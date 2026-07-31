Châu Âu tăng tốc cuộc đua AI với 7 siêu nhà máy

Liên minh châu Âu (EU) hôm 30/7 đã công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ Euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 "siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo", nhằm tăng cường năng lực tính toán và thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển AI.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoản đầu tư này dự kiến sẽ thu hút thêm khoảng 20 tỷ Euro từ khu vực tư nhân, nâng tổng quy mô đầu tư lên khoảng 30 tỷ Euro.

Giới chức EU cho biết năng lực tính toán quy mô lớn đã trở thành yêu cầu chiến lược đối với châu Âu khi AI phát triển nhanh chóng. Các doanh nghiệp hiện có thể nộp hồ sơ tham gia xây dựng các trung tâm này.

Mỗi "siêu nhà máy AI" dự kiến được trang bị ít nhất 100.000 chip AI thế hệ mới, với năng lực tính toán mạnh gấp khoảng 4 lần các trung tâm dữ liệu AI hiện có của EU.