Điện thoại xuất hiện biểu tượng lạ này, tất cả người dùng Samsung cần kiểm tra cài đặt của mình

Qua nhiều năm, sự khác biệt giữa Android và iOS đã dần thu hẹp. Cả hai hệ điều hành hiện nay đều hỗ trợ nhiều ứng dụng giống nhau, cung cấp các tính năng rất tương đồng và thường sử dụng cùng một ý tưởng về giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) để dễ sử dụng.

Tuy nhiên, một yếu tố khác biệt là cách hai hệ điều hành xử lý thanh trạng thái. Thanh trạng thái trên điện thoại Android cung cấp nhiều thông tin hơn, cho phép bạn xem nhanh thông tin về thông báo ứng dụng bên cạnh các chỉ báo hệ thống như trạng thái mạng và phần trăm pin. Mỗi nhà sản xuất lại có một bộ biểu tượng hơi khác nhau mà họ thích sử dụng trên thanh trạng thái.

Trên điện thoại Samsung, đôi khi bạn có thể thấy biểu tượng hình khiên bên cạnh phần trăm pin. Chỉ báo mới này được thêm vào trong One UI 7 và đóng vai trò như một lời nhắc nhở trực quan rằng tùy chọn Bảo vệ pin đang được bật.

Tính năng này, cũng đã bắt đầu xuất hiện trên các thiết bị Android và iOS khác, được thiết kế để làm chậm quá trình xuống cấp của pin. Nó hoạt động bằng cách đặt giới hạn về mức độ sạc của điện thoại. Nếu bạn đặt giới hạn là 80%, điện thoại của bạn sẽ ngừng sạc khi đạt đến mức đó.

Thỉnh thoảng, bạn thậm chí có thể thấy biểu tượng chiếc lá bên trong biểu tượng pin. Điều này cho biết điện thoại của bạn đang ở chế độ tiết kiệm pin, chế độ này sẽ điều chỉnh các cài đặt như độ sáng màn hình và tốc độ làm mới, đồng thời tối ưu hóa các hoạt động nền để giúp điện thoại của bạn sử dụng được lâu hơn. Để xem thêm thông tin về cách điện thoại Samsung của bạn quản lý việc sạc và tiêu thụ điện năng, hãy vào Cài đặt > Pin.

Ảnh: Reddit

Bạn có cần bật chế độ bảo vệ pin không?

Trên Reddit có vô số bài đăng của mọi người chia sẻ tình trạng pin điện thoại và lo lắng về việc kéo dài tuổi thọ pin đến từng milimet. Đúng là pin lithium-ion thường có tuổi thọ tốt nhất khi không được giữ ở trạng thái sạc đầy trong thời gian dài. Do đó, tính năng Bảo vệ pin của Samsung có thể giúp bảo vệ tuổi thọ pin điện thoại của bạn phần nào.

Việc kích hoạt tính năng này đồng nghĩa với việc điện thoại của bạn sẽ có ít pin hơn để sử dụng vì nó không được sạc đầy. Đây là một tính năng tốt nếu bạn thường kết thúc ngày với lượng pin còn lại từ 20% đến 30%, nhưng nếu bạn đã sạc pin nhiều hơn một lần mỗi ngày, việc bảo vệ một chút tuổi thọ pin lâu dài có thể không đáng để hy sinh vào lúc này.

Một yếu tố khác có thể gây hại cho tuổi thọ pin điện thoại của bạn là nhiệt độ. Nếu điện thoại của bạn liên tục nóng, đặc biệt là khi đang sạc, nhiệt lượng tăng thêm có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học của pin.

Nếu bạn nhấn vào tùy chọn "Bảo vệ pin" trên điện thoại Samsung, bạn có thể thay đổi mức độ giới hạn sạc của tính năng này. Chế độ "Cơ bản" cho phép pin giảm xuống 95% trước khi bắt đầu sạc đầy 100%. Tùy chọn "Tối đa" sẽ thiết lập giới hạn sạc tối đa do bạn lựa chọn. Chế độ bảo vệ khi ngủ của Samsung phù hợp hơn cho những người thường xuyên cắm sạc điện thoại qua đêm. Nó sẽ học hỏi thói quen sử dụng của bạn, giữ pin ở mức 80% và chỉ tiếp tục sạc đầy 100% ngay trước khi bạn thức dậy.