Chàng trai 27 tuổi giảm 23kg trong hơn 2 năm nhờ 2 việc đơn giản, ai cũng làm được

Từ tình trạng gan nhiễm mỡ, huyết áp cao và luôn mệt mỏi , anh đã trở thành một người tràn đầy năng lượng. Điều đáng nói là quá trình này không có phòng gym, không có huấn luyện viên chuyên nghiệp . Là một nhân viên văn phòng bình thường, Pi Donghui (27 tuổi, Trung Quốc) chỉ dựa vào sự kiên trì của bản thân để thay đổi cuộc sống.

Ngày 4/3, khi chia sẻ với truyền thông, Pi Donghui kể lại hành trình giảm cân kéo dài hơn hai năm của mình. Con đường đó không hề dễ dàng, nhưng khi được hỏi bí quyết quan trọng nhất là gì, anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Kiên trì”.

Pi Donghui trước khi giảm cân

Từ 93kg, đối mặt nhiều vấn đề sức khỏe, anh quyết tâm giảm cân

Nhớ lại thời điểm bắt đầu, Pi Donghui cho biết: “Năm 2024, cân nặng của tôi đã lên tới khoảng 93kg) . Với chiều cao 1. 75m , cơ thể nhìn rất nặng nề, chỉ đi vài bước đã thấy thở dốc”.

Khi đó, anh có thói quen ăn uống rất thiếu kiểm soát. Anh đặc biệt thích các loại trái cây như dưa hấu, dâu tây, anh đào , nhưng ngoài ra đồ nướng và bia cũng là những món gần như xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn. Việc ăn uống theo cảm xúc khiến anh rơi vào vòng lặp ăn quá nhiều rồi lại tiếp tục ăn .

Thói quen ăn uống kém lành mạnh kéo dài không chỉ khiến cân nặng tăng vọt mà còn kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe.

“Tôi bị gan nhiễm mỡ , huyết áp cũng bắt đầu cao. Cả ngày lúc nào cũng thấy mệt mỏi, đi làm không có động lực, thậm chí đi chơi cũng không còn thấy vui”, anh kể.

Thời điểm đó anh cũng đang chuẩn bị kết hôn. Nhìn vào gương thấy cơ thể ngày càng nặng nề, anh nhận ra béo phì không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe , thậm chí có thể trở thành gánh nặng cho gia đình.

Ngoài ra, áp lực từ công việc bán hàng cũng khiến anh dần mất hứng thú với công việc. Cuộc sống của anh khi ấy gần như chỉ xoay quanh đi làm - ăn uống - ít vận động , và cân nặng cứ thế tăng lên.

“Lúc đó tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Vì bản thân mình, tôi buộc phải giảm cân, phải thay đổi”.

Ngày 20/2/2024 , Pi Donghui chính thức bắt đầu hành trình giảm cân.

“Không có nghi thức đặc biệt nào cả. Chỉ đơn giản là từ ngày đó tôi quyết tâm ăn uống có kiểm soát và bắt đầu vận động , dù khó đến đâu cũng phải kiên trì”.

Ban đầu, nhiều người xung quanh không tin anh có thể làm được, vì trước đây anh cũng từng có ý định tập luyện nhưng chưa bao giờ duy trì lâu dài .

Thời đại học, anh từng chơi bóng rổ nên có nền tảng vận động nhất định. Nhưng sau khi đi làm, việc tập luyện gần như bị bỏ bê hoàn toàn. Vì vậy, những ngày đầu giảm cân trở nên vô cùng khó khăn.

“Lúc mới bắt đầu, ngay cả những bài tập đơn giản cũng khiến tôi thấy rất mệt. Kiểm soát ăn uống còn khó hơn, nhiều hôm đói đến mức không ngủ được . Nhưng cứ nghĩ đến mục tiêu ban đầu, tôi lại cắn răng chịu đựng và tiếp tục”.

Nhảy dây kết hợp kiểm soát ăn uống giúp giảm 23kg

Sau khi cân nhắc điều kiện của mình, Pi Donghui chọn nhảy dây làm bài tập giảm mỡ chính.

“Mỗi sáng tôi dành khoảng 30 phút nhảy dây ngắt quãng . Nhảy 50 cái rồi nghỉ một chút, sau đó tiếp tục lặp lại như vậy trong 30 phút. Tôi tập 3 ngày rồi nghỉ 1 ngày để cơ thể không bị quá tải”.

Nhảy dây là một bài tập đốt mỡ hiệu quả. Theo ước tính, 10 phút nhảy dây có thể tiêu hao năng lượng tương đương 30 phút chạy bộ chậm . Sau một thời gian kiên trì, anh bắt đầu nhận thấy những thay đổi rõ rệt.

Song song với tập luyện, việc kiểm soát chế độ ăn cũng được thực hiện nghiêm túc. Đây chính là phần khiến anh cảm thấy khó khăn nhất.

“Lúc đầu thật sự rất khổ sở. Lúc nào cũng muốn ăn vặt, uống trà sữa. Đặc biệt khoảng 9 giờ tối , đói đến mức cảm giác ăn cỏ cũng thấy ngon”, anh cười kể.

Để kiểm soát cân nặng, anh xây dựng chế độ ăn khá rõ ràng:

- Ba bữa chính vẫn ăn đầy đủ, nhưng cắt hoàn toàn trái cây, đồ ăn vặt, đồ ngọt và trà sữa .

- Bữa sáng gồm yến mạch, sữa, trứng và rau , đảm bảo dinh dưỡng cân bằng.

- Bữa trưa chọn những món ít calo như cơm đùi gà , vừa tiện lợi vừa tương đối lành mạnh, tránh ăn quá nhiều.

- Bữa tối phải ăn trước 5 giờ chiều , chủ yếu là đùi gà, dưa leo và cà chua , nhằm hạn chế nạp năng lượng vào buổi tối.

Khi cảm thấy đói, anh thường ăn một quả dưa leo hoặc cà chua để cầm cự.

Nhờ sự kiên trì này, ngay trong tháng đầu tiên , anh đã giảm khoảng 10kg , từ 93kg xuống còn khoảng 83kg.

“Khi nhìn thấy con số trên cân thay đổi, tôi cảm thấy vô cùng có động lực. Tất cả những khó khăn trước đó đều trở nên xứng đáng”.

Để duy trì hiệu quả giảm cân, sang tháng thứ hai , anh mua tạ tay trên mạng và bắt đầu tập luyện sức mạnh vào buổi tối sau giờ làm. Anh không đến phòng gym và cũng không có huấn luyện viên hướng dẫn, tất cả đều tự học qua mạng và tự tập .

“Tôi áp dụng phương pháp tập chia nhóm cơ (5 nhóm) . Mỗi ngày tập một nhóm cơ trong khoảng 30 phút , tập 3 ngày nghỉ 1 ngày . Thời gian đầu cơ bắp đau nhức rất nhiều, đến mức giơ tay hay cúi người cũng khó ”.

Nhưng anh tin rằng: “Đau nghĩa là đang có hiệu quả, đau tức là cơ thể đang thay đổi”.

Do công việc khá bận rộn, anh thường tận dụng thời gian rảnh trong ngày để tập luyện. Dù mỗi ngày chỉ có khoảng 30 phút, anh vẫn cố gắng duy trì đều đặn.

“Có lúc đi làm quá mệt, thật sự không muốn tập. Nhưng tôi vẫn ép mình đứng dậy, dù tập ít một chút cũng được, miễn là không bỏ cuộc”.

Trong quá trình giảm cân, anh cũng từng gặp giai đoạn cân nặng tăng trở lại . Sau đó anh điều chỉnh lại chế độ ăn, bắt đầu ăn lại trái cây nhưng với lượng hợp lý , đồng thời duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Anh cũng cho phép bản thân một bữa “ăn thoải mái” mỗi tuần để giảm áp lực tâm lý và tránh việc kìm nén quá mức dẫn đến ăn bù.

Sau hơn hai năm, sức khỏe thay đổi rõ rệt

Đến nay, sau hơn hai năm kiên trì, cân nặng của Pi Donghui ổn định ở khoảng 70kg , thời điểm gầy nhất từng xuống khoảng 67,5kg .

Quan trọng hơn, tình trạng sức khỏe của anh đã thay đổi đáng kể.

“ Gan nhiễm mỡ đã biến mất, huyết áp cũng trở lại bình thường . Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, đi làm có động lực hơn, chơi với con cũng khỏe hơn. Tâm trạng cũng trở nên tích cực và lạc quan hơn rất nhiều”.

Hiện tại, anh không còn quá chú trọng vào con số cân nặng mà quan tâm nhiều hơn đến hình thể và sức khỏe tổng thể . Thời gian tới, anh dự định tập trung vào tập luyện để tạo dáng cơ thể .

“Sau hành trình này tôi nhận ra rằng giảm cân không có đường tắt . Điều quan trọng nhất vẫn là kỷ luật và kiên trì . Bí quyết lớn nhất của tôi thực ra chỉ là ‘chịu đói’ một chút. Khi cảm thấy đói, đừng ăn thực phẩm nhiều calo, chỉ cần cố gắng vượt qua là được”.

Với những người muốn giảm cân, Pi Donghui cũng chia sẻ lời khuyên:

“Đừng cố giảm cân quá nhanh. Hãy giảm từ từ , tìm ra phương pháp tập luyện và chế độ ăn phù hợp với mình, rồi kiên trì thực hiện. Đừng sợ những giai đoạn chững cân. Chỉ cần điều chỉnh phương pháp và tiếp tục cố gắng, bạn chắc chắn sẽ vượt qua”.

Anh cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người đang muốn giảm cân và thay đổi bản thân .

