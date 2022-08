Chàng sinh viên toán học 20 tuổi gây sốt ở phố Wall

Ở tuổi 18, Jake Freeman đã tranh cử tổng thống Mỹ, thu thập chữ ký, thành lập một ủy ban chiến dịch và đăng ký với Ủy ban bầu cử liên bang.

"Anh ấy muốn trở thành người trẻ nhất ứng cử", Eray Sabuncu, một người bạn theo học cùng trường trung học ngoại ô New Jersey với Freeman nói. "Tôi không biết rằng, sau đó anh ấy sẽ nổi tiếng".

Việc tranh cử Tổng thống Mỹ không đi đến đâu, nhưng Freeman, hiện 20 tuổi, đã trở thành một trong những nhà đầu tư trẻ nhất tạo ra món hời hàng trăm triệu USD bằng cách giao dịch các cổ phiếu rác (meme). Chàng sinh viên toán học và kinh tế ứng dụng tại Đại học Nam California, đã kiếm được 110 triệu USD sau khi bán cổ phần của nhà bán lẻ yếu kém Bed & Beyond

Vào thứ ba, Freeman đã bán hơn 6% cổ phần của mình tại Bed & Beyond, nơi vận hành các cửa hàng bán đồ gia dụng và tiện ích, với giá khoảng 27 USD mỗi cổ phiếu. Điều đáng nói là anh đã tích lũy số cổ phiếu này chỉ một vài tuần trước đó khi cổ phiếu được giao dịch dưới 5,50 USD/1 cổ phiếu.

"Ban đầu, tôi kỳ vọng giá có thể chỉ lên tới 8 USD hoặc 9 USD một cổ phiếu", Fre Freeman nói với FT vào thứ Tư khi anh ấy đang chờ xe buýt đưa đón từ sân bay Los Angeles đến khuôn viên trường đại học. "Tôi đã thực sự sốc khi giá đi lên rất nhanh".

Sau khi tạo dựng được lượng cổ phần của mình vào tháng 7, Freeman đã viết một lá thư cho các giám đốc của công ty cho rằng họ nên sử dụng một chiến lược tài chính phức tạp để tận dụng tình trạng của nhà bán lẻ như một cổ phiếu Meme để tăng tiền mặt và giảm hơn một nửa khoản nợ.

Bài viết của FT về Freeman vào thứ Tư đã tạo ra một cơn bão truyền thông. Nhưng câu chuyện về một sinh viên đại học trúng "giải độc đắc Meme" cũng gây ra chủ nghĩa hoài nghi rộng rãi.

Trên Twitter và Reddit, những câu hỏi được đặt ra rất nhiều, từ việc Freeman có thực sự tồn tại hay đóng vai trò là người ủy quyền cho người khác về cách một nhà đầu tư trẻ, nghiệp dư có thể kiếm được rất nhiều tiền vào việc đặt cược trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Câu hỏi hàng đầu là làm thế nào anh ta đã huy động được 27 triệu USD ngay từ đầu. Freeman không xa lạ gì với những nghi ngờ như vậy. Sau khi tiết lộ cổ phần của mình vào tháng 7, anh ta là chủ đề của một chiến dịch tra cứu trên Reddit, nơi các nhà đầu tư cố gắng tìm ra danh tính của anh. Freeman cho biết anh đã bị choáng ngợp bởi cơn bão của báo chí.

Qua việc phỏng vấn với các bạn cùng lớp, cố vấn và giáo viên của Freeman, anh nổi lên là một thanh niên sớm phát triển không bị cản trở bởi những áp lực bình thường đối với thế hệ của mình. Suốt những năm tháng mùa hè ở tuổi teen, Freeman đã dành để làm việc tại một quỹ đầu tư định lượng.

Điều ít rõ ràng hơn là làm thế nào Freeman huy động được nhiều tiền để khởi nghiệp như vậy. Anh ta từ chối tiết lộ tên của các nhà đầu tư của mình, trích dẫn các thỏa thuận bảo mật, nhưng nói rằng anh ta đã khai thác nguồn từ bạn bè, gia đình và những người khác trong quỹ đạo của mình.

