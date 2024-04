CHATS By C.DAM: 10 năm vẽ nên bức tranh đa sắc về tính nữ đương đại, “nguyên mẫu đặc biệt đầu tiên” được tiết lộ

Nói về cột mốc 10 năm, GĐST Cường Đàm tâm sự: "Vẻ đẹp đầu tiên mà đứa-bé-tôi được nhìn thấy chính là mẹ. Tôi bắt đầu những nét vẽ đầu tiên về bà, người phụ nữ trong chiếc áo vest vai rộng màu ghi nhạt, trên cổ là chiếc dây chuyền mảnh mai. Ánh mắt bà mang khí thái của một người phụ nữ độc lập, nhưng cử chỉ và giọng nói thì rất đỗi dịu dàng. Đâu đó, luôn tồn tại cả hai nguồn năng lượng song song khiến bà trở nên đặc biệt trong mắt tôi.

Có một điều gì đó thôi thúc cậu bé muốn làm mẹ mình đẹp hơn. Đôi tay nhỏ bé tìm cách chải từng lọn tóc cho bà sao cho thật gọn, chậm rãi kẻ từng nét chì trên mi mắt, tự tay tôi chọn cho mẹ những trang phục đẹp nhất, phối hợp chúng cùng phụ kiện sao cho cuốn hút nhất.

Mùa hè năm 2014, CHATS - một nhãn hiệu thời trang được cậu và những người cộng sự tạo dựng. Từ những ngày đầu, cậu tâm niệm mang đến một vẻ đẹp khác biệt cho những người phụ nữ. Khởi nguyên của hành trình thời trang chính là mẹ, nhưng trong suốt 10 năm qua, sáng tạo của chúng tôi được cộng hưởng và lan toả từ vẻ đẹp của rất nhiều người phụ nữ trên hành tinh này. Mỗi phom dáng, mỗi thiết kế, mỗi chi tiết lại mang đậm dấu ấn của những bản thể khác nhau; nhưng gói trọn trong nguyên bản trí tuệ nữ tính.

Ngày hôm nay, tại CHATS by C.DAM, chúng tôi vẫn tiếp nối những nét vẽ từ nguồn cảm hứng bất tận được tạo ra bởi bạn. Mỗi cảm xúc từ bạn chính là chất liệu đẹp nhất để hình thành nên những thiết kế. Ở chặng đường kế tiếp, tôi mong chúng ta vẫn có thể được đồng hành cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau và rực rỡ cùng nhau".

Một trong các thiết kế đầu tiên của CHATS by C.DAM

"Made of you" là thông điệp cốt lõi của CHATS by C.DAM trong một thập kỷ đồng hành cùng những người phụ nữ đương đại. Trên hành trình tôn vinh mỗi khách hàng, thương hiệu đã tạo tác cho mình chuỗi giá trị bản nguyên. Đó là điểm giao giữa tinh thần tối giản khác biệt, tính bền vững, nhân văn cùng sự trân trọng trí tuệ tính nữ.



"Archetype" là bộ sưu tập mở đầu kỷ niệm 10 năm tôn vinh của thương hiệu. Trên hành trình thời trang ấy, mỗi phom dáng, mỗi thiết kế, mỗi chi tiết lại mang đậm dấu ấn của những bản thể khác nhau; nhưng tựu chung trong bản nguyên trí tuệ tính nữ và triết lý tối giản khác biệt.

Bản nguyên, hay ‘Archetype’ là những nguyên mẫu gốc, đại diện cho hệ giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân hay thương hiệu. Hành trình xây đắp các bản nguyên cũng là câu chuyện dài về việc thấu hiểu bản thân và trân trọng những tính cách riêng biệt của chính mình.

BST mới đánh dấu hành trình mới

Những thiết kế mang tới sắc thái chủ động mạnh mẽ khi từng điểm nhấn nhỏ nhất đều đạt tới sự tự do để biểu đạt tính cách của riêng mình. Như cách chi tiết kim loại quen thuộc được làm mới, thay vì chỉ là là những điểm neo, nó xuất hiện đầy mạnh mẽ, quyết định sắc thái của trang phục.

Các sắc thái đối lập của người phụ nữ còn được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế ứng dụng đa chất liệu. CHATS by C.DAM lựa chọn cách kết hợp đa chất liệu: Sự mềm mại của Single Jersey Knit khi kết hợp với tính mạnh mẽ, cá tính của Cotton Poplin tạo nên tổng thể đa mang miếng cho thiết kế đương đại.

Có thể thấy, đây là một bộ sưu tập đặc biệt, kết lại hành trình 10 năm và mở ra một chương mới cho thương hiệu. Khoảnh khắc người phụ nữ CHATS by C.DAM trải qua một hành trình dài, tỏa ra, thu lại, tiến đến điểm cân bằng và tìm ra giá trị duy biệt của riêng mình cũng là sự đánh dấu cho một bình minh mới.

Trong 10 năm xây dựng, CHATS đã ghi dấu ấn với hàng loạt bộ sưu tập đầy cảm xúc, tôn vinh những giá trị bản nguyên khác nhau của người phụ nữ: từ những lát cắt "đương đại" trong một cô gái đa chiều trong BST Slice, hành trình hướng tâm qua BST Inflow, hay BST Gesture với những chuyển động đa chiều của tính nữ.

Từng bộ sưu tập là một mảnh ghép trong bức tranh đa sắc về bản nguyên của người phụ nữ, đồng thời là lời tri ân của CHATS dành cho những khách hàng đã luôn đồng hành cùng thương hiệu trong suốt 10 năm qua. Mỗi phom dáng, mỗi thiết kế, mỗi chi tiết lại mang đậm dấu ấn của những bản thể khác nhau; nhưng gói trọn trong nguyên bản trí tuệ nữ tính.

Cũng trong dịp kỷ niệm 10 năm, ấn phẩm Brand Book với tựa để "10 years of honoring feminine wisdom" cũng được ra mắt để lưu giữ những câu chuyện về bản nguyên của thương hiệu. Cuốn sách được in hơn 10.000 bản, cùng sự góp mặt của hơn 3.000 vị khách hàng thân thiết - những người phụ nữ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho CHATS by C.DAM. Đây là sự tri ân sâu sắc, sự trân trọng và lời tôn vinh chân thành tới phái đẹp qua ngôn ngữ thời trang của CHATS, giống như tinh thần "Made of you" của thương hiệu ngay từ những ngày đầu tiên.

Lấy cảm hứng từ những dịch chuyển trong hành trình trưởng thành của người phụ nữ, hay cũng là những cột mốc quan trọng của CHATS by C.DAM, Brand Book tạo sự kết nối sâu sắc với người đọc và khách hàng. Khác với ấn phẩm Brand Book thông thường, thương hiệu tương tác với khách hàng thông qua những câu hỏi, lời tâm sự rất đỗi chân thành: "Cuộc sống là những dòng chảy tiếp nối. Chúng tôi cảm nhận đâu đó trong bạn hiện hữu những giá trị truyền thống, được cộng hưởng từ bà, từ mẹ và những người phụ nữ xung quanh. Có hai nguồn năng lượng song song, hình thành nên sự đặc biệt của bạn. Chúng đôi khi là những suy nghĩ mạnh mẽ, quyết đoán; Đôi khi cũng rất mềm mại, tĩnh lặng và trong suốt. Với trí tuệ nữ tính, bạn đang tiến gần hơn với những phiên bản đẹp nhất của mình."

Là ấn phẩm sách đầu tiên của thương hiệu, Brand Book không chỉ lưu trữ những "di sản" sáng tạo xuyên suốt một thập kỷ của GĐST Cường Đàm và đội ngũ, mà còn đưa người đọc đến địa hạt của những giá trị văn minh, sâu sắc và tích cực.