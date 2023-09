Chấp nhận mức giá thuê cao hơn, chi đến 22 triệu/tháng để tìm chung cư cho nuôi chó mèo

Thuê nhà 22 triệu đồng/ tháng để có cuộc sống thoải mái về tinh thần và thể chất

Đan Phượng (sinh năm 1995, làm việc tự do) hiện đang thuê căn hộ cùng bạn ở Quận 7 TP Hồ Chí Minh với tổng chi phí 22 triệu/tháng, trong đó giá thuê hàng tháng là 18 triệu đồng. Bởi vì thuê căn hộ có sẵn nội thất cơ bản, khi chuyển vào cô bạn chỉ mua thêm một số đồ trang trí nhà khoảng 10 triệu đồng.

Đan Phượng

Cô bạn có kinh nghiệm khá phong phú trong nhiều năm đi thuê nhà. Ban đầu, Đan Phượng chỉ ở trong những phòng trọ nhỏ, không có cửa sổ, ban công, không gian hẹp và thiếu ánh sáng. Lúc đó, cô bạn đi làm văn phòng, thời gian ở nhà khá ít ỏi nên không thấy nhiều bất tiện trong cuộc sống.

Cho đến khi Covid phải ở nhà toàn thời gian. Sống ở một không gian tù túng, thiếu ánh sáng liên tục trong nhiều tháng, cô bạn cảm thấy tinh thần đi xuống và suy nghĩ cũng tiêu cực hơn. Xung quanh chỉ có 4 bức tường, cảm giác bên trong như bị kìm hãm, ức chế, và muốn được giải phóng ra. Kể từ đó, Đan Phượng cảm thấy nhu cầu về không gian sống cũng từ từ tăng lên. Vì vậy, cô bạn đã chuyển sang 1 căn hộ khác, có ban công và cửa sổ lớn, rồi thêm nhu cầu về không gian xanh, có khuôn viên xung quanh để chạy bộ, tập thể thao. Tiếp theo là môi trường sinh sống thân thiện, thoải mái, luôn được chào đón,...

“Việc thay đổi và trải nghiệm nhiều nơi ở, nhiều không gian và môi trường sống khác nhau giúp mình biết được bản thân cần gì, nơi nào là phù hợp để có 1 cuộc sống thoải mái trên khía cạnh tinh thần và thể chất. Khi sức khỏe tinh thần và thể chất được khỏe mạnh, mình mới có thể làm việc hiệu quả hơn, từ đó hình thành nên lối sống lành mạnh và cân bằng hơn” . Đó cũng là lý do tại sao Đan Phượng chi khá mạnh tay để đi thuê nhà.

Không gian căn nhà hiện tại Đan Phượng đang thuê

Chấp nhận giá thuê nhà cao hơn để được nuôi thú cưng

Hiện tại, tiêu chí khi thuê nhà ngoài việc có ban công rộng và khuôn viên dưới nhà, Đan Phượng còn rất quan tâm đến môi trường cho thú cưng. Cô bạn đang nuôi chó và mèo nên tìm nơi ở thoải mái cho thú cưng là điều kiện tiên quyết.

“Mình đã từng ở 1 nơi rất hay gây khó dễ cho các em thú cưng. Vì vậy, mình luôn ở trong trạng thái lo sợ, mỗi lần làm gì đều phải rất cẩn thận. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình, mình cảm thấy không được chào đón nên quyết định chuyển đi nơi khác thoải mái hơn. Ở TP Hồ Chí Minh, rất ít chung cư cho nuôi thú cưng nên mình cũng khá khó khăn trong việc tìm nơi ở mới phù hợp với tất cả tiêu chí bản thân đưa ra. Do vậy, tất nhiên mình phải chấp nhận chi phí thuê nhà cao hơn".

Đan Phượng tự nhận bản thân không phải là một người có nhiều kiến thức trang trí nhà cửa, lựa chọn nội thất. Cô bạn thường xem ảnh trên các trang MXH, nghiên cứu cách trang trí như thế nào, tông màu ra sao rồi học theo. Điều Đan Phượng thấy quan trọng nhất là nhà cần phải có mảng xanh, có thể trồng những cây dễ trồng như các thể loại trầu bà, kim tiền,…Cây xanh giúp căn nhà có sức sống hơn hẳn.

“Mấy em chó mèo của mình khá là phá phách, hay cắn dây nhợ, cắn lá cây,… Do vậy, đối với những đồ có dây, đặc biệt là dây điện, mình sẽ mua dây bọc để bọc lại. Mình hạn chế trang trí bằng những đồ vật nhỏ và nhẹ, vì mấy em rất thích đẩy đồ xuống đất. Còn về đồ cho thú cưng mình mua nhiều nhưng hư cũng nhiều. Vì thế, giờ mình không sắm thêm nữa".

Em mèo và chó nhà Đan Phượng

Đan Phượng cũng rất quan tâm đến sự an toàn khi lựa chọn căn nhà thuê. Cô bạn thường ưu tiên chọn những nơi đảm bảo về trật tự, an ninh, khu dân cư, ban quản lý tốt để đảm bảo điều kiện sống. “Mình thuê căn hộ khu chung cư thuộc phân khúc trung bình cao. Những tiêu chí như an toàn, phòng cháy chữa cháy đều được đảm bảo nghiêm ngặt. Định kỳ, bên chung cư mình đều tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy nên khá an tâm”.

Cuối cùng, theo Đan Phượng, điều kiện tiên quyết quyết khi thuê nhà là môi trường sống, tức là mọi người xung quanh, đơn vị quản lý toà nhà vui vẻ thoải mái, bản thân cảm thấy được chào đón.