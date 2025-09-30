Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chàng trai sở hữu 150 BĐS trải dài khắp nước Úc, thu nhập cho thuê đạt 3 triệu USD/năm

30-09-2025 - 22:40 PM | Tài chính quốc tế

Chiến lược của anh là bám vào xu hướng tăng giá bất động sản, coi đó là “cỗ máy” tạo ra giá trị khổng lồ trong dài hạn.

Chàng trai sở hữu 150 BĐS trải dài khắp nước Úc, thu nhập cho thuê đạt 3 triệu USD/năm- Ảnh 1.

Eddie Dilleen, chàng trai sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng Tây Sydney, đã biến hành trình đầy gian khó của tuổi thơ thành động lực để gây dựng đế chế bất động sản khổng lồ. Từ một nhân viên làm ca tại McDonald’s với mức thu nhập vỏn vẹn 500 USD mỗi tuần, anh bắt đầu tiết kiệm từng đồng, dành dụm được 20.000 AUD để mua căn hộ đầu tiên khi mới 18 tuổi.

Quyết định không chạy theo giấc mơ sở hữu nhà tại trung tâm Sydney quá đắt đỏ, Dilleen chọn mua ở những khu vực ven rìa, nơi giá còn “dễ thở” và có tiềm năng tăng trưởng. Chính bước đi thận trọng đó đã mở ra cánh cửa cho chuỗi đầu tư tiếp theo.

Ban đầu, không ít ngân hàng từ chối cho anh vay vốn. Nhưng với sự kiên trì, Dilleen đã thuyết phục được một tổ chức tài chính cho vay với điều kiện tài sản phải được cho thuê để đảm bảo dòng tiền trả nợ. Từ căn nhà đầu tiên ấy, anh dùng chiến lược rút vốn từ giá trị tăng thêm (equity) để liên tục tái đầu tư, từng bước phình to danh mục.

Việc chấp nhận rủi ro, sẵn sàng gánh dòng vốn âm – tức chi phí nhiều hơn tiền thuê thu về – trở thành “bí quyết” của Dilleen. Với anh, lợi nhuận trước mắt không quan trọng bằng sự gia tăng giá trị vốn trong dài hạn.

Chỉ sau hơn một thập kỷ, chàng trai từng lớn lên trong nhà công đã sở hữu hơn 150 bất động sản trải khắp nước Úc, tổng giá trị ước tính lên đến 100 triệu AUD. Truyền thông Úc gọi anh là “người nghiện mua nhà”, bởi mỗi năm Dilleen đều đặt mục tiêu bổ sung thêm tài sản mới.

Không chỉ mua lẻ, anh còn tiến hành các thương vụ “bulk buy” – mua cả block căn hộ hoặc townhouse – để tận dụng lợi thế đàm phán giá. Mô hình này vừa giúp mở rộng nhanh chóng, vừa cho thấy sự tính toán bài bản của một nhà đầu tư trẻ tuổi nhưng nhiều tham vọng.

Thu nhập từ đế chế cho thuê mà Dilleen kiểm soát cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Anh tiết lộ con số khoảng 70.000 USD mỗi tuần, tương đương hơn 3 triệu USD mỗi năm.

Thế nhưng phía sau ánh hào quang, thực tế không phải tất cả đều màu hồng. Báo cáo của ABC News từng cho biết nhiều tài sản trong danh mục của anh rơi vào tình trạng “chạy lỗ” do chi phí vay, bảo trì và thuế cao hơn khoản tiền thuê thu về, nhất là trong bối cảnh lãi suất tăng. Nhưng Dilleen khẳng định anh chưa bao giờ lo lắng quá nhiều, bởi chiến lược của mình là bám vào xu hướng tăng giá bất động sản, coi đó là “cỗ máy” tạo ra giá trị khổng lồ trong dài hạn.

Tất nhiên, con đường mà Dilleen đi không thiếu rủi ro. Tổng nợ mà anh gánh hiện vào khoảng 35 triệu AUD. Nếu thị trường đảo chiều hoặc lãi suất tiếp tục leo thang, đòn bẩy tài chính có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Nhưng với bản lĩnh của một người dám đi từ con số không, anh vẫn tiếp tục mở rộng, đồng thời phản bác những chỉ trích rằng giới đầu tư như anh “hút cạn” nguồn cung nhà ở. Theo Dilleen, việc sở hữu và cho thuê chính là cách góp phần cung cấp chỗ ở cho những người không đủ điều kiện mua nhà, và nhà đầu tư cũng chỉ đang “chơi theo luật” của thị trường.

Theo: ABC News, New.com

Theo Vũ Anh

Nhịp Sống Thị Trường

