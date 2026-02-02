Chàng trai gửi 2,4 tỉ, 1 tiếng sau chỉ còn 71 nghìn, ngân hàng từ chối chịu trách nhiệm: “Ai rút tiền thì đi mà tìm người đó“

Vụ việc xảy ra từ năm 2015, song cho đến nay vẫn thường xuyên được truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc nhắc lại. Lý do không chỉ nằm ở số tiền bị mất lên tới 640.000 NDT (khoảng 2,4 tỉ đồng), mà còn bởi cách ngân hàng xử lý khi khách hàng gặp sự cố, cũng như phán quyết cuối cùng của tòa án, điều khiến dư luận tranh cãi gay gắt suốt một thời gian dài.

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Lý, sống tại Thái Thương (Giang Tô). Anh không phải người tiêu tiền bốc đồng, cũng không có thói quen rút tiền mặt thường xuyên. Số tiền 640.000 NDT là khoản tích lũy lớn, được anh gửi nguyên vẹn trong ngân hàng.

Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, tài khoản ấy gần như bị “xóa sạch”.

Tài khoản “bốc hơi” trong 1 tiếng, ngân hàng nói: “Không có gì bất thường”

Theo đó, anh Lý mang 640.000 NDT đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng.

Sau đó, anh nhanh chóng trở lại công ty bàn công việc với khách hàng. Song, chỉ chưa tới 1 khoảng 30 phút sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn từ ngân hàng. Nội dung tin nhắn khiến anh sững người: tài khoản vừa phát sinh một giao dịch thanh toán hơn 198.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Anh Lý là không thể tin nổi. Anh đang ở bên ngoài làm việc, không hề thực hiện bất kỳ giao dịch nào, thẻ ngân hàng vẫn ở trong người, càng không có khả năng ai đó cầm thẻ của anh để quẹt một khoản tiền lớn như vậy.

Trong đầu anh lập tức hiện lên những vụ việc từng đọc trên báo: không ít người bị đánh cắp thông tin thẻ, mất hàng triệu NDT chỉ trong thời gian ngắn. Nghĩ đến khả năng tiền trong tài khoản có thể tiếp tục “bốc hơi”, anh Lý ngay lập tức gọi điện cho ngân hàng.

Trong cuộc gọi, anh nói rõ: thẻ ngân hàng có dấu hiệu bị quẹt trộm và yêu cầu phong tỏa tài khoản ngay lập tức, đồng thời cho biết mình đang trên đường tới ngân hàng để xử lý trực tiếp.

Tuy nhiên, phản hồi từ phía ngân hàng lại khiến anh vô cùng bức xúc. Nhân viên tổng đài cho rằng tài khoản của anh hoàn toàn bình thường, không phát hiện hành vi bất thường hay vi phạm nào.

Theo lời anh Lý, việc bị quẹt mất gần 200.000 NDT không thể được coi là “chuyện nhỏ”, nhưng dù anh nhiều lần giải thích, ngân hàng vẫn giữ nguyên quan điểm và không tiến hành phong tỏa tài khoản.

Không thể tiếp tục làm việc, anh Lý vội vàng xin phép đối tác, lái xe thẳng tới ngân hàng. Quãng đường vốn mất khoảng 30 phút, hôm đó anh chỉ đi chưa đầy 15 phút.

Thế nhưng, điều anh lo sợ nhất vẫn xảy ra.

Ngay trong lúc đang trên đường, tài khoản ngân hàng của anh tiếp tục phát sinh thêm 3-4 giao dịch thanh toán, số tiền còn lại bị rút đi với tốc độ chóng mặt.

Khi tới nơi, anh Lý lập tức yêu cầu kiểm tra số dư. Kết quả khiến anh gần như suy sụp: Tài khoản từng có 640.000 NDT (2,4 tỉ đồng), chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã gần như bị quẹt sạch, chỉ còn lại 19 NDT (khoảng 71.000 đồng).

Trong lúc này, thẻ ngân hàng chưa từng rời khỏi người anh, anh đã gọi điện yêu cầu phong tỏa ngay từ khi phát hiện giao dịch bất thường nhưng ngân hàng không thực hiện, để số tiền còn lại tiếp tục bị rút đi.

Theo anh Lý, nếu ngân hàng xử lý kịp thời, thiệt hại có thể chỉ dừng ở gần 200.000 NDT, chứ không phải mất sạch như vậy.

Ảnh minh họa.

Khi anh Lý yêu cầu ngân hàng giải thích và bồi thường, phía ngân hàng lại đưa ra câu trả lời khiến anh càng thêm phẫn nộ: “Tài khoản không có gì bất thường, ai rút tiền thì đi tìm người đó, không phải trách nhiệm của ngân hàng.”

Tòa tuyên ngân hàng phải bồi thường toàn bộ 2,4 tỷ

Không chấp nhận kết luận này, anh Lý trình báo sự việc với cảnh sát. Vụ việc nhanh chóng được tiếp nhận điều tra.

Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện các giao dịch bị đánh cắp đều có ký hiệu “EPOS” trong tin nhắn ngân hàng - hình thức thanh toán qua máy POS (viết tắt của Point of Sale - Điểm bán hàng - thiết bị điện tử dùng để quẹt thẻ ngân hàng, quét mã QR hoặc thanh toán không tiếp xúc tại các điểm bán lẻ, siêu thị, nhà hàng). Điều này đặt ra hàng loạt câu hỏi: Ai đã quẹt thẻ khi thẻ vẫn ở trong người anh Lý? Bằng cách nào kẻ gian có được mật khẩu thanh toán?

Kết quả xác minh cho thấy, anh Lý đã trở thành nạn nhân của hành vi quẹt thẻ giả. Các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để đánh cắp thông tin và mật khẩu thẻ thông qua máy POS.

Lúc này, anh Lý mới nhớ lại: trước đó không lâu, trong một chuyến công tác tại Thâm Quyến, anh từng dùng thẻ quẹt qua máy POS của đối tác. Đây được xác định là thời điểm thông tin thẻ bị đánh cắp.

Lần theo dòng tiền, cảnh sát phát hiện một đường dây tội phạm có tổ chức. Chủ mưu là đối tượng họ Trương, sau đó bị bắt giữ tại Hồ Nam. Nhóm này đã làm thẻ giả, rút tiền rồi nhanh chóng tẩu tán.

Tuy nhiên, khi các đối tượng bị bắt, toàn bộ số tiền đã bị tiêu sạch, không còn khả năng hoàn trả cho nạn nhân.

Không chấp nhận việc mất trắng, anh Lý quyết định khởi kiện ngân hàng ra tòa. Anh cho rằng ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm an toàn tiền gửi, đồng thời xử lý chậm trễ yêu cầu phong tỏa tài khoản, khiến thiệt hại bị đẩy lên mức tối đa.

Phía ngân hàng phản bác, cho rằng lỗi xuất phát từ việc khách hàng không bảo mật tốt mật khẩu, ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường.

Ảnh minh họa

Sau quá trình xét xử, tòa án nhận định: Ngân hàng có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của người gửi tiền, nhưng đã không nhận diện được hành vi quẹt thẻ giả, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Tòa tuyên buộc ngân hàng bồi thường toàn bộ 640.000 NDT (khoảng 24 tỉ đồng) cùng tiền lãi phát sinh kể từ thời điểm bị đánh cắp (28.10.2015).

Ngân hàng kháng cáo nhưng tòa án cấp cao bác đơn, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Vụ việc khép lại với phần thắng thuộc về nạn nhân, song vẫn để lại nhiều tranh cãi. Đây cũng được xem là bài học lớn về bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời cho thấy trách nhiệm pháp lý của ngân hàng không thể bị “phủi tay” khi tiền của khách hàng bị xâm phạm.

Nguồn: Sina