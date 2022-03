Chân dung vợ CEO Nanogen Hồ Nhân: Ái nữ của gia tộc Sơn Kim, tận tuỵ cùng chồng khởi nghiệp từ "tay trắng"

Nhắc tới gia tộc Sơn Kim là nhắc tới dòng họ ba đời có truyền thống kinh doanh ngành vải sợi gắn liền với tên tuổi người phụ nữ Nguyễn Thị Sơn cùng thương hiệu Legamex lừng lẫy một thời. Tới nay, khi nhắc tới gia tộc này, có thể nhắc tới những thương hiệu khác nổi bật trong nhiều lĩnh vực như Sơn Kim Group, Son Kim Land (với các chung cư cao cấp Gateway, Nassim, Serenity Sky Villas, Metropolitan), Son Kim Mode (với các thương hiệu VERA, JOCKEY, WOW), Son Kim Retails với các thương hiệu liên doanh với Hàn Quốc (GS25, GSSHOP), với Pháp (Jardin Des Sens, Mama Sens), với Nhật Bản (KYO WATAMI)…

Chồng mất sớm, một mình bà Sơn tần tảo nuôi 5 người con. Hiện tại, các con của bà đều đã trưởng thành, trở thành những người có vai vế, chức vụ trong xã hội. Con gái cả Hồng Vân cùng chồng điều hành Nanogen. Ông Hoàng Tuấn là Chủ tịch Sơn Kim Group, Sơn Kim Land, Sơn Kim Mode. Ông Hoàng Anh, con trai thứ sáng lập công ty sản xuất trà, cà phê Golden Mountain. Người con thứ tư là bà Hồng Trang làm thành viên HĐQT Sơn Kim Mode. Con trai út Hoàng Lâm sáng lập thương hiệu thiết kế nội thất Duy Quân.

Gia tộc Sơn Kim.

Nhắc tới con gái cả, bà Sơn từng chia sẻ với The Leader: "Hồng Vân thông minh và nhạy bén trong công việc quản lý. Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi truyền nghề cho tôi bằng phương pháp vừa học vừa làm, không gò bó và theo kiểu tích luỹ thực tế hàng ngày. Tôi đào tạo Hồng Vân có hơi nghiêm khắc hơn với phong cách công nghiệp hiện đại. Do được đào tạo toàn diện nên Hồng Vân trở thành nhà quản lý giỏi được khách hàng tín nhiệm. Công ty sinh học Nanogen do Hồng Vân cùng chồng sáng lập chuyên sản xuất thuốc đặc trị ung thư và điều trị viêm gan B, C…"

Bên cạnh đó, con gái cả Nguyễn Hồng Vân còn được biết đến là vợ của ông Hồ Nhân là một nhà khoa học sinh năm 1966, lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Mỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nanogen - công ty chuyên sản xuất các loại thuốc sinh học đặc trị của công ty hiện đã được mở rộng thêm các sản phẩm điều trị bệnh thiếu máu, tăng bạch cầu để hỗ trợ bệnh nhân khi hóa trị, xạ trị, ghép tủy.

Thời điểm ban đầu khi thành lập công ty, ông Hồ Nhân sở hữu 70% cổ phần công ty. Vợ ông Nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Vân nắm giữ 25% vốn điều lệ Nanogen. Cổ đông còn lại sở hữu 5% vốn là ông Hồ Vũ Thanh.

Bà Nguyễn Thị Sơn chụp cùng con gái cả Hồng Vân.

Tuy nhiên, sau đó, tỷ lệ cổ phần của ông Hồ Nhân và bà Hồng Vân lần lượt giảm còn 67,5% và 22,5% do các cổ đông nước ngoài bắt đầu tham gia góp vốn vào Nanogen. Còn ông Thanh thoái hết vốn tại công ty dược phẩm này.

Theo báo cáo tài chính của Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, doanh nghiệp này đã chi ra gần 11,6 tỷ đồng cho 162.500 cổ phần của Nanogen, tương đương mức định giá hơn 71.000 đồng cho mỗi cổ phần. Căn cứ theo mức giá này, định giá của Nanogen khoảng 5.100 tỷ đồng, cao hơn các doanh nghiệp dược phẩm lớn trên sàn chứng khoán như Imexpharm hay Traphaco.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, Nanogen đạt doanh thu cao nhất 191 tỷ đồng, tăng 17% so với 3 năm trước đó. Tuy nhiên, năm 2019 Nanogen báo lỗ tới 26 tỷ đồng sau 3 năm liên tiếp kinh doanh có lãi.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Nanogen đạt 1.369 tỷ đồng, tăng đến 38% so với hồi đầu năm. Nanogen hoạt động dựa chủ yếu trên vốn tự có, vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2019 là 1.102 tỷ đồng, bao gồm 715 tỷ đồng vốn góp.

Trước đó, Hồng Vân còn cùng mẹ và một số thành viên khác trong gia đình như em trai thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đông Nam Á (SEADI). Công ty này là chủ sở hữu trường THPT Duy Tân tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau này, Hồng Vân đã quyết định phụ chồng phát triển Nanogen nên giao lại SEADI cho các thành viên trong gia đình.