Freeman đã thực tập tại Volaris Capital Management có trụ sở tại New Jersey dưới sự cố vấn của người sáng lập Vivek Kapoor, người cho biết ông không tham gia vào giao dịch Bed Bath. Cặp đôi đã xuất bản hai bài báo học thuật kiểm tra các lý thuyết phức tạp về các khoản nợ không trả được và các hợp đồng quyền chọn. Kapoor cho biết: “Anh ấy không phải là khuôn mẫu điển hình mà các trường học đang muốn nhào nặn thành. Jake là một chàng trai thông minh, sắc sảo với hệ thống tế bào thần kinh dày đặc có thể giải quyết mọi vấn đề mà không hề giáo điều".

Đó là Scott, chú của Freeman, người đầu tiên giới thiệu anh với chứng khoán. Scoot vốn là một giám đốc điều hành công ty dược phẩm, ông bắt đầu đầu tư với cháu trai của mình khi Jake 13 tuổi. Lần đặt cược đầu tiên của họ trị giá 500 USD. Theo thời gian, cha mẹ đã cho anh nhiều tiền hơn mà anh mô tả sự hỗ trợ của họ là "đáng kể".

Lớn lên ở Summit, New Jersey, một vùng ngoại ô giàu có của Thành phố New York, Freeman được các bạn học trung học cũ mô tả là thông minh và trưởng thành so với lứa tuổi của mình.

Freeman bắt đầu tập hợp các giao dịch sẽ khiến anh ấy nổi tiếng vào mùa hè này sau một giai đoạn dồn nén các cổ phiếu meme như AMC, Gamestop và Bed Bath. Giá trị của các cổ phiếu này đôi khi đã tăng vọt nhờ các nhà giao dịch bán lẻ.

Freeman tin rằng có thể kiếm được gì đó từ sự biến động trong các cổ phiếu này. Anh bắt đầu tìm kiếm một nhà bán lẻ ốm yếu để đầu tư vào, nơi thị trường đã đánh giá thấp tỷ lệ sống sót của công ty đó. Vào tháng 6, Freeman đã mua các khoản nợ trong chuỗi Dược Rite Aid, nhưng cơ hội đã bốc hơi khi công ty công bố một đề nghị đấu thầu khiến trái phiếu và cổ phiếu tăng vọt.

Freeman sau đó chuyển sự chú ý của mình sang Bed Bath, một cổ phiếu đã giảm mạnh về giá trị. "Tôi nhận ra cách làm thế nào sắp xếp lại khoản nợ của họ, họ thực sự có thể giảm bớt việc bị đồn đại có thể phá sản", Fre Freeman nói.

Giải pháp mới lạ mà anh đề xuất cho Bed Bath liên quan đến việc sử dụng tính biến động giá cao trong giá cổ phiếu để cung cấp cho các trái chủ một thỏa thuận làm giảm tải nợ từ 1,2 tỷ USD xuống còn 500 triệu USD.

Vào ngày 20 tháng 7, Freeman đã tiết lộ khoản đầu tư của mình, gắn liền với đó là một lá thư dài 9 trang khuyến nghị rằng công ty khẩn cấp theo đuổi việc trao đổi nợ được đề xuất của mình. Nếu không có hành động như vậy, anh tin rằng Bed Bath sẽ sớm phá sản.

Freeman sau đó bắt đầu thảo luận về khoản đầu tư của mình trên Twitter, Reddit và một trang web có tên là gmedd.com. Anh muốn nói rõ kế hoạch của mình cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Vào tháng 8, cổ phiếu Bed Bath bắt đầu tăng vọt sau động lực mới trên Reddit, nơi người điều hành kênh Wallstreetbets đã dỡ bỏ lệnh cấm thảo luận về cổ phiếu này.

Vào đầu tuần trước, giá cổ phiếu đã tăng cao hơn sau khi Ryan Cohen, chủ tịch của Gamestop đã nộp tài liệu với SEC về giao dịch mua trước đó vào tháng 2 và tháng 3 của một số lượng lớn các quyền chọn mua cổ phiếu Bed Bath - công cụ phái sinh có thể cung cấp một khoản lời lớn nếu một cổ phiếu tăng giá trị.

Tuy nhiên, tờ Financial Times nhận định, Freeman đã đạt được "giải độc đắc meme" không phải vì có ý tưởng thông minh, mà bằng cách làm theo một câu châm ngôn đầu tư đơn giản hơn nhiều: Mua thấp, bán cao.

Nguồn: Financial Times