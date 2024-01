Chàng trai vô tình tìm thấy "bãi phế liệu" bị bỏ hoang ở chuồng bò, hoá ra là kho báu trị giá hàng chục tỷ đồng

Câu chuyện của nhà tư vấn xe hơi cổ điển Jason đã gây ấn tượng mạnh khi tình cờ phát hiện trong một chuồng bò ở Texas chứa đầy những chiếc xe cơ bắp (muscle car). Trong lúc đang làm việc, Jason nhận được cuộc gọi về bãi cứu hộ với 302 chiếc xe bị bỏ hoang trong chuồng bò dài hơn 400m.

Anh đã dành trọn hai ngày để dạo quanh nhà kho này, kiểm tra một số mẫu xe mà chủ cũ đã tích luỹ qua nhiều năm. Mặc dù không có bất kỳ mẫu xe cực hiếm nào, chuồng bò bị bỏ hoang này vẫn là kho báu mà rất nhiều nhà sưu tập xe ao ước được chiêm ngưỡng.

Bên cạnh triển vọng tìm thấy chiếc xe cổ điển quý hiếm và có giá trị, điểm hấp dẫn chính đối với những người săn tìm xe là lịch sử lâu đời. Họ không ngừng cố gắng khám phá điều gì đã xảy ra với các mẫu xe này trong những năm qua, từ khi lăn bánh khỏi đại lý đến vị trí hiện tại.

Nhà kho chứa hơn 300 chiếc xe bị bỏ hoang ở Texas. Ảnh: HotCars.

Jason được biết đến là người sáng lập Southern Bush Motorsports (công ty tư vấn xe cổ). Anh đã đi nhiều nơi để tìm kiếm và xác minh những chiếc xe cơ bắp cổ điển đích thực.

Anh đã nghỉ hưu được vài năm, nhưng bắt đầu hoạt động lại từ hơn một năm trước. Kể từ đó, anh đăng tải một số câu chuyện hấp dẫn nhất của mình suốt 30 năm làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi cổ điển.

Một trong những "câu chuyện cổ tích" kỳ lạ và thú vị nhất của anh là chuyện về chuồng bò ở đâu đó tại Texas này. Jason không nhớ chính xác địa điểm và thời gian, chỉ nhớ rằng chuyện đã diễn ra cách đây khá lâu.

Trong lúc đang tìm kiếm một vài chiếc ô tô cho khách hàng, anh nhận được cuộc gọi, nói về chuồng bò, nơi không khác gì bãi phế liệu cũ. Người gọi không biết Jason có muốn đến bãi xe bị bỏ hoang này xem xe không.

Bộ sưu tập không có mẫu xe nào cực hiếm nhưng mọi xe đều nguyên bản. Ảnh: HotCars.

Khi ấy, chủ bãi phế liệu mới qua đời. Con gái của người này muốn bán toàn bộ đội xe. Ban đầu, Jason nghĩ sẽ chỉ có khoảng 10 hoặc 15 chiếc ô tô trong nhà kho và rất muốn xem qua. Tuy nhiên khi đến nơi, con gái của người chủ nói rằng, có hơn 300 chiếc xe bị mắc kẹt trong này. Cô đang tìm cách dỡ bỏ tất cả cùng một lúc, với giá khoảng 1 triệu USD (gần 24,5 tỷ đồng).

Lúc đầu, Jason khó có thể tin rằng việc đặt hơn 300 chiếc xe vào trong một chuồng bò là điều khả thi. Song khi nhìn thấy diện tích nơi đây, anh nhận ra mình đang gặp một chút thử thách.

Không chỉ nhà kho rất lớn, 302 chiếc xe đều chen chúc và "chen nhau đứng" trong nhà kho. Thậm chí, Jason phải cởi giày và trèo bên trên ô tô vì không có đủ không gian đi bộ xung quanh.

Chưa hết, nhà kho tối đen như mực vì không có cửa sổ và ánh sáng bên trong. May mắn thay, với kinh nghiệm nhiều năm, Jason đã cầm thêm chiếc đèn pin để rọi vào bên trong, chụp ảnh và tìm lối đi.

Do có những yếu tố cản trở, quá trình khám phá của Jason diễn ra khá lâu. Ảnh: HotCars.

Ngoài ra, nhà kho có rất ít điểm đất cứng để Jason có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi. Nơi này cũng chỉ có cửa ở hai đầu nên khi đã vào bên trong, Jason phải dành cả ngày ở đây. Trong suốt thời gian này, có người vào kiểm tra tình hình sức khỏe của Jason theo định kỳ.

Mặc dù không có chiếc Yenko Camaros hay Shelby Mustang nào, vẫn có rất nhiều lựa chọn xe tuyệt vời, tất cả đều ở tình trạng nguyên bản.

Những mẫu xe nổi bật khác bao gồm chiếc Chevrolet Corvette C3, một chiếc Chevy Impala SS 1964 và Chevy Camaro thế hệ thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra còn có một loạt Chevy Chevelles, El Caminos, và thậm chí cả một chiếc Chevy Nova rỉ sét. Thậm chí còn có một chiếc Mustang Mach 1 Fastback 1971.

Ngoài ra, nơi đây còn có bộ sưu tập Mercury Cougars thế hệ đầu tiên. Jason nói rằng chủ quá cố là một người hâm mộ lớn của chiếc coupe V8. Anh cho biết thêm, còn có một vài chiếc xe linh tinh khác trong bộ sưu tập, như mui trần Buick Cutlass đời 1971, một chiếc Buick Skylark và một chiếc Jaguar E-Type (XK-E) series 1. Tất cả đều là những chiếc xe nguyên bản, chưa qua kiểm soát.

Xe bị bám bụi nhiều và phần lớn chúng bị rỉ sắt. Ảnh: HotCars.

Ngay từ đầu, Jason cho biết bộ sưu tập trị giá khoảng một nửa so với giá chào bán 1 triệu USD. Ngoài ra, do việc di chuyển ô tô ra vào kho gặp rắc rối nên con gái của chủ cũ không muốn bán từng chiếc xe. Do đó, cô muốn bán hết cùng một lúc hoặc là thôi luôn.

Xe đã bị bỏ hoang quá lâu, một số mẫu đã bị ăn mòn, gần như xe nào cũng bị rỉ sét nhẹ trên bề mặt và hoàn toàn nguyên bản. Vì vậy, chúng có thể cần được phục hồi. Jason ước tính, bộ sưu tập xe này trị giá 300.000-400.000 USD (7,3-9,7 tỷ đồng).

Theo HotCars