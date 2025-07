Chặn, gỡ bỏ hàng chục nghìn nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube, TikTok, Apple và Google

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) Lê Quang Tự Do thông tin tại buổi họp báo.

Cụ thể, khoảng 30.000 tài khoản giả mạo đã được gỡ bỏ, tuy nhiên tình trạng tái diễn vẫn phức tạp. Đồng thời, trong 6 tháng năm 2025, đã cấp mới nhiều giấy phép mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử; phối hợp xử lý các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm.

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) Lê Quang Tự Do, thời gian qua các hình thức lừa đảo trực tuyến gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô và mức độ tinh vi. Xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp đến người nổi tiếng ... với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, đã khiến không ít người dân mất tiền oan, thậm chí phá sản.

Đánh giá từ các cơ quan chức năng, hiện tượng này nổi lên mạnh mẽ trong khoảng ba năm trở lại đây và đã trở thành một hình thức lừa đảo có tổ chức, thậm chí mang tính xuyên quốc gia.

Nâng cao "sức đề kháng" của người dân trước các hình thức lừa đảo trực tuyến

Để ngăn chặn vấn nạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, ông Lê Quang Tự Do cho biết, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử triển khai hai biện pháp cụ thể:

Thứ nhất là triển khai các biện pháp kỹ thuật truy vết để chặn và gỡ bỏ các tài khoản giả mạo này.

"Trong thời gian vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã tổ chức họp liên tục với Facebook, Youtube và TikTok-ba nền tảng mạng xã hội phổ biến để yêu cầu siết chặt thuật toán AI nhằm chặn và gỡ các tài khoản vi phạm", ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Biện pháp thứ hai là các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Trong đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Bộ Công an (A05) đã gửi tin nhắn điện thoại đến từng người dân thông báo về những thủ đoạn mới lừa đảo trên các nền tảng xã hội. Đồng thời, trên Trang tin điện tử của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng công bố các thủ đoạn lừa đảo, tiếp nhận phản ánh của người dân về các thủ đoạn lừa đảo mới.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, triển khai các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ, tuy nhiên ông Lê Quang Tự Do cho rằng, các biện pháp kỹ thuật chỉ mang tính tạm thời, giải pháp lâu dài và bền vững vẫn là nâng cao "sức đề kháng" của từng người dân trước các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày một tinh vi.

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng, trong bối cảnh công nghệ mới phát triển quá nhanh chóng và tinh vi thì rất cần sự đồng hành của báo chí trong việc phát hiện, cảnh báo sớm các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Qua đó góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do lừa đảo mạng gây ra, cùng xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đáng tin cậy.