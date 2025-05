Chặn ô tô, bắt Nguyễn Thị Tâm

Sáng 19/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Tâm (SN 1985, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chân dung đối tượng Tâm (ở giữa). Ảnh: Báo Phú Yên

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 05 phút ngày 17/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Tuy An, Phú Yên), tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 51B-260.26, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành khách Nguyễn Thị Tâm đang có mặt trên xe. Qua xác minh, Tâm là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ và đưa đối tượng về trạm để phục vụ công tác điều tra ban đầu.

Đến nay, các thủ tục bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Phú Yên đã hoàn tất để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.