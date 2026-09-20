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Châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử

| | Tài chính quốc tế

Một quan chức cấp cao Nga mới đây cho biết, châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử.

Châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử- Ảnh 1.

Đặc phái viên Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev.

"Hiện châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử, và cuối cùng họ cũng hiểu được điều đó", đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev viết trên X hôm 19/9.

Trong một bài đăng khác, ông Dmitriev cho biết, những biện pháp hạn chế năng lượng ở các nước EU "cuối cùng cũng sắp được áp dụng".

Những bình luận mới nhất này của ông Dmitriev được đưa ra giữa lúc xuất hiện các báo cáo về tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại Pháp, được cho là do tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine.

Theo báo cáo, tính đến giữa tháng 9, khoảng 11% trạm xăng trên khắp nước Pháp đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ít nhất một loại nhiên liệu (xăng hoặc dầu diesel).

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

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