Chân dung tỷ phú Ấn Độ mới cưới ở Vinpearl Hạ Long: 'Người thừa kế' cơ nghiệp từ ông nội, vừa lấy bằng đại học đã làm sếp ở công ty bố

Đám cưới của chú rể người Ấn Độ Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg đã diễn ra trong 3 ngày 16-18/2 tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long được giới thiệu là đám cưới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Vinpearl Hạ Long.



Vivek Dinodiya, theo thông tin từ Báo Quảng Ninh, là một tỷ phú Ấn Độ, Giám đốc công ty xuất nhập khẩu toàn cầu PL Global Impex Pte Ltd.

Doanh nhân ngành phân phối đời thứ 3

Trên LinkedIn cá nhân, Vivek chia sẻ anh học cấp 3 tại trường quốc tế Yangon, sau đó học và lấy bằng cử nhân tại ĐH Dublin năm 2016, chuyên ngành Quản lý (Management).

Sau khi ra trường, anh làm Quản lý dự án (Project Management) tại 2 nhà hàng Fine Dining món Ấn là The Corriander Leaf (Yangon, Myanmar) và Shiva Shakti (Cambodia). Hiện anh giữ vị trí Giám đốc (Director) tại Công ty xuất nhập khẩu toàn cầu PL Global Impex Pte Ltd.

Theo website chính thức của PL Global Impex Pte Ltd, vị thuyền trưởng đang lãnh đạo công ty là ông Naresh Kumar Dinodiya, ở cương vị Managing Director. Một vị CEO tham dự đám cưới đã chia sẻ thông tin anh Vivek là con trai doanh nhân Naresh Kumar Dinodiya.

Naresh Kumar Dinodiya là doanh nhân đã trải qua 4 thập kỷ điều hành, được WCRCLEADERS ASIA bầu chọn là Nhà lãnh đạo đáng tin cậy của Châu Á 2021-2022 (Asia's Trusted Leader).

PL Global Impex Pte Ltd có mạng lưới phân phối chia làm 4 lĩnh vực: Dược phẩm, Người tiêu dùng, Phần cứng và Dệt may, với hơn 1.000 nhân viên. Đặt trụ sở tại Singapore, công ty là nhà phân phối lớn tại các thị trường Myanmar, Singapore, Campuchia, Lào, Ấn Độ, và một số quốc gia khác.

Công ty cũng điều hành thành công các nhà hàng lâu đời như The Corriander Leaf, Fire and Ice, Delhi Deli ở Yangon và Shiv Shakti Restaurant ở Campuchia. Trong đó, The Corriander Leaf và Shiv Shakti chính là 2 nhà hàng món Ấn mà chú rể Vivek vừa ra trường đã tiếp quản công việc quản lý.

Cần nói thêm rằng, công ty phân phối nói trên cũng được Naresh Kumar Dinodiya kế thừa từ cha mình – ông Shri Pyarelal ji.

Lời khuyên cho các doanh nhân trẻ: Nên tiết kiệm tài chính thay vì vay ngân hàng

Ông Naresh Kumar Dinodiya. Ảnh: PL Global.

Vốn là một nhà lãnh đạo lạc quan bẩm sinh, ông Naresh Kumar Dinodiya coi mọi nghịch cảnh đều là cơ hội để phát triển. Ông cho rằng con người cần phải liên tục thích nghi và phát triển để phù hợp với thời đại đang thay đổi, theo AsiaOne.

Ông khẳng định: "Sẽ luôn có những thách thức, giống như bạn đã thấy đại dịch COVID-19 đã thay đổi mọi lối sống và phương thức kinh doanh – các cuộc họp ảo, làm việc tại nhà, kinh doanh trực tuyến, giao hàng tận nhà, v.v. đã trở thành một điều cần thiết trong cuộc sống, do đó người ta phải thích nghi cho phù hợp."

Chia sẻ lời khuyên của mình dành cho các doanh nhân trẻ, ông nói thêm: "Để tăng trưởng trong ngắn hạn, tôi cảm thấy chúng ta nên tiết kiệm và phát triển những gì hiện có, cố gắng áp dụng những cách làm việc hiện đại để đạt được sản lượng tối đa với chi phí thấp nhất. Bạn nên dựa vào tài chính của chính mình thay vì vay mượn ngân hàng."

"Về lâu dài, tôi cảm thấy rằng mặc dù đại dịch đang diễn ra nhưng vẫn có cơ hội phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta phải lựa chọn cẩn thận và gia nhập một cách thận trọng, đừng đi quá đà. Mọi người không nên vay mượn bên ngoài quá nhiều mà nên có cổ đông trong công ty để luôn kiểm soát được chi phí. Tóm lại, chúng ta phải có cách tiếp cận thận trọng, không kéo căng nguồn lực quá mức và đa dạng hóa hết mức có thể trong tầm kiểm soát."

Ngoài vị trí Managing Director của PL Global Impex Pte Ltd, ông Naresh Kumar Dinodiya còn giữ nhiều cương vị khác như Founder kiêm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ - Myanmar (IMCC), Chủ tịch Hội người Ấn tại Myanmar…