Chàng công nhân giàu bất ngờ, cảnh sát vào cuộc, sự thật được hé lộ: 2 cơ quan mừng như bắt được vàng

Một ngày năm 1992, Trần Chiêm Sơn, Giám đốc Sở Công an huyện Khúc Ốc, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nhận được một bức thư tố cáo nặc danh. Nội dung bức thư nói rằng một công nhân địa phương tên là Hầu Lâm Sơn đột nhiên trở nên giàu có một cách đáng nghi. Người viết thư đề nghị công an vào cuộc điều tra sự tình.



Sự giàu có bất thường

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Hầu Lâm Sơn là công nhân trong một nhà máy cao su địa phương. Tiền lương hàng tháng chỉ vài chục NDT (thời điểm năm 1992). Với thu nhập và tốc độ tích lũy như hiện tại, việc anh có được khối tài sản trị giá hàng triệu NTD gần như là không thể.

Vì vậy, Giám đốc Trần dẫn người điều tra mọi nguồn thu nhập của Hầu Lâm Sơn. Ông hiện ra rằng ngoài làm công nhân, anh ta còn kiếm thêm tiền bằng cách điều hành một nhà nghỉ nhỏ. Ông phái cảnh sát cải trang đến ở khách sạn của anh Hầu.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Nhà nghỉ do Hầu Lâm Sơn mở đông khách nhờ giá rẻ, chi phí lưu trú ở đây thấp hơn nhiều so với những nơi khác. Trong lúc đó, Giám đốc Trần đã bí mật đến nơi ở của người họ Hầu để hỏi thăm tình hình từ những người dân làng gần đó. Kết quả là mọi người đều cho biết rằng cách đây không lâu, chàng công nhân đột nhiên trở nên giàu có không lõ lý do.

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát tìm ra một manh mối. Họ phát hiện Hầu Lâm Sơn có cuộc trò chuyện bí mật với một người khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Hầu Lâm Sơn mở khách sạn chỉ để che giấu thân phận. Thực ra, anh ta là thủ lĩnh của một băng nhóm trộm mộ cổ. Số tiền khổng lồ đến từ việc bán đồ lấy cắp từ các ngôi mộ cổ.

Nhưng bắt người cần có chứng cứ. Hiện tại cảnh sát chỉ có lời nói một chiều, cũng không có bằng chứng rõ ràng. Giám đốc Trần quyết định tiếp tục cử người theo dõi và thu thập bằng chứng.

Không lâu sau, Hầu Lâm Sơn thực hiện phi vụ thu hoạch "con cá lớn. Điều mà anh ta và đồng bọn không ngờ tới là khi đang tiến vào, cảnh sát ập đến. Bị bắt tại trận, Hầu Lâm Sơn không thể chối cãi.

Sau khi anh công nhân họ Hầu và băng nhóm bị bắt, cảnh sát đã thu giữ hàng chục di vật văn hóa. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ cũng vào cuộc. Sự việc này không chỉ phát hiện tội phạm mà còn giúp các nhà khoa học tìm ra di tích có giá trị.

Cảnh sát và các nhà khoa học mừng rỡ vì phá được vụ án lớn. Ảnh: Sina

Hình phạt thích đáng

Theo cảnh sát, mộ tặc thường hoạt động vào mùa xuân và mùa thu, một đêm kiếm được tiền vạn không thành vấn đề. Nếu đào được chỗ tốt kiếm được vài vạn NDT là chuyện thường. Ở những nơi hoang vắng, chúng hoạt động cả ban ngày, còn nếu ở gần thôn làng thì bọn chúng hoạt động vào ban đêm.

Theo các chuyên gia, nền kinh tế mở của Trung Quốc tạo ra một thị trường khổng lồ để những tên đào trộm mộ bán cổ vật đánh cắp cho các nhà sưu tập trong nước và quốc tế. Lợi nhuận thu được từ việc bán cổ vật bị đánh cắp quá lớn, đến mức mọi người thường nói rằng “Nếu muốn giàu có, hãy đào mộ cổ và trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.”

Hiện chính phủ Trung Quốc đang áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn trong việc xử lý các vụ khai quật mộ trái phép.

Các quan chức ngành văn hóa nước này cho rằng cần tăng cường nguồn nhân lực, tài lực cũng như an ninh tại những địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu của bọn đào trộm mộ cổ.