãng đường chạy xe có thể lên tới cả trăm km dù chỉ loanh quanh trong thành phố. Cũng bởi vậy mà không ít người chấp nhận chạy xuyên đêm, làm thêm giờ để tranh thủ lượng khách sau các buổi tiệc hay những chuyến đưa khách ra bến xe, sân bay,...

Nhiều khách đặt đi đặt lại nhiều lần nhưng không tìm thấy tài xế dịp cận Tết. Thậm chí có khách hàng chờ đến 30 phút hoặc gần 1 tiếng mới có thể đặt được xe công nghệ để di chuyển (Ảnh:Trung Lê)

Nga Hằng - một người thường xuyên sử dụng xe công nghệ chia sẻ: “Ngày thường mình đặt xe chỉ khoảng 5 phút là tài xế đến nơi. Nhưng những ngày Tết, dù thử qua nhiều ứng dụng, cũng phải rất khó khăn mình mới có tài xế. Do đó dù họ ở xa mình, mình cũng chấp nhận và năn nỉ họ đừng hủy chuyến, nếu không sẽ không có xe về nhà”.

Cũng theo người tiêu dùng, Tết phải di chuyển nhiều, đường tắc khiến họ cảm thấy việc đi xe công nghệ thuận tiện hơn trong công việc và cuộc sống. “Giá cũng tăng hơn ngày thường nhưng vì là mùa cao điểm, đường xá cũng tắc nên mình vẫn chấp nhận”, Nga Hằng nói thêm.