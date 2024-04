Châu Á nắng nóng khốc liệt, nhiều người thiệt mạng

Theo báo The Hindu hôm 29-4, một cụ bà 90 tuổi và một người đàn ông 53 tuổi đã thiệt mạng ở Kerala ngày 28-4 khi nhiệt độ tăng vọt lên 41,9 độ C, cao hơn mức bình thường gần 5,5 độ C.

Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ cho rằng sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Ảnh: Reuters

Quan chức xử lý thảm họa bang Kerala Shekhar Kuriakose cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận liệu những trường hợp tử vong này có phải do nắng nóng hay không. Tiến trình kiểm tra đang được tiến hành".

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang góp phần gây ra những đợt nắng nóng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn trong những tháng hè. Nhiệt độ trên khắp bang Kerala được dự báo sẽ cao hơn bình thường, buộc chính quyền phải cảnh báo người dân đề phòng nắng nóng.

Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ cho rằng sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Trong biện pháp phòng ngừa nắng nóng kỷ lục kéo dài, một tòa án ở Bangladesh đã ra lệnh đóng cửa các trường học trên toàn quốc hôm 29-4, một ngày sau khi chính phủ yêu cầu hàng triệu trẻ em trở lại lớp học bất chấp nhiệt độ tăng cao.

Những đứa trẻ giải nhiệt trong đợt nắng nóng ở Dhaka - Bangladesh. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ trung bình ở thủ đô Dhaka trong tuần qua cao hơn 4 - 5 độ C so với mức trung bình cùng kỳ 30 năm qua.



Chính phủ Bangladesh cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng do nắng nóng cực độ kể từ đầu tháng 4, với nhiệt độ tối đa ở thủ đô được dự báo sẽ duy trì trên 40 độ C cho đến ngày 2-5. Tòa án đã thông qua lệnh nói trên sau khi các luật sư cho biết một số giáo viên đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Myanmar ghi nhận nhiệt độ tháng 4 cao nhất từ trước đến nay là 48,2 độ C. Theo tuyên bố từ cơ quan thời tiết nước này, nhiệt độ đạt 48,2 độ C tại thị trấn Chauk thuộc vùng Magway, miền Trung Myanmar vào ngày 28-4. Đây là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở Myanmar vào tháng 4 kể từ khi dữ liệu về nhiệt độ được thu thập từ cách đây 56 năm.

Cùng ngày, nhiệt độ ở trung tâm thương mại Yangon lên tới 40 độ C và ở TP Mandalay là 44 độ C. Một người dân than thở không thể làm gì với điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này.

Nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh chóng, với tác động của các đợt nắng nóng trong khu vực ngày càng nghiêm trọng hơn.