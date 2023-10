Chàng trai thuê phòng 30m2, bày biện cây hoa rồi sống 1 mình: Nhiều người dễ bỏ qua điều này khi decor nhà cửa!

Trang trí nhà phải thực tế đi đôi với tính thẩm mỹ

Hùng Phan (sinh năm 2000) đang làm freelance marketing cho nhãn hiệu thời trang, quán cafe,... Do vậy, phần lớn thời gian cậu bạn thường làm việc online tại nhà nên rất quan tâm đến không gian sống. Hiện nay, Hùng Phan đang thuê 1 căn phòng 30m2 có gác xép ở tầng 6 trong chung cư mini 7 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng chi phí thuê khoảng 5 triệu/tháng, trong đó giá thuê là 4,2 triệu đồng. “Khi mình thuê, căn phòng đã có nội thất cơ bản bao gồm tủ lạnh, tủ quần áo, sofa… Tuy đồ đạc khá cũ nhưng sau khi làm sạch vẫn dùng tốt, nên mình cũng không đòi hỏi thêm”.

Hùng Phan

Được biết Hùng Phan không theo đuổi phong cách trang trí cụ thể. “Mình góp nhặt đưa vào căn phòng những thứ bản thân yêu thích, không theo quy tắc cố định. Tuy nhiên, mình thường sẽ chọn đồ vật màu sắc hơi trung tính, vintage một chút, để mọi đồ vật sẽ dễ ‘làm bạn với nhau’, tránh dẫn đến tình trạng lạc quẻ trong không gian sống".

Đối với Hùng Phan, decor nhà dù đẹp tới đâu cũng cần lưu ý rằng tính thẩm mỹ phải đi đôi với sự thuận tiện. Vì nhà là một nơi mọi người nên cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Bên cạnh đó, cậu bạn đang nuôi 1 bé mèo tên Xofi, thi thoảng khá thích chạy nhảy. Do đó, không phải lúc nào muốn “bày vẽ" là đều có thể thực hiện được. Cậu cho bạn rằng thực tế phải đi đôi với cái đẹp, vì nhà cũng thể hiện thế giới quan của người ở, nhìn vào không gian sống có thể thấy hầu hết những sở thích của chủ nhà.

“Như ở nhà mình, do thích trồng cây, cắm hoa, vẽ tranh, sưu tầm bát đĩa… nên mới luôn muốn thấy chúng trước mắt, chứ không phải chỉ mua về đặt đó cho đẹp. Về chuyện trang trí nhà, đôi khi mình xếp tủ lạnh, bàn làm việc vào góc nào đó sẽ rất đẹp. Tuy nhiên, mình cũng cần tính đến đường dây điện, cố gắng giấu chúng để vừa an toàn lại đạt yêu cầu trong thẩm mỹ, cũng cần tiện sử dụng. Hoặc là việc nhà có gác xép, nếu chịu khó trèo lên trên ngủ sẽ tiết kiệm không gian phía dưới rất rộng, đẹp và thoáng hơn. Nhưng nghĩ đến sáng nào ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở trèo lên trèo xuống vừa bất tiện, lại chẳng an toàn nên mình quyết định để nguyên gác xép thành chỗ để đồ. Đó là điều mình muốn nói khi đề cập về tính thẩm mỹ nên đi đôi với sự tiện lợi".

Căn phòng Hùng Phan đang thuê

Lựa chọn sống một mình vì thường xuyên thích thay đổi decor nhà cửa

Hùng Phan lựa chọn sống 1 mình vì tự nhận thấy bản thân là người chóng chán luôn tìm kiếm sự mới mẻ, ngay cả trong nhà ở. “Có thể hôm nay thấy đẹp nhưng ngày mai mình đã chán rồi, nên thi thoảng mình sẽ sắp xếp lại không gian sống một chút. Không phải mua mới đồ decor, chỉ đơn giản là bỏ hết ra và xếp lại vào một nơi khác. Mình vẫn duy trì phong cách đó nhưng sẽ tạo ra những góc nhìn khác mới mẻ hơn. Và tìm một người có chung sở thích ở cùng là rất khó”.

Cậu bạn là một người không thích những điều lặp đi lặp lại quá nhiều. Từ năm nhất đến hiện tại, mỗi năm cậu bạn sẽ chuyển nhà 1-2 lần. “Và mình hy vọng đây là ngôi nhà lâu mình sinh sống ở đây hơn một chút. Tuy nhiên, chẳng ai biết trước tương lai. Nếu công việc thay đổi hoặc nhu cầu cao hơn, mình sẽ lại chuyển tiếp. Quan trọng là bản thân thoải mái, làm những điều mình thích mỗi ngày”.

Căn nhà luôn ngập tràn ánh nắng và hoa lá

Theo kinh nghiệm của Hùng Phan, khi thuê nhà, mọi người nên ghi ra những điều bắt buộc phải có, rồi sau đó là mong muốn về không gian sống ra sao. Với Hùng Phan, cậu bạn có 2 tiêu chí tiên quyết khi chọn nhà. Đầu tiên đó là phòng đón được nhiều nắng, ưu tiên nhà hướng Tây để hứng trọn nắng 15 giờ tới hết hoàng hôn. Thứ 2 là ban công đủ rộng để có thể trồng vài chậu cây, đủ 1 cái ghế ngồi chẳng hạn.

Với những bạn mới lần đầu thuê nhà, hoặc mới lần đầu decor nhà, lời khuyên Hùng Phan dành cho mọi người là “nơi nào bạn tới nơi đó là nhà”. Chỉ khi coi nơi đó là nhà, bạn mới dành tâm tư, tình cảm và chăm chút. “Vì chẳng phải ai cũng coi nơi mình thuê là nhà. Có lúc họ chỉ coi là nơi ở tạm rồi sẽ chuyển đi nên họ mặc kệ, có khi làm hỏng cả nhà của chủ cũng không để tâm. Nếu mà ở chung cũng vậy, một người coi là nhà, một người chỉ coi là nơi ở tạm, một người chăm chút, một người bày bừa thì cũng dễ sớm muộn cãi vã, vì trong gốc rễ đã khác nhau”.