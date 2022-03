Charm Group tăng tốc mở rộng quy mô tại Charm Resort Hồ Tràm

Mở rộng quy mô, tăng tốc cho chiến lược kiến tạo biểu tượng

Mới đây, tập đoàn Charm Group chính thức hé lộ thu mua thêm quỹ đất mặt tiền biển và sáp nhập vào Charm Resort Hồ Tràm, nâng tổng quy mô ban đầu từ 40ha lên 50ha. Đồng thời mặt tiền biển cũng được mở rộng từ 3km lên 4km.

Hiện nay, Hồ Tràm được quy hoạch trở thành khu nghỉ dưỡng 5 sao tại phía Nam. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt so với các điểm đến truyền thống khi toàn bộ dải mặt tiền biển kéo dài 32km đều tập trung resort, tổ hợp, khu du lịch 4-6 sao. Để tìm kiếm nhà nghỉ, khách sạn bình dân tại đây gần như rất khó khăn do hướng trực diện đến dòng khách trung, thượng lưu. Quỹ đất hữu hạn biến đường bờ biển tại đây thành "tấc đất tấc vàng". Do đó, đa số các dự án đều dưới 10ha, chỉ có một phần nhỏ diện tích mặt biển, kéo dài vào sâu bên trong hoặc không tiếp giáp trực diện biển.

Trong khi đó, Charm Resort Hồ Tràm cùng với việc mở rộng diện tích lên 50ha đã trở thành một trong những tổ hợp quy mô lớn bậc nhất đồng thời là tổ hợp có bãi biển dài bậc nhất Hồ Tràm, chiếm tới 13% quỹ đất mặt tiền toàn khu vực. Điều thú vị là cấu trúc địa hình của dự án khá đặc biệt khi diện tích bờ biển chiếm chủ yếu và chiều sâu khá ngắn. Điều này giúp toàn bộ hệ sinh thái tiện ích, căn hộ nghỉ dưỡng đến biệt thự biển của toàn tổ hợp đều ôm trọn vịnh biển được CNN bình chọn đẹp và hoang sơ bậc nhất hành tinh.

Chưa kể đây là khu vùng biển không đá ngầm, bãi cát thoải thích hợp để triển khai tất cả các hoạt động du lịch trên bờ, dưới nước. Mặt khác, mở rộng quy mô là cách để Charm Group nâng tầm mô hình "all-in-one" lên tầm cao mới với đa dạng tiện ích và loại hình dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng tốt hơn và phục vụ trọn vẹn hơn cho nhiều du khách hơn nữa.

Phát triển tổ hợp quy mô lớn, đa dạng tiện ích, trải nghiệm đẳng cấp góp phần cùng Hồ Tràm định vị thương hiệu thủ phủ nghỉ dưỡng 5 sao

Trong đó, Charm Group cho biết mỗi phân kỳ triển khai sẽ gắn liền với một biểu tượng nghỉ dưỡng. Đơn cử như phân kỳ đầu tiên được định vị trở thành biểu tượng wellness resort – nơi chăm sóc, trị liệu sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam. Điểm nhấn là trung tâm wellness center với 9 phân khu xa hoa cùng hàng ngàn liệu trình trị liệu cao cấp, là trung tâm trị liệu tiên phong tại Việt Nam do tập đoàn Goco Hospitality danh tiếng thế giới trong ngành wellness vận hành.

Như vậy, với động thái mở rộng quỹ đất, mạnh tay đầu tư chất lượng sản phẩm, Charm Group không chỉ khẳng định năng lực tài chính mà còn đẩy nhanh quyết tâm tạo ra những biểu tượng nghỉ dưỡng đẳng cấp và quy mô hoành tráng. Nơi đây có đủ nội lực để thu hút và đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, cùng Hồ Tràm viết tên lên bản đồ du lịch thế giới với những câu chuyện độc đáo trong mỗi chặng đường phát triển.

Nhà thầu Coteccons – bảo chứng "vàng" cho chất lượng xây dựng

Trên thị trường BĐS, nhà thầu xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo ra sản phẩm bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu hậu vận hành. Sau khi đánh giá nhiều tiêu chí, Charm Group đã chính thức hợp tác cùng Coteccons để thi công nhiều hạng mục quan trọng tại phân kỳ đầu tiên BWP Charm Resort Hồ Tràm.

Coteccons được biết đến là tổng thầu hàng đầu Việt Nam nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, tham gia phát triển hàng ngàn công trình trên khắp cả nước. Nhiều dự án đòi hỏi độ khó cao được tập đoàn thực hiện chỉnh chu và nhận được đánh giá rất tốt từ giới chuyên môn trong nước cũng như quốc tế, đơn cử như tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81.

Coteccons sẽ là bảo chứng cho chất lượng và tiến độ của công trình

Với uy tín và năng lực được minh chứng qua hàng loạt dự án quy mô lớn, Coteccons sẽ tập trung tất cả nguồn lực tối ưu để hoàn thành khu Charm Resort Hồ Tràm đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất, mang đến không gian sống vượt trội, khác biệt theo đúng cam kết.

Bà Liêu Thị Phượng, tổng giám đốc Charm Group cho biết, khác với những công trình dân dụng đơn thuần, mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng như villa thấp tầng xen kẽ các tòa căn hộ cao tầng nằm dọc bờ biển khí hậu nhiệt đới yêu cầu rất cao về kỹ thuật xây dựng, độ bền để đảm bảo vận hành, 10 năm, 20 năm và hơn thế nữa dự án vẫn giữ nguyên giá trị của một tổ hợp sự sang trọng, đẳng cấp. Do đó, việc chọn nhà thầu danh tiếng là cách để Charm Group đảm bảo sự phát triển bền vững cho tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm, song song với các thương hiệu vận hành danh tiếng như Goco Hospitality – tập đoàn wellness resort lớn bậc nhất thế giới, có chi nhánh tại hơn 100 quốc gia hay Best Western – top 10 thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới.

