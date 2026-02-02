Phát hiện 2 cây vàng, 1 thẻ ngân hàng có 300 triệu đồng ngay trước cổng Công an tỉnh

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 02/02/2026, trên đường từ Ngã 6 vào phố Nguyễn Trãi, Hải Phòng, khi đi đến đoạn cổng sau Công an tỉnh Hải Dương cũ, anh Nguyễn Đình Thắng đã nhặt được một túi xách màu nâu bên trong có 22,7 triệu đồng, 2 cây vàng, 1 thẻ ngân hàng trong tài khoản có hơn 300 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ cá nhân khác. Ngay sau khi phát hiện, anh Thắng đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Thành Đông để giao nộp, mong muốn trao trả lại cho người bị đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Thành Đông đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác minh được chủ sở hữu là bà Dư Thị Hà, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại Đồng Đăng, Lạng Sơn. Trong quá trình tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, bà Hà đã sơ suất làm rơi túi xách. Toàn bộ tài sản sau đó đã được bàn giao lại cho bà.

Tài sản được trao trả cho người đánh rơi. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Khi nhận lại tài sản, bà Dư Thị Hà vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn hành động trung thực, nhân văn của anh Nguyễn Đình Thắng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng và kịp thời của tập thể lãnh đạo, cán bộ Công an phường Thành Đông trong việc xác minh và trao trả tài sản.

Sự việc trên không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp, lòng trung thực của người dân mà còn khẳng định vai trò tích cực, tận tụy của Công an phường Thành Đông trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Đây là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Công an TP Hải Phòng﻿